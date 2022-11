Estados Unidos reformó las reglas del programa de trabajo para jornaleros agrícolas

El Departamento de Trabajo de Estados Unidos (modificó las reglas del programa de empleo temporal H-2A, por el cual cientos de miles de jornaleros y jornaleras de México laboran en sus campos. Desde hace tiempo, diversas organizaciones habían exigido una reforma ante la existencia de trata, explotación, abusos y discriminación en dicha política pública.

Su estructura “presenta fallas sistémicas”, ha dicho Polaris Project, organización dedicada al combate del tráfico sexual y laboral en América del Norte. Esas fallas permiten métodos de reclutamiento abusivos, fraudulentos y poco transparentes, falta de información para las personas trabajadoras sobre su empleo u oferta de empleo, paupérrimas condiciones en los lugares de trabajo y amenazas de deportación, indica.

En 2021, la División de Horas y Salarios del Departamento del Trabajo encontró 358 casos de violaciones en el programa H-2A y recaudó más de 5.8 millones de dólares en salarios atrasados para más de 7,000 trabajadores.

Los cambios “respaldarán las capacidades de cumplimiento de la División de Horas y Salarios para abordar el fraude y el abuso del programa H-2A, que socava los derechos de los trabajadores y perjudica a los empleadores respetuosos de la ley”, señala el Departamento del Trabajo.

Uno de los principales objetivos de la reforma es “proteger mejor a los trabajadores agrícolas”. También, facilitar el proceso de certificación de trabajo temporal, un requisito para las empresas. Las modificaciones entrarán en vigor el 14 de noviembre, algunas de ellas tienen que ver con:

Condiciones dignas de alojamiento

Responsabilidades de los empleadores

Inhabilitación a abogados y agentes

Identificación del nivel de los salarios

Buscan garantizar salarios y vivienda

El programa fue creado en 1986 para aliviar el déficit de mano de obra en el campo. La contratación de personas de otros países se autoriza bajo la premisa de la insuficiencia de ciudadanos “disponibles, capaces o calificados” para ese trabajo.

Así, el gobierno estadounidense expide visas de trabajo temporal H-2A. Las personas migrantes que la obtienen no pueden laborar en otra industria que no sea la agrícola, en otra empresa que no sea la que les contrató, ni por más un año.

Según el informe Explotación y trata bajo las visas de trabajo H-2A y H-2B: Personas mexicanas en Estados Unidos, que Polaris entregó al Senado mexicano, en el año fiscal 2020 ese país emitió 213,394 visas H-2A, de las cuales el 92% fueron otorgadas a jornaleras y jornaleros de México.

Una investigación del Centro de Derechos del Migrante (CDM) realizada en 2020, señala que el 100% de la población jornalera encuestada experimentó al menos una violación legal grave de sus derechos y el 94% experimentó tres o más.

Según el reporte del CDM, Tiempo de reforma: Abuso de las y los trabajadores agrícolas en el programa de visa H-2A, “el 45% experimentó condiciones de hacinamiento y / o condiciones insalubres de vivienda”.

Una de las nuevas reglas del programa estipula que los alojamientos deben cumplir con las normas locales, estatales o federales sobre salud o seguridad, como el espacio mínimo por ocupante, áreas higiénicas de preparación y almacenamiento de alimentos, lavandería e instalaciones de lavado. Los empleadores deberán acreditar que la vivienda cumple con los estándares “y contiene suficientes camas y habitaciones”.

También establece nuevos mecanismos para garantizar que los contratistas cumplan “con su nómina y otras obligaciones”. Reemplaza “pautas obsoletas” de la encuesta de salarios prevalecientes (salarios promedio para un área o cultivo específicos) y permite que más entidades estatales realicen encuestas para contar con más información y parámetros.

El reporte de CDM señala que el 43% de quienes laboran con una de estas visas no recibió el salario prometido. Además, el 86% de las mujeres que solicitaron el trabajo no fueron contratadas o se les ofreció un salario más bajo que a los hombres.

Más dientes contra abusos

Debido al abuso de abogados y agentes contra las y los migrantes, el Departamento de Trabajo tendrá mayores facultades para inhabilitarlos por mala conducta, independientemente de las sanciones a las empresas.

Las empresas podrán realizar trámites para obtener la autorización y contratar a personas migrantes vía electrónica. Con esto, asegura la dependencia estadounidense, reducirán costos y cargas.

Otras modificaciones están encaminadas a “brindar a los pequeños empleadores que no pueden ofrecer trabajo de tiempo completo para sus empleados H-2A la oportunidad de participar en el programa y garantizar que cada empleador sea responsable conjuntamente del cumplimiento de todos los requisitos”.

Con estas nuevas regulaciones, “fortalecemos las protecciones de los trabajadores, cumpliendo nuestra misión principal”, dijo el secretario de Trabajo de Estados Unidos, Marty Walsh hace unos días al referirse a esta reforma. “Las nuevas reglas mejoran la integridad del programa H-2A y brindan a los empleadores y otras partes interesadas una mayor claridad”.