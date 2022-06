“Uno de los beneficios de tener trabajadores remotos es que el trabajo en sí mismo se convierte en el patrón para juzgar el desempeño de una persona. Cuando no puedes ver a alguien durante toda la jornada, lo único que puedes evaluar es el trabajo”, Jason Fried, CEO de Basecamp.

Elon Musk, el presidente ejecutivo de Tesla, no sólo ha estado en el foco de la opinión pública últimamente por su incursión espacial o por su intención de comprar Twitter, ahora lo ha hecho también por su rechazo al home office con amenazas a sus colaboradores. “El trabajo remoto ya no es aceptable”, dijo.

En una serie de comunicaciones filtradas hace unos días —que no fueron negadas por el empresario y sí complementadas con sus respuestas públicas— exigió a sus empleados el regreso a las labores presenciales. El trabajo en las oficinas, dijo, debe ser mínimo de 40 horas a la semana; mientras más jerarquía tenga la persona en la empresa, más visible tiene que ser su presencia.

"Cualquiera que desee trabajar de manera remota debe estar en la oficina un mínimo (y de verdad digo mínimo) de 40 horas semanales o se debe ir de Tesla. Esto es menos de lo que les pedimos a los trabajadores de la fábrica”.

Y cuando un usuario en Twitter lo cuestionó pidiendo “comentarios adicionales” a las respuestas de las personas que consideran que “ir al trabajo” es un concepto anticuado, el empresario respondió que quienes piensen así “deben hacer como que trabajan en otro lado”. Si los trabajadores no se presentan en las oficinas, se asumirá que renunciaron, advirtió.

La oposición del fundador de Tesla a la flexibilidad laboral no es nueva, desde hace semanas ha venido publicando comentarios en contra. "Todos los mensajes de quedarse en casa en relación con la Covid-19 han engañado a las personas para que piensen que en realidad no es necesario trabajar duro”, escribió a mediados de mayo.

El trabajo remoto se convirtió en una alternativa para que las empresas enfrentaran la suspensión de actividades por la pandemia. Las dinámicas laborales cambiaron de la noche a la mañana y muchos trabajadores lograron sortear los imprevistos y entregar los resultados esperados. Sólo en América Latina, la OIT estima que 23 millones de personas transitaron a esta modalidad.

Después de dos años de pandemia, muchos empresarios en todo el mundo comenzaron a presionar para que los equipos regresaran al trabajo presencial; otros ya habían hecho la transición a esquemas híbridos o al home office voluntario y permanente.

Respecto a Elon Musk y su visión particular del mundo del trabajo, ya se conocían algunos detalles. Él mismo ha contado que llegó a trabajar hasta 120 horas a la semana y dormía en su oficina, aunque también ha reconocido que no es un ritmo saludable.

Sin embargo, llaman la atención algunas cosas de la comunicación a sus empleados. El control, pues cualquier excepción a las nuevas reglas debe ser autorizada y firmada por él mismo. La falta de confianza en su gente, pues considera que quienes laboran a distancia simulan trabajar. El concepto de “trabajo duro”, pues pareciera que son más relevante las horas laboradas de forma presencial que los resultados esperados.

“Por supuesto, hay empresas que no necesitan esto. Pero, ¿cuándo fue la última vez que enviaron un gran producto nuevo? Hace tiempo. Tesla ha creado y, de hecho, creará y fabricará realmente los productos más emocionantes y significativos de cualquier empresa de la Tierra. Esto no sucederá si se hace por teléfono”, expresó.

¿Son más productivas las personas sólo por ir a la oficina? Ésa es una respuesta que empresas y colaboradores tendrán que construir con datos y resultados. Pero como lo dice Jason Fried en la cita que abre este espacio, el cambio en las formas de trabajar a causa de la pandemia nos ha dado la oportunidad de juzgar el desempeño de las personas por sus resultados, no por las horas que pasa en su centro laboral. Muchos han demostrado que la flexibilidad funciona, aunque reconozco que el desafío no es menor y depende de cada cultura organizacional en particular.

¡Spoiler alert! Twitter, la empresa que pretende comprar Elon Musk, tiene una política de trabajo remoto totalmente abierta para sus empleados.