“La liga ha reventado y estamos ejerciendo nuestro derecho”. Poco antes del mediodía, trabajadoras y trabajadores de Teléfonos de México (Telmex) en todo el país salieron de las instalaciones de la empresa del hombre más rico del país, Carlos Slim. En punto de las 12 horas revistieron los edificios vacíos de banderas rojinegras. La huelga ha comenzado.

“¡Huelga, huelga, huelga!”, coreaban al tiempo que alzaban el puño izquierdo. “Nosotros no quisimos estirar la liga, pero la empresa la estiró demasiado”, dijeron trabajadores. Son dos los emplazamientos a huelga del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana (STRM); uno, por violaciones al contrato colectivo de trabajo (CCT) y otro, por el incumplimiento de cubrir 1,924 vacantes.

La última huelga ocurrió hace más de tres décadas, en 1985. En ese momento la base sindical demandaba un aumento salarial del 14 por ciento. “Estamos haciendo historia, no queríamos llegar a este momento, pero no nos quedó de otra. Ahora veremos de qué estamos hechos”, señaló una de las trabajadoras.

El secretario general del STRM Francisco Hernández Juárez, quien ha estado en ese cargo desde 1976, no estuvo presente en el estallamiento de la huelga. Sin embargo, ayer por la noche envió un mensaje a las bases sindicales a través de un video:

“Les pido que, en el espacio que les corresponde, vean que todos puedan abandonar las instalaciones y poner las banderas de huelga. Seguramente habrá quienes digan que no se sale, pero ustedes no entren en provocaciones. Simplemente salgan y tomen video, porque luego pueden decir que no los dejaron salir. Levanten actas, si pueden, si hay un inspector que lo pueda ver. No es necesario, pero no sobra”.

Las condiciones del CCT, especialmente las de las jubilaciones, “han llevado a Telmex a un pasivo laboral de más de 270,000 millones de pesos” y de mantenerse es situación desfavorable, se corre el riesgo de terminar con la fuente de trabajo, sostuvo Carlos Slim, presidente del Consejo de Administración de la compañía en una carta distribuida ayer al personal.

Este jueves, emitió un comunicado en el que señala que “al no haberse logrado un acuerdo que permita la viabilidad financiera de la empresa”, el sindicato tomó la decisión de estallar la huelga. También garantizó “la calidad y continuidad" de todos sus servicios de telecomunicaciones, pues la tecnología que utiliza permite contar con una red que opera de manera autónoma, aseguró.

“Telmex mantiene una relación de respeto con su planta laboral y continúa las negociaciones con la representación sindical para alcanzar un acuerdo”, concluyó en el comunicado.

Hoy 21 de julio a las 12 pm, los @telefonistas hacemos historia, estallamos la #HuelgaEnTelmex !!!! Estamos en pie de lucha, y vamos a defender nuestros derechos!!!#FuerzaSTRM pic.twitter.com/XuYF1qxUy9 — STRM (@Telefonistas) July 21, 2022

"Quiren cobrarnos la caída de sus finanzas"

El emplazamiento a huelga por violaciones al contrato colectivo tiene que ver con las condiciones de jubilación para las personas que ingresaron a partir de 2009, quienes no tendrán los mismos beneficios que sus colegas que entraron antes de esa fecha.

Pero también es por la falta de materia de trabajo. Según ha explicado Francisco Hernández Juárez a El Economista, con la creación de otras empresas como América Móvil, que se encarga de la telefonía celular y otras actividades económicas, se trasladaron muchas de las funciones que las y los telefonistas realizaban.

“La empresa dice que se le cayeron los ingresos, pero esto pasó por sacar servicios de Teléfonos de México, como la telefonía celular. Si retiran los servicios que más ingresos dejan, es lógica la caída de las finanzas de Telmex”.

La Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, de 2014, también afectó a la telefónica más importante de México. “El Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel), que estaba al servicio de Luis Videgaray —exsecretario de Hacienda y también de Relaciones Exteriores— ordenó a Telmex subsidiar a la competencia. Entonces se cayeron todos los ingresos y las finanzas de la empresa no son las mismas y quieren cobrárselos con los derechos que hemos adquirido”, sostiene el líder sindical.

Hasta el edificio sede, en la Ciudad de México, llegaron representantes de otras organizaciones gremiales, como el Sindicato Nacional de Trabajadores y Trabajadoras del Hogar (Sinactraho), y del Sindicato Único de Trabajadores de Notimex (SutNotimex), el cual se mantiene en huelga desde hace 29 meses.

En las instalaciones de la guardería Telmex, en las inmediaciones de las Central de Abasto en la capital del país, las trabajadoras telefonistas también siguieron al pie de la letra el protocolo para estallar la huelga. A las 12 horas dejaron el complejo y lo forraron de las banderas que indican un paro, luego de corear consignas por la defensa de sus derechos laborales, comenzaron a organizarse para hacer guardias hasta que el conflicto se resuelva y la huelga pueda levantarse.