“Estallamos la huelga porque ya era mucho tiempo esperando la retabulación”, asevera Jorge Dorantes, secretario general del Sindicato Independiente de Trabajadores de la Universidad Autónoma Metropolitana (SITUAM).

En febrero de 2008, hace 11 años, inició el paro de actividades más largo en la historia de la Universidad: 64 días. En ese entonces, “acordamos un ajuste a los salarios, que ha sido paulatino”, recuerda el líder sindical.

El pasado 1 de febrero, tras más de una década de no interrumpir las actividades, los trabajadores de la UAM decidieron parar. “No es sólo por un mejor salario, sino por mejores condiciones de trabajo”, afirma.

El SITUAM demanda el aumento del 20% al salario y retabulación, así como la revisión a diversas violaciones al contrato colectivo de trabajo, entre otras exigencias.

Ni para atrás, ni para adelante

Dieciocho días, cuatro reuniones entre autoridades de la UAM y del sindicato y nada ha cambiado, no se han logrado acuerdos. “Seguimos teniendo una pared enfrente”, expone el líder sindical.

La Universidad no se ha movido de su primera oferta: incremento del 3.35% al salario y 3.0% de retabulación, por lo que Dorantes cuestiona: “¿Hasta dónde quieren llevar esta huelga”.

A su juicio, las autoridades universitarias no muestran voluntad para negociar. Además, a los funcionarios de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) les ha faltado rigor para mediar en el conflicto laboral, señala en entrevista.

En el último encuentro, José Antonio de los Reyes, secretario general de la UAM expuso que no pueden incrementar los salarios en 20%, pues eso implicaría utilizar dinero destinado a la investigación científica.

El sindicato “no está cerrado” a que el incremento sea forzosamente en ese porcentaje que plantearon de manera inicial, pero lo que plantea la Universidad es muy poco. “La inflación está por encima del 4%, es insuficiente lo que ofrecen”, comenta Dorantes.

Rezago en ajuste de puestos

En 2008, al dar por terminada la huelga, se firmó un acuerdo para ajustar algunos puestos en el tabulador. El convenio también indicaba el incremento paulatino del salario en las revisiones contractuales.

“Sí ha ocurrido, no he dicho que no”. En 2010, 11 puestos tuvieron un ajuste, pero en los últimos nueve años apenas otras 10 posiciones han sido readaptadas, explica. “Traemos un rezago desde hace varios años y ya no podemos seguir así”, agrega.

El sindicato de la UAM no sólo representa a trabajadores administrativo, sino a académicos. Y la propuesta de las autoridades de la casa de estudios incluye aumento en el tabulador para personal de tiempo parcial y medio tiempo, “que es 20% de la plantilla general de académicos.

Salvar el trimestre

Jorge Dorantes sostiene que el trimestre académico no se perderá, pues en cuanto termine la huelga, se convocará al Colegio Académico y se ajustará el calendario escolar para reanudar las actividades escolares.

Afirma que existe una campaña de desinformación. Por ello, el fin de semana pasado representantes sindicales se reunieron con algunos estudiantes para “aclarar sus dudas y temores”.

Los jóvenes deben saber que la huelga es un derecho de los trabajadores, dice. Al ganar mejores condiciones de trabajo, como una mejor infraestructura y más equipo, los estudiantes también ganan, agrega.