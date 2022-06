Durante abril 169,176 trabajadores reconocieron que tienen una cuenta con una de las 10 administradoras de fondos para el retiro (afore), es decir que firmaron un contrato con una administradora para que maneje los recursos de su cuenta individual. La cifra más baja en lo va del 2022.

La cantidad del cuarto mes representó una contracción anual de 22.6% dado que en abril del año pasado se contabilizaron 218,774 cuentas, de acuerdo con datos de la Comisión Nacional del Sistema del Ahorro para el Retiro (Consar).

Asimismo, los datos demostraron que suman seis meses consecutivos a la baja en cuanto al número de trabajadores que han firmado contrato con una afore.

En el acumulado del primer cuatrimestre del año se contabilizaron 750,727 cuentas reconocidas por los trabajadores, esto representó una disminución anual de 0.05% o 376 cuentas menos.

Si bien existen más de 70.8 millones de cuentas registradas en el Sistema del Ahorro para el Retiro (SAR) solo 52.6 millones las que han sido reconocidas por los trabajadores. Es decir que hay más de 18 millones de personas que no saben que tienen una cuenta afore.

Moisés Pérez Peñaloza, head of retirement & financial wellbeing for Latam en Aon, explicó que el desinterés de los trabajadores por saber si tienen o no cuenta afore entorpece los trabajos del regulador y de las propias administradoras.

“Poco pueden hacer (la Consar y las afores) si no existe el interés y la iniciativa del individuo que al final de cuentas es el dueño del recurso (...) es un problema que se debe de ir atacando con la educación previsional”, comentó en entrevista.

A casi 25 años de que empezó a operar el SAR todavía existe un enorme desconocimiento pues no se sabe cómo funciona, no se entiende cómo harán crecer los ahorros de los trabajadores, comentó hace unas semanas Iván Pliego Moreno en la inauguración de la Feria de Afores Mérida 2022.

La Consar explicó que si un trabajador cotiza al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y no ha elegido cuenta afore, será asignada alguna de las administradoras que hayan generado mayores rendimientos. Las cuentas son asignadas una vez al año.

En caso que la cuenta permanezca dos años en la afore que se asignó y el trabajador no haya solicitado el registro en la administradora de su elección, la Consar reasignará la cuenta a la afore que tenga el mejor desempeño en ese momento.

Estar en regla es un beneficio

En los últimos dos años de pandemia, las afores han ayudado a los trabajadores mediante los retiros parciales por desempleo, sin embargo para gozar de ese derecho los trabajadores necesitan tener sus papeles en regla.

“La gente en la pandemia empezó a tomar mayor consciencia de la cuenta afore que tiene por los retiros parciales por desempleo (...) el trabajador tuvo que acercarse a la administradora, firmar el contrato y abrir el expediente digital (...) y si no tienes toda la documentación no puedes retirar el dinero”, explicó Pérez Peñaloza.

La Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro dio a conocer que más de 1.9 millones de trabajadores realizaron retiros por desempleo de su afore durante el 2021. En tanto, 1.8 millones de personas lo hicieron en el 2020.

Los retiros parciales por desempleo alcanzaron 22,042 millones de pesos en 2021, esto fue 4% más que en el 2020, cuando se retiraron 20,060 millones de pesos.

