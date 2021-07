La Comisión Permanente del Congreso de la Unión recibió la iniciativa del senador Ricardo Monreal, coordinador de Morena en al Cámara Alta, para ampliar hasta el 1 de septiembre todos los plazos de transición de la reforma de outsourcing que entró en vigor el 23 de abril pasado.

De esta manera, y de aprobarse los cambios planteados, se extenderán los tiempos previstos inicialmente para la transferencia de personal, la sustitución patronal, los cambios ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, la inscripción en el Registro de Servicios Especializados u Obras Especializadas (Repse) y las nuevas reglas fiscales.

“Conscientes del gran esfuerzo que la transformación del régimen de la subcontratación de prestación de servicios y obras de carácter especializado implica para la actividad económica y productiva, los suscritos proponemos que se amplíe, por única vez, este aplazamiento para que se cumpla satisfactoriamente con los extremos del citado Decreto”, expresó el también presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado en el documento.

El primer plazo de la transición de la reforma para las empresas vence este fin de semana (24 de julio). Este es el referente a la transferencia del personal que laboraba bajo esquemas de subcontratación a las nóminas centrales de las empresas. De acuerdo con información proporcionada en redes sociales por la titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), Luisa María Alcalde, hasta el momento cerca de un millón 600,000 personas han sido transferidas.

Al día de hoy 1 millón 600 mil trabajadores han salido del esquema de subcontratación y sus derechos han sido reconocidos por sus patrones. De aprobarse en el Congreso, se ampliará el plazo de regularización de las empresas hasta el 1ro de Septiembre. — Luisa Alcalde (@LuisaAlcalde) July 21, 2021

En esa misma fecha se vence el tiempo para que las empresas en etapa de transición soliciten la baja ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de los registros patronales por clase y la asignación de uno nuevo.

La iniciativa formalmente presentada este miércoles modica seis de los diez artículos transitorios de la reforma aprobada por el Congreso de la Unión en abril pasado, todos ellos referentes a los plazos de transición para que las empresas se adapten a las nuevas disposiciones.

“Ya estamos a poco menos de dos semanas del plazo establecido en el artículo primero transitorio de dicho decreto (…) después de haber escuchado a varios de los principales actores participantes con los que me he reunido en los últimos días, he considerado conveniente la necesidad de proponer una iniciativa que amplíe el plazo del 1 de agosto a septiembre y con ello permitir una mejor ejecución de las medidas que contiene la reforma aprobada”, detalló Monreal.

En términos generales, con la reforma a siete ordenamientos legales en materia laboral, de seguridad social y fiscal, prohibió la subcontratación de personal y permitió la tercerización solamente se servicios especializados ajenos a la actividad económica preponderante de la empresa contratante.

Ricardo Monreal explicó que su intención es que la iniciativa se pueda dictaminar a la brevedad para entonces convocar a un periodo extraordinario de sesiones la próxima semana y votar los cambios al régimen transitorio de la reforma.