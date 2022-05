Los ingresos laborales, en resistencia. Hasta ahora, las ganancias y los salarios de las personas trabajadoras han aguantado los golpes de la inflación pues, según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), la pobreza laboral disminuyó de 40.3 a 38.8% entre el cierre del 2021 y el primer trimestre de este año.

En el comparativo anual se observa una mejora mayor, al inicio de 2021 el 42% de la población estaba en pobreza laboral. El decremento de 3.2 puntos porcentuales en un año se debe al aumento del salario mínimo y la recuperación tanto del empleo como del turismo, dice en entrevista José Nabor Cruz, secretario ejecutivo del Coneval.

No obstante la mejoría, hay un pero: esa disminución, a 38.8%, aún no alcanza para llegar al nivel registrado antes de la pandemia, que fue de 36.6% en el primer trimestre de 2020. Es decir, en la actualidad hay 3.7 millones más de personas que no pueden adquirir una canasta básica de alimentos con los ingresos provenientes de un empleo que hace dos años. El universo total en esta condición es de 49.7 millones de personas.

Este martes, el Coneval dio a conocer su reporte trimestral del Índice de la Tendencia Laboral de la Pobreza (ITLP), un indicador que mide si los ingresos provenientes del empleo alcanzan para costear la canasta alimentaria. El informe destaca que el descenso “se presentó a pesar del contexto en que la inflación general anual promedio del primer trimestre de 2022 se ubicó en 7.3%”, o sea, 3.3 puntos porcentuales más que en 2021.

El otro “pero” de este reporte alentador es que sigue habiendo una importante brecha de ingresos entre mujeres y hombres. Los hombres ocupados reportaron un ingreso laboral mensual de 7,169 pesos; las mujeres, de 5,763 pesos. Ellos ganan 1.2 veces más.

“Las mexicanas ganan 1,400 pesos menos que los mexicanos”, ante el incremento de precios generales o de alimentos, ellas están en una mayor vulnerabilidad, señala el titular del Coneval. “Es un pendiente no sólo de esta administración, sino de las previas”.

Los tres factores detrás de la mejora

La pobreza laboral alcanzó su mayor nivel en el tercer trimestre de 2020, cuando afectó al 46% de la población en México. La reducción de los salarios, los despidos y las pocas oportunidades para que la gente saliera a vender o proporcionar un servicio arrastraron a muchas personas a la precariedad.

Pero una trayectoria positiva, combinada con factores negativos, ha resultado en la disminución de la pobreza laboral, apunta José Nabor Cruz. “El haber continuado con la política de incremento al salario mínimo” fue benéfico. Aunque sus efectos se observan principalmente en el primer trimestre y luego se disipan, reconoce.

Aun así, eso ocasionó que el ingreso laboral per cápita “por primera vez, después de dos años” se sitúe en niveles por arriba de lo que se reportaba antes de la pandemia en el ámbito rural y urbano. A inicios de 2020, la cifra era de menos de 2,800 pesos por persona, para el primer trimestre de 2021 bajó a 2,671 pesos y en el arranque de 2022 subió a 2,850 pesos. De esta manera, “el poder adquisitivo del ingreso laboral real promedio registró un incremento de 3.8%”.

El aumento en la ocupación es el segundo gran factor. En el periodo reportado, más de 3.1 millones de personas lograron colocarse en un puesto de trabajo o se han generado su propia fuente de ingresos.

Y hay una tercera circunstancia, “a pesar de ser regional”, Quintana Roo y Baja California “las dos entidades con los mayores incrementos de pobreza laboral” a causa de la pandemia se han recuperado casi por completo, dice el funcionario.

Por ejemplo, antes de la covid-19, el 30% de la población de la entidad sureña estaba en pobreza laboral y para el tercer trimestre de 2020 creció a 52 por ciento. Sin embargo, este año bajó a 31 por ciento. “Son entidades que dependen altamente de la actividad turística y que ya están por arriba del empleo y del ingreso laboral prepandemia”.

Perspectivas nacionales e internacionales

De manera general, entre hombres y mujeres, formales e informales, el ingreso laboral real promedio de la población ocupada fue de 6,611 pesos al mes en el primer trimestre del año. En cambio, a finales de 2021, el Coneval reportó que fue 6,284 pesos.

Al desagregar esos datos, el organismo informó que quienes laboran en situación de formalidad reportaron un ingreso laboral mensual de 9,305 pesos. Esa cifra es aproximadamente el doble de quienes trabajan en la informalidad, que ganan 4,623 pesos al mes.

“En la informalidad no hay una buena recuperación como lo hemos tenido en la formalidad, es una agenda pendiente en la economía”.

Y el efecto de la reforma de outsourcing fue “muy tenue”. Su impacto positivo era esperado “entre el segundo y tercer trimestre del año pasado, pero fue cuando tuvimos la primera gran ola inflacionaria y el avance se diluyó por el golpe tan fuerte” de la subida de precios, explica José Nabor Cruz. “Pudiera ser que a mediano plazo sea otro de los motores en esta baja relevante, pero eso nos tocará verlo”.

Otro elemento que no hay que perder la vista es la inflación, que detuvo su ascenso en 7.58% en la primera quincena de mayo y podría bajar a 5.5% a final del año, prevé el secretario ejecutivo del Coneval. Los precios de alimentos como el limón y la cebolla tienen una tendencia a la baja, dice.

El paquete de medidas del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, como la tasa cero a la importación de granos “puede beneficiar a que los precios de esos productos disminuyan hacia el segundo y tercer trimestre”.

Pero “los focos de alerta siguen en el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania”. De continuar, detalla, mantendrá el costo el alto precio del petróleo “y eso presiona los costos de la gasolina y el gas LP, aunque ha habido una cierta estabilidad por las políticas del gobierno federal. Habrá que ver qué viene en los siguientes meses”.

Además, agrega, las vacaciones de verano traen una buena entrada por el turismo. “En la perspectiva, hay más variables positivas que negativas, al final del año podríamos retornar al 36.6% de pobreza laboral” que se reportaba antes de la pandemia.