Women on Boards México es una campaña que buscará que en nuestro país las empresas incrementen el número de mujeres en su Consejo de Administración. La meta es que para 2025 las organizaciones tengan al menos una mujer en estas instancias y, para 2030, mínimo tres.

Para lograrlo, este proyecto promoverá la concientización de dueños y directores generales sobre la importancia de integrar mujeres en la toma de decisiones. Además, ofrecerán cursos para formar capital humano femenino en estos puestos.

“Esta campaña va más allá de un tema de diversidad e inclusión. No se trata de incluir mujeres sólo porque son mujeres. El talento no tiene género y las empresas que no incluyen mujeres en sus consejos están perdiendo la oportunidad de diversificar los puntos de vista en la toma de decisiones”, dice Claudia Hardy, presidenta de Women on Boards México.

Otra buena razón para incrementar la participación femenina en los consejos es mejorar la rentabilidad de la empresa, comenta Hardy en entrevista con Factor Capital Humano.

“Eso está comprobado con estudios a nivel global. Las organizaciones que incluyen mujeres en sus consejos se hacen más rentables. Es una cuestión de números, hace sentido en términos de negocio”, expresa.

México y las mujeres consejeras

En 2018 Women Corporate Directors hizo un reporte que ubica en 7.4% la participación de mujeres en los consejos de las empresas públicas del país, es decir, las que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores. Hay poca información de las empresas privadas, apunta la presidenta de la campaña.

Esto equivale a que el 43% de las compañías no tiene ninguna mujer en sus consejos. Sólo el 15% tiene tres o más y un 57% tiene al menos una.

En estos números, dice la especialista, hay que considerar que la mayoría de los consejos están integrados por familiares. Por tanto, algunas mujeres son parte de la familia, algo que no es malo, sin embargo, esta campaña apuesta por consejeras independientes.

“Sí hay mujeres capaces que pueden tomar estos roles, quizá no en los mismos números que los hombres, pero sí hay mujeres preparas para participar”, puntualiza.

Lo anterior representa otro reto para la campaña, porque tienen que incrementar la formación de mujeres para ocupar un lugar en los consejos de administración.

Para Hardy, es extensa la lista de buenos motivos para incrementar la participación de mujeres en los consejos. La mejora en las políticas de las empresas es otra razón. “Está comprobado que cuando hay al menos tres mujeres en el consejo hay un efecto favorable en las políticas de la empresa”.

La baja participación femenina en los consejos de administración es un reflejo de lo difícil que es encontrar mujeres en puestos estratégicos. Según la especialista, conforme incrementa el nivel jerárquico, menos mujeres aparecen en la estructura de la organización.

“Creemos que es importante, porque no es posible que no haya (participación) en un país donde el 50% de su base laboral son mujeres”, concluye.