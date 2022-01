La reforma de subcontratación, que prohibió el outsourcing basado en el suministro de personal, estuvo al centro de la política laboral de este año, con un impacto de gran escala en las empresas y la gestión de su personal, tema que junto a las carreras mejor pagadas en México, los derechos laborales frente a la pandemia y el reparto de utilidades marcaron tendencia en las noticias más leídas de Capital Humano en El Economista en 2021.

1. Los 15 cambios legales que incluye la reforma de outsourcing

La reforma de outsourcing modificó ocho leyes laborales y fiscales en México y entró en vigor de manera escalonada a partir del 24 de abril. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) estima que 2.9 millones de personas laboraban bajo un esquema de subcontratación irregular en el país. El proyecto contempló cambios que abarcan desde la prohibición de la figura de suministro de personal y nuevas sanciones para estas actividades hasta ajustes en la fórmula del reparto de utilidades.

2. Reparto de utilidades 2021: Todo lo que tienes que saber

Los cambios de la reforma de subcontratación incluyeron un nuevo criterio para calcular la participación de los trabajadores en las utilidades de la empresa (PTU), conocido popularmente como reparto de utilidades. Aunque el porcentaje de las ganancias a distribuir sigue siendo el mismo, el monto que se le entregará a cada trabajador no podrá exceder los tres meses de sueldo o bien, tendrá que equivaler al promedio del reparto de utilidades recibido en los últimos tres años, lo que más convenga al empleado. Este ajuste comenzará a operar en 2022.

3. Las carreras profesionales mejor y peor pagadas en México en 2021

Medicina, Finanzas e Ingeniería Civil se posicionaron como las carreras mejor pagadas en el año, de acuerdo con el “Comparador de Carreras” que elabora el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO). Un cambio relevante reportado para 2021 es que la formación técnica comenzó a impulsar mejores condiciones y salarios para las personas que no tienen acceso a la educación superior.

4. Si hay trabajadores de por medio, la inscripción al Repse es obligatoria: STPS

El 1 de septiembre comenzó a ser obligatorio el Registro de Prestadoras de Servicios Especializados u Obras Especializadas (Repse), padrón público de empresas de outsourcing contemplado en la reforma aprobada por el Congreso. Ante las dudas sobre cuáles compañías están obligadas a inscribirse en la plataforma, la STPS explicó que “en aquellos casos en que exista una prestación de servicios con independencia del origen de la relación jurídica contractual, en donde exista la puesta a disposición de trabajadores se deberá contar con el Repse”.

5. Nuevas obligaciones para las empresas de subcontratación: La letra chiquita del Repse

Desde gafetes diferenciados hasta pruebas de la certificación de los servicios especializados, las reglas del Repse que controla la STPS contempla una serie de requisitos para que las empresas de subcontratación puedan registrarse y operar bajo las nuevas condiciones. Ofrecer y contratar una actividad especializada sin contar con la inscripción a dicho padrón podría ocasionar graves problemas. La reforma estableció la sanción más alta en la historia de la legislación laboral para quienes operen sin cumplir las nuevas reglas, con multas de hasta 4 millones 481,000 pesos.

6. ¿Tienes dudas sobre el registro de empresas de outsourcing? Aquí 8 aclaraciones de la STPS

Junto con la publicación de las reglas para la operación de Repse, la STPS difundió una lista de respuestas a preguntas frecuentes de las empresas sobre la inscripción a la plataforma. La dependencia detalló que el objetivo del padrón es “contar con un acervo vigente, estadístico y de control, que permita identificar, registrar, regular y fiscalizar a las personas físicas o morales que presten servicios especializados o ejecuten obras especializadas” bajo las nuevas reglas del outsourcing.

7. Servicios mercantiles y comerciales están exentos del padrón de outsourcing: STPS

Alejandro Salafranca, titular de la Unidad de Trabajo Digno de la STPS, aclaró que la prestación de servicios mediante un acuerdo mercantil o de servicios profesionales independientes, como servicios contables, legales o de agencias de publicidad, por citar algunos casos, no debe registrarse en el Repse. “Si la relación que tienen con sus contratantes es meramente mercantil y no hay puesta de trabajadores de estos despachos a disposición del cliente último, no les aplicaría”, expuso.

8. STPS despeja dudas de la reforma de outsourcing y reitera criterios para el Repse

Alejandro Salafranca, titular de la Unidad de Trabajo Digno de la STPS, participó en un LinkedIn Live de El Economista para responder a preguntas de nuestros lectores sobre la aplicación de la reforma de subcontratación. ¿Qué actividades deben inscribirse en el Repse? ¿Qué sí es subcontratación bajo la nueva figura? ¿Habrá inspecciones sorpresas? Éstas fueron algunas dudas frecuentes que aclaró el funcionario.

9. ¿Te pueden despedir por no vacunarte o por ausentarte para ir a vacunarte?

En 2021 comenzó la campaña de vacunación contra la Covid-19 y con ello las dudas de las personas trabajadoras frente a sus derechos laborales en la materia. La STPS y los especialistas consultados explicaron que si alguien decide vacunarse y la jornada correspondiente es en día laboral, la empresa debe permitirle ausentarse para dicho fin sin repercusiones. En caso de que alguien decida no vacunarse, no se le puede despedir porque es un derecho personal.

10. ¿A cuántos días de trabajo equivale el precio del nuevo iPhone en México?

A mediados de septiembre, Apple presentó el iPhone 13 en sus distintas versiones. Dependiendo el modelo, los precios van de los 17,999 a los 41,999 pesos. De acuerdo con un análisis realizado por Picodi, las personas profesionistas mexicanas necesitarían destinar el equivalente de 49.3 días de trabajo para cubrir el precio del iPhone 13 Pro, uno de los niveles más altos en el comparativo internacional, el cual posiciona mejor los ingresos de trabajadores de Suiza, Estados Unidos y Australia, y pone al final a las personas de Turquía, Filipinas, Brasil, India y México.