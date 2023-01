Las 10 notas de Capital Humano de El Economista más leídas en 2022

La agenda de cambios en materia de política laboral continuó en marcha a lo largo del 2022. En este contexto, la aplicación de los nuevos topes al reparto de utilidades que se incluyeron dentro de la reforma de outsourcing, los cambios en el salario mínimo y la posibilidad de las horas semanales de trabajo, así como las carreras mejor pagadas, los mejores lugares para trabajar y el impacto de la Covid-19 marcaron tendencia entre las noticias más leídas de Capital Humano en El Economista en el año.

» 1. Todo lo que debes saber sobre el pago de utilidades 2022 y los escenarios por la reforma de outsourcing

El reparto de utilidades fue uno de los elementos centrales en la discusión de la reforma de outsourcing y una demanda del sector patronal. Como parte de las negociaciones para las modificaciones legales, se fijó un tope en el monto de distribuir entre los trabajadores en dos posibilidades: el equivalente a tres meses de sueldo o el promedio del PTU recibido en los últimos tres años, lo que resulte más favorable para la persona trabajadora. Este tope comenzó a aplicarse por primera vez en 2022.

» 2. Las 10 carreras profesionales mejor pagadas en México en 2022 (y las de menor salario)

Medicina, Ingeniería Civil y Minería fueron las carreras mejor pagadas en 2022 de acuerdo con la medición anual que realiza el Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco). De los hallazgos particulares presentados por la organización dentro de este ejercicio destaca que las carreras más populares entre los jóvenes son Administración de Empresas, Derecho y Contabilidad, en tanto, las que tienen menores niveles de desempleo son las relacionadas con la docencia en todos sus niveles. Las personas que concluyen un programa de educación superior pueden ganar a lo largo de su vida hasta 78% más que sus pares que concluyeron solamente el bachillerato.

» 3. Jornada laboral 5x2, el esquema que se propone extender a todos los trabajadores

Aunque muchas personas trabajadoras en el país descansan dos días por semana, hasta ahora la Ley Federal del Trabajo (LFT) establece que, por cada seis días laborados, los empleados tienen derecho sólo a uno de descanso. En este contexto, un grupo de legisladores presentó en el Senado de la República un proyecto de reforma para reducir la jornada semanal y permitir que todas las personas tengan como derecho dos días libres por semana.

» 4. Las 10 mejores empresas para trabajar y hacer carrera en México en 2022

La capacidad de crecimiento de las personas en un empleo y la posibilidad de desarrollar las habilidades que acompañen este avance son clave para convertir a una empresa en un buen lugar para trabajar. De acuerdo con una medición realizada por LinkedIn, las compañías con las mejores condiciones para el desarrollo de carrera en México en 2022 fueron IBM, Femsa, Ford, Honeywell, Grupo Salinas, Santander, General Electric, Nestlé, Bosch y BBVA. El 40% de las organizaciones en Latinoamérica confía en que las oportunidades de aprendizaje y desarrollo serán fundamentales en las estrategias de retención de talento, revelan datos de PageGroup.

» 5. Todo lo que debes saber sobre el salario mínimo 2022 y su nuevo aumento

En 2022, el salario mínimo general (SMG) tuvo un aumento de 22%, el cuarto gran incremento consecutivo como parte de la política de recuperación de este referente implementada por el gobierno federal. De acuerdo con la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami), éste fue el aumento más alto para este indicador en las últimas cuatro décadas y con ello su poder adquisitivo retornó a niveles no observados desde 1985. El SMG fue de 260.34 pesos diarios en la Zona Libre de la Frontera Norte y de 172.87 pesos diarios en el resto del país.

» 6. Reparto de utilidades 2021: Todo lo que tienes que saber

Los cambios de la reforma de subcontratación incluyeron un nuevo criterio para calcular la participación de los trabajadores en las utilidades de la empresa (PTU), el cual comenzó a aplicarse en 2022. El porcentaje de las ganancias a distribuir sigue siendo el mismo, pero el monto que se le entrega a cada trabajador no puede exceder los tres meses de sueldo o tiene que equivaler al promedio del reparto de utilidades recibido en los últimos tres años, lo que más convenga al empleado.

» 7. Salarios en México: ¿Cuáles son los trabajos por los que mejor se paga en 2022?

Los salarios en México reflejan que en nuestro país caben muchas realidades. Mientras el salario profesional promedio en 2022 fue cercano a 13,000 pesos por mes, las posiciones ejecutivas mejor posicionadas tienen sueldos de 310,000 pesos mensuales. De acuerdo con el Observatorio Laboral de la STPS, el salario profesional promedio en el año fue de 12,931 pesos al mes. En tanto, la firma Robert Walters destacó que los sueldos más altos se encuentran en el área legal, donde los socios perciben hasta 310,000 pesos al mes.

» 8. La pregunta del millón: ¿Por qué si sube el salario mínimo no sube mi sueldo?

A pesar de los históricos aumentos en el salario mínimo a partir del 2018, los salarios de la fuerza laboral con ingresos por arriba del referente mínimo no han crecido al mismo ritmo, esto se debe a que no hay ninguna disposición legal que obligue a las empresas a ajustar los sueldos anualmente, ni siquiera por arriba de la inflación. México es uno de los países de la OCDE donde la gente gana menos y donde las empresas reparten la riqueza generada de la manera más desigual. Mientras en la Unión Europea el 25% de las ganancias va para accionistas y el 73% para el personal, en nuestro país el 66% es para accionistas y el 33% para la fuerza laboral.

» 9. Modelo de trabajo 3-2-2, la tendencia para darle la vuelta a la reforma del home office

La reforma de teletrabajo que entró en vigor en enero de 2021 aplica para las personas que laboran a distancia más del 40% de su jornada semanal. De acuerdo con una investigación de ManpowerGroup y Everest, el modelo 3-2-2 (tres días de oficina, dos días en casa y dos días de descanso) es el que predomina entre los esquemas híbridos que adoptaron las empresas. Pero en una jornada semanal de cinco días, trabajar desde casa sólo dos días implica laborar fuera del centro de trabajo únicamente el 40% de la jornada laboral, es decir, el límite establecido para que no sean aplicables las nuevas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo (LFT).

» 10. Todo lo que debes saber sobre las incapacidades por Covid-19 en todas sus versiones

Ante el incremento de contagios por la variante Ómicron a principios de año, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) relanzó el permiso covid-19 vía electrónica, en dicha ocasión no fue requisito contar con una prueba médica para obtener la licencia. La versión 3.0, como la llamó el organismo, se basó “en la confianza en la buena fe de los trabajadores”. El permiso se trató de una incapacidad por enfermedad no profesional, así que su duración y el pago por los días no laborados fueron distintos a los de una incapacidad causada por el trabajo.