¿Pagas impuestos y tu calle sigue rota? Si tu respuesta es sí, esto podría cambiar con una iniciativa de Ley que será presenta en la primera semana de febrero en la Cámara de Diputados para crear el Consejo Hacendario de la Federación, un organismo técnico consultivo, dependiente del Poder Legislativo que emitirá opiniones, recomendaciones y observaciones a las distintas instancias del Estado mexicano involucradas en la estabilidad económica.

Organismos como el Fondo Monetario Internacional han recomendado a México tener un consejo fiscal independiente que ayude a consolidar el equilibrio presupuestal y las condiciones favorables para el crecimiento económico e incremento de empleos. La falta de oportunidades laborales preocupa a las personas y está ligada a la estabilidad económica, dice Soraya Pérez Munguía, diputada federal del PRI, en entrevista con Factor Capital Humano.

Pérez Munguía presentará esta propuesta con la que México podría tener su primer Consejo Hacendario de la Federación. Entre los objetivos de este órgano técnico consultivo está vigilar que el Estado mantenga la estabilidad económica.

Un país con estabilidad económica es un lugar atractivo para la inversión, estas inversiones generan empleos. El gobierno tiene que entender que no es un empleador y el gasto gubernamental no significa crecimiento económico, pues la mayor parte de ese gasto no representa una inversión.

“El gobierno no genera empleos, los que generan empleos son los empresarios y lo que requieren son condiciones de legalidad, de estado de derecho para que ellos puedan invertir. Necesitan un ambiente de estabilidad económica en el país porque ellos van a invertir su dinero donde les sea más rentable”.

La legisladora considera que el órgano técnico que propone, podría asesorar a los diputados y senadores en sus propuestas, para evitar que estas tengan un impacto negativo en la economía del país.

Todas las iniciativas tienen que tener proyección económica. La mayoría de los legisladores no tienen una formación económica, una de las razones principales por las cuales han surgido iniciativas que afectan la economía del país y, por tanto, el ambiente para generar empleos.

“Cuando los legisladores reconocieron que la mayoría no tenía experiencia como auditores para fiscalizar el ejercicio presupuestal, crearon un órgano técnico para fiscalizar. En este caso, la Secretaría de Hacienda es un órgano que genera las condiciones de estabilidad económica y los diputados tienen que vigilarlo, pero reconociendo que hay pocos legisladores especializados en la materia, hay que crear un órgano técnico”, explica Pérez Munguía.

Por otra parte, el Consejo Hacendario de la Federación ayudaría directamente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y al Sistema de Administración Tributaria (SAT) para generar los incentivos necesarios que fortalezcan la creación de las pequeñas y medianas empresas (Pymes).

Este consejo tendría el mismo nivel que la Auditoría Superior de la Federación – dependiente de la Cámara de Diputados – y estaría integrado por cinco consejeros.

Los requisitos para ser consejero deberán tener al menos seis años de experiencia hacendaria, no tener participación política en los últimos tres años, abstenerse de participar en actos partidistas y sin vínculo con el gobierno en curso. Los consejeros serían elegidos por un sistema de puntajes por las Comisiones Unidas de Hacienda, de Presupuesto y de Economía, sin intervención del Poder Ejecutivo.

Otra tarea del Consejo Hacendario de la Federación será asesorar a la Secretaría de Hacienda a elaborar el presupuesto de egresos de la federación; es decir, apoyar en la distribución de los recursos. Actualmente, dice la diputada, no hay quién le indique a la SHCP si los recursos no están bien distribuidos, si habría que recortar presupuesto en un área para fortalecer otra, salvo los diputados que, en su mayoría, no están especializados en esta materia.

“El consejo emitirá opiniones, recomendaciones y observaciones a cualquier órgano hacendario, aunque estas no son vinculantes, sí estamos estableciendo que son obligatorias las revisiones y el análisis de la institución que reciba esta recomendación, a la que tiene que dar respuesta en máximo 30 días naturales después de recibirla, porque es un órgano consultivo del más alto nivel”

Soraya Pérez Munguía considera que todos los ciudadanos deben seguir a detalle esta propuesta porque el dinero con el que trabaja el gobierno, es el dinero del pueblo y uno de los objetivos es repartir mejor el recurso y aplicarlo en lo que más se necesita con base en opiniones técnicas.