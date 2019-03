Con el objetivo de “adecuar la iniciativa de reforma laboral buscando el mayor beneficio para los trabajadores”, la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados trabaja, “a toda velocidad”, el dictamen de la propuesta que presentó el grupo parlamentario de Morena el 22 de diciembre del 2018, para que sea aprobado antes de la Semana Santa.

En entrevista, el presidente de la Comisión de Trabajo, Manuel de Jesús Baldenebro Arredondo, comentó que el equipo técnico trabaja en la revisión de propuestas e inquietudes que presentaron los diferentes sectores durante las audiencias públicas que se desarrollaron en el órgano legislativo.

“La mayor inquietud que notamos, por parte de la Iniciativa Privada y sindicatos tradicionales es que no se contempla en el centro o instituto —lo que vaya a ser— de conciliación la participación tripartita, y eso se tendrá que revisar; pero, consideramos que si eso sólo beneficia a unos cuantos y no a la mayoría, pues se tendrá que respetar la autonomía tal y como se propone en la reforma”.

Tras señalar que el tema de la tercerización no se incluirá en el dictamen que se elabora, desde hace unas semanas, el diputado por el Partido Encuentro Social dijo que se viven nuevos tiempos que exigen una adecuación a las leyes laborales y “sobre todo, garantizando la democracia sindical, eso sí tendrá cambios profundos”, manifestó.

En la Cámara de Diputados, considerada la Cámara de origen para la discusión de la reforma laboral, se encuentran cuatro propuestas completas que atienden los cambios a las leyes reglamentarias que darán cumplimiento a la reforma constitucional del 2017.

Al respecto, el diputado Baldenebro Arredondo explicó que “ahí la Iniciativa Privada, ellos quieren que sea tripartita; pero el número de trabajadores sindicados es poco, comparado con el número de trabajadores que hay en el país, entonces esa es la sensación que tenemos, que las decisiones las han tomado los patrones y los sindicales y los trabajadores van por otro rumbo, estamos buscando cuál es el beneficio para la mayoría de los trabajadores”, comentó.

No obstante, agregó, el derecho del trabajador no puede traspasar la viabilidad de una empresa, “ahí es donde estamos buscando el equilibrio, que sea bien para el trabajador, pero no significa en términos que tenemos que ahorcar a la empresa”. La fortaleza que tendrá la reforma laboral expuso el legislador, es que se requiere mayor transparencia a la hora de elegir a los líderes sindicales, “tenemos que ir más profundo en eso de la democracia, pues le falta la parte universal, ahí donde todos, o al menos los involucrados en un contrato colectivo tengan que votar, y cruzándolo con el listado de los trabajadores.

