Tradicionalmente el desempleo en nuestro país es medido a través de la tasa de desocupación reportada a través de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE). Al cierre del 2021 este indicador mantuvo su tendencia a la baja tras el impacto inicial de la pandemia en 2020 para posicionarse en 3.5%, su nivel más bajo en lo que va de la emergencia sanitaria y mucho más cercano a sus promedios históricos.

Durante 2021, el indicador de desocupación, también llamado tasa de desempleo, tuvo un comportamiento volátil, en siete ocasiones estuvo por arriba del 4 por ciento. De acuerdo con la ENOE, la población desocupada en la actualidad se integra por 2 millones de personas.

Sin embargo, el desempleo en México no sólo se mide a través de la tasa de desocupación que abarca a las personas que no tienen un trabajo, pero se encuentran buscando uno. Otra manera de entender la falta de oportunidades laborales en México es al considerar además a las personas disponibles dentro de la Población No Económicamente Activa (PNEA).

Este grupo está conformado por quienes no tienen empleo, pero tampoco lo están buscando, aunque aceptarían uno si se los ofrecieron. Este indicador es también denominado desempleo escondido o extendido. “Muchas personas dentro de esta población sufren de un efecto de desaliento que los detiene de buscar trabajo ante la expectativa de que no conseguirán uno”, explica Gabriela Siller, directora de Análisis Económico y Financiero de Banco Base.

La población disponible de la PNEA mantuvo su tendencia a la baja en el cierre de 2021 para concentrar a 7.4 millones de personas, lo que implica una reducción de 2 millones a lo largo del año pasado. A pesar de esto, sigue por arriba de sus niveles prepandemia.

Al considerar la población desocupada y los que están en desempleo encubierto, se obtiene la tasa de desempleo extendido. Al finalizar el 2021 este indicador se ubicó en 14.3%, también su nivel más bajo en lo que va de la pandemia y lo que representa una reducción de 3.6 puntos porcentuales en el año.

“En febrero del 2020 (el desempleo extendido) alcanzó 12.2%, sugiriendo que aún existe espacio para ganancias adicionales, aunque cerrando la brecha de manera relevante”, apuntó Juan Carlos Alderete, director ejecutivo de Análisis Económico y Estrategia Financiera de Mercado de Banorte.

El impacto en la brecha laboral

La brecha laboral se obtiene al sumar la tasa de desocupación, la población disponible y la subocupación, que abarca a las personas que trabajan jornadas reducidas por razones ajenas a ellos. Este indicador refleja la necesidad más amplia de empleo en el país.

En 2021 la brecha laboral disminuyó de 18.9 a 15.2 millones de personas. Desde la perspectiva de Gabriela Siller, este es el número de mexicanos afectados laboralmente por la pandemia. De esta manera, al cierre del año pasado, este indicador se posicionó en 22.5%, lo que es 2.9 puntos porcentuales por arriba de lo observado antes de la pandemia.

A pesar de que la tasa de desempleo se ha recuperado, la población disponible y subocupada se mantiene con niveles superiores a los reportados antes del impacto de la emergencia sanitaria y son los factores que ocasionan que la brecha laboral aún sea alta.

“De las 2.65 millones de personas afectadas al cierre de 2021, 1.80 millones corresponden a personas que se encuentran dentro de la población disponible, posiblemente desalentadas en la búsqueda de empleo”, expuso Gabriela Siller.

El desempleo en México tuvo una tendencia a la baja en 2021 de la mano con una mejor dinámica del mercado laboral que permitió la recuperación de los puestos de trabajo perdidos en 2020 a causa de la pandemia, pero aún quedan indicadores con márgenes de ganancia.