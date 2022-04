La Ley Federal del Trabajo (LFT) define los accidentes de trabajo como las lesiones o perturbaciones funcionales que se producen repentinamente por motivo de la actividad laboral que realiza la persona o en su traslado a su centro laboral.

De acuerdo con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), los accidentes de trabajo son una consecuencia de las “las condiciones peligrosas que existen en los equipos, herramientas de trabajo e instalaciones, así como por la actitud o actos inseguros de los trabajadores”.

De acuerdo con datos del IMSS, y sin considerar los resultados para los años de la pandemia por las alteraciones que ésta implicó en el mercado laboral, en la última década se ha registrado un promedio de 410,000 accidentes de trabajo por año, es decir 2.2 eventos por cada 100 trabajadores. Además de esto, se registraron 120,000 accidentes en trayecto al trabajo en promedio.

“Un accidente es el resultado de un evento que tuvo un efecto y un incidente es el ya merito, cuanto te tropezaste, pero no te caíste. Por eso hay que promover la identificación de incidentes, porque por cada accidente hay al menos 600 incidentes; es decir, avisos que no identificamos y no comprendimos. De tal manera que cuando se presenta el accidente, es porque hubo una tal cantidad de avisos y no se hizo nada”, apunta Enrique López Hernández, académico de la Maestría en Ciencias en Salud Ocupacional del Instituto Politécnico Nacional (IPN).

De manera concreta, el IMSS identifica al menos 12 condiciones peligrosas y actos inseguros que generan los accidentes de trabajo, estos pueden ser:

Métodos de trabajo y procedimientos de trabajo incorrectos Defectos en los equipos, maquinarias, herramientas de trabajo e instalaciones Incorrecta colocación de los materiales o productos en las áreas de trabajo Maquinarias y herramientas en mal estado Instalaciones con deficiente mantenimiento Falta de orden y limpieza en las áreas de trabajo Provocar situaciones de riesgo que ponen en peligro a otras personas Usar de manera inapropiada las manos u otras partes del cuerpo Llevar a cabo actividades u operaciones sin previo adiestramiento Operar equipos sin autorización Limpiar, engrasar o reparar maquinaria cuando se encuentra en movimiento No usar el equipo de protección personal

Desde la perspectiva de Enrique López Hernández, en la medida que en las empresas se fomente una cultura de prevención que parta de la pregunta ¿Qué pasaría si…?, se entenderá que los accidentes de trabajo pueden evitarse y que muchas veces no son porque el trabajador no tenga la capacidad para realizar las tareas.

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) estima que cada año mueren 1.9 millones de personas en el mundo a consecuencia de accidentes y enfermedades de trabajo. Pero también se producen cerca de 360 millones de accidentes que no son mortales, pero sí ocasionan en promedio cuatro días de ausencia laboral.

Este 28 de abril se conmemora el Día Internacional de la Seguridad y Salud en el Trabajo, en el marco de esta fecha el organismo internacional lanzó un llamado para el diálogo social hacia una cultura positiva de seguridad, definiendo esta como una cultura donde los trabajadores se sienten cómodos planteando sus preocupaciones en torno a los riesgos laborales y la dirección colaboro con ellos para encontrar soluciones adecuadas.

¿Cómo prevenir los accidentes laborales?

Para Enrique López Hernández, un primer paso para prevenir los accidentes de trabajo es identificar las señales previas al evento y tomar medidas, pero también es importante generar confianza entre las personas trabajadoras para que reporten los posibles riesgos que detectan en sus actividades diarias.

“Quien tiene que identificar los incidentes es el trabajador, porque es el que más sabe del trabajo. Hay que convencer al trabajador para reporte los incidentes, generalmente no lo hacen porque siente que lo van a catalogar de tonto y entonces se lo guarda”, señala el especialista del IPN.

Mientras tanto, el Instituto Mexicano del Seguro Social recomienda a los empleadores para evitar accidentes, aplicar técnicas, procedimientos y mejores prácticas de prevención como:

Realizar las actividades de acuerdo a los métodos y procedimientos establecidos.

Usar la maquinaria, el equipo y las herramientas manuales, eléctricas, neumáticas o portátiles, con los dispositivos de seguridad instalados.

Colocar de manera correcta los materiales o productos que se procesan en el centro de trabajo.

Mantener orden y limpieza en todas las instalaciones, áreas, equipo, maquinaria y herramienta, entre otras

Utilizar el equipo de protección personal que proporciona la empresa.

En un caso práctico, la cultura de prevención de Ecolab, que ha puesto en marcha el programa “Meta Cero” para impulsar la prevención de accidentes e incidentes, ha permitido a la empresa acumular 13 años sin accidentes de trabajo en su planta de producción en el Estado de México.

Una de las claves de la empresa para alcanzar este objetivo es el compromiso de los líderes ejecutivos, pero también la creación de un Consejo de Liderazgo de Seguridad y un Comité de Seguridad, Salud y Medio Ambiente que se encarga de desarrollar e implementar programas de capacitación y formación en temas preventivos.

“Nuestro enfoque proactivo para la identificación de riesgos en nuestras operaciones mejora el programa integral de seguridad interno e impulsa resultados. A través de observaciones y auditorías de seguridad internas y externas identificamos, evaluamos y abordamos los riesgos en nuestras ubicaciones e instalaciones de los clientes”, compartió Tony Sarraf, vicepresidente y líder de mercado de Ecolab para Latinoamérica Norte.