El presidente colegiado de la Unión Nacional de Trabajadores (UNT), Francisco Hernández Juárez, se deslindó de la participación de sindicatos independientes en una nueva central obrera, por el contrario, dijo, es momento de ir en unidad, respetando el propósito de cada sindicato.

“Efectivamente hay invitación de que se hará una central, pero desde nuestra perspectiva no hay condiciones para una nueva central de trabajadores, pero sí para una agenda común sindical”, en la que involucren centrales como el Congreso del Trabajo (CT) y la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC).

En días pasados el dirigente de los mineros, Napoleón Gómez Urrutia, informó que hay interés de varios grupos de trabajadores que buscan que se cree una nueva central sindical que él mismo encabece.

No obstante, las más de 200 organizaciones de la UNT fijaron su postura por no tener interés en sumarse a un nuevo movimiento sindical, pues no comparten los mismos intereses en la agenda laboral que Gómez Urrutia.

Asimismo, durante el pleno de la UNT revisaron los temas que se presentán al Congreso de la Unión, sobre todo en lo referente a la propuesta de reforma a la Ley Federal del Trabajo con las leyes secundarias.

Los sindicalistas anunciaron que se realizará “un gran encuentro sindical” cuyo fin es impulsar la acción unitaria del movimiento obrero con base en una agenda común, sin demeritar la independencia de cada organización sindical.

Dan toma de nota a mineros

Con el número de registro 6913, la Secretaría de Trabajo y Previsión Social otorgó la “toma de nota” a la Unión Nacional de Sindicatos Minero, Metalúrgicos y Metalmecánicos de México, cuyo presidente es Carlos Pavón Campos.

Dicho registro acredita que al menos seis organizaciones del ramo de todo el país conforman dicha Unión Minera.

Al respecto, el titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Roberto Campa Cifrián, aseguró “que ustedes hayan decidido la conformación de esta unión que seguramente va a representar una mayor fuerza en sus exigencias y en sus demandas en favor de los trabajadores, va a resultar seguramente muy importante para este tan importante sector”. Carlos Pavón Campos, secretario general de la unión, sostuvo que trabajarán de manera coordinada y que se continuarán incorporando más organizaciones.

“No somos un sindicato que nos contraponemos unos a otros. Cumplimos con los requisitos para la toma de nota y vamos a seguir trabajando con el respeto de cada una de las organizaciones. En próximos días se sumará la CTC”, enfatizó Pavón Campos.

[email protected]