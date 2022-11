El Mundial en la oficina, cuando el futbol se convierte en algo más que un partido

El 20 de noviembre el balón rodará por primera vez en el Mundial de Qatar 2022, el evento de futbol más importante a nivel global. Ver los partidos en el trabajo puede parecer sólo un asunto de ocio o esparcimiento, pero a decir de especialistas en gestión de talento y comunicación interna, la competencia deportiva es una verdadera oportunidad para reforzar el compromiso, mejorar las conexiones entre los empleados y crear experiencias memorables.

En un contexto de trabajo híbrido, el 82% de los mexicanos espera ver los partidos en casa. Pero el 32% de los aficionados más apasionados por el futbol espera disfrutar de los encuentros durante su jornada laboral en la oficina, de acuerdo con un estudio de Kantar.

“Tienes que hacer algo, no puedes no hacer nada. Es un evento que sólo sucede cuatro años y México va a jugar, aunque no quieras. La gente hoy ya tiene acceso a plataformas y si hoy no organizas algo como compañía, te perderás de una gran oportunidad de que la gente conviva y que participen en un ambiente donde la compañía está generando un espacio de confianza para disfrutar juntos un evento de esta magnitud”, expone Rogelio Salcedo, socio y director general de Olivia México, consultoría en transformación organizacional.

Los horarios de los partidos serán a las 4:00, 7:00, 10:00 y 13:00 horas de la Ciudad de México. Según el Comité Organizador de la Copa del Mundo, nuestro país es la quinta economía con más boletos adquiridos para el evento deportivo, lo cual refleja el impacto que tiene el evento entre la población mexicana.

Para Rogelio Salcedo el impacto del Mundial en el trabajo es algo que sucederá, aunque existan empresas o líderes que quieran evitarlo. “La gente se va a conectar” y si la compañía no promueve la convivencia en torno a los partidos, las personas “buscarán un espacio fuera para verlo o se conectará a una plataforma”.

Tan sólo para la Copa Mundial de Rusia 2018, una investigación de la firma BDS Asesores concluyó que el evento deportivo generaría un crecimiento de 30% en el ausentismo laboral a nivel global. En esa misma línea, una encuesta de OCC identificó que el 60% de las personas manifestaba que la restricción de ver los partidos en el trabajo generaría descontento y ausentismo.

“Nosotros lo vemos como una gran oportunidad, porque puede generar mayor empatía con tu lugar de trabajo y sentido de pertenencia. En países futboleros como los nuestros, cuando tú encuentras que tu espacio de trabajo se alinea con esa expectativa, se crea un vínculo fuerte. Pero también elimina barreras, en especial en las empresas donde no hay una conexión fuerte entre distintos departamentos, porque en el Mundial todos nos unimos bajo un mismo objetivo”, apunta Emanuel Barattucci, gerente de Negocios de BW Comunicación.

El 82% de los líderes opina que convencer a los empleados de retornar a la oficina es uno de los principales desafíos para el próximo año, de acuerdo con el Índice de Tendencia Laboral de Microsoft WorkLab. En este contexto, Emanuel Barattucci considera que el Mundial de Qatar 2022 puede ayudar a las empresas a darle una buena razón a las personas para regresar al centro de trabajo.

“En esta edición en particular, al ser en pospandemia, faltaba un hito que invite a las personas a volver a la oficina y el Mundial se está transformando en ese hito, porque hay ganas de compartir. Entonces, se puede ver como una excusa de que es bueno volver para ver los partidos juntos”, señala el especialista.

En este sentido, Rogelio Salcedo subraya que las empresas tienen que dar el primer paso y encabezar las conexiones y convivencia entre los trabajadores en torno a este evento deportivo. “Lo mejor que puede hacer una compañía es organizarlo y enviar un mensaje de que todos se darán el espacio para vivirlo juntos. El tema aquí es la creatividad que van a tener”.

La flexibilidad laboral alcanzada durante la pandemia, agrega el especialista, permite que las personas puedan desconectarse unas horas del trabajo para ver los partidos y promover esta convivencia ayuda a las empresas a reforzar su marca empleadora, conectar con sus colaboradores. “La gente ya demostró que si le das los espacios y confías, va a trabajar. Entonces, utiliza esta oportunidad para brandear la empresa y generar cohesión social”.

¿Cómo aprovechar el Mundial de Qatar 2022?

Los especialistas coinciden en que la convivencia en torno a la Copa Mundial de Futbol debe ser impulsada por las empresas y con estrategia. De nada sirve que sólo se le permita a las personas tomar unas horas y que cada quién esté sólo en un monitor viendo el partido, puntualiza Rogelio Salcedo.

¿Cómo aprovechar el evento deportivo? Emanuel Barattucci indica que las compañías pueden destinar un espacio especial en la oficina para que todos se reúnan a ver los partidos. Se pueden ambientar las oficinas, dar snacks, tener juegos o actividades lúdicas como una quiniela, entre otras acciones.

“Conocemos experiencias de empresas que en otros años han hecho como una tribuna, invitando a las personas a que se sienten en la tribuna y sientan esa fiebre del Mundial. No es como mirarlo sólo en tu computadora, sino verlo en un espacio de unión”, comparte el especialista.

Rogelio Salcedo advierte que el peor escenario para las empresas durante este evento deportivo global es que cada empleado vea los partidos por su cuenta en la búsqueda de construir la experiencia que la compañía no está generando. “Lo que importa es que la compañía tome una postura en la que involucre y comprometa a la gente”.

¿Cómo harás memorable esta oportunidad? Cuestiona el especialista como reto para las áreas de Recursos Humanos. “El Mundial va a suceder sin haberle invertido un peso, puedes utilizar el marketing que va a generar para tú generar un evento que sea memorable. Esa conexión puede agregar valor y generar lealtad con la organización”.