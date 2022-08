¡Cuidado! Las bolsas de empleo no están exentas de vacantes falsas, pese a filtros

Los fraudes, suplantación de identidad y hasta las redes de trata de personas han crecido de la mano de la digitalización y la oferta de empleo por internet no está exenta de esto. Al igual que las supuestas llamadas de bancos para extorsión, algunas vacantes que se ofrecen en línea tienen otro objetivo: cometer un delito.

“Las vacantes falsas no son nuevas, pero hoy vemos como esta oferta de empleo fraudulenta ha crecido a través de internet, de las redes sociales y por mensajería. Esto ha aumentado con el internet, es una pena, pero sí hay muchas organizaciones que se dedican a lucrar con la necesidad de las personas que buscan un trabajo y se aprovechan de su desesperación y la necesidad de tener un empleo”, señala en entrevista Ivette Rubio, gerente corporativo de Relaciones Públicas de OCC Mundial.

La ejecutiva reconoce que las bolsas de empleo en línea no están exentas de que las vacantes fraudulentas lleguen a los candidatos a través de las plataformas. “Algunas compañías logran burlar estos filtros y se publican estas vacantes falsas”. Sin embargo, Ivette Rubio destaca que tienen un compromiso con la población buscadora de empleo y esto los ha llevado a reforzar sus filtros y el seguimiento que realizan de las ofertas laborales.

Por su parte, Alejandra Martínez, responsable de Marketing de Empresa y de Estudios del Mercado Laboral en Computrabajo, asegura que la plataforma ha robustecido su proceso de verificación para prevenir que las ofertas de empleo falsas lleguen a las personas, pero cuentan con un canal de reporte que es monitoreado constantemente por si alguna vacante llega a evadir los filtros.

“Es evidente que con el avance de la conectividad que estamos viendo hoy en día, estamos mucho más expuestos a que se generen este tipo de tácticas para estafar a las personas, no nada más con las vacantes de empleo, suceden en muchas otras materias”, apunta la especialista.

En agosto de 2021, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió que al menos las vacantes con elementos de discriminación no son responsabilidad de las bolsas de empleo, sino del anunciante. A pesar de este criterio, Ivette Rubio subraya que las plataformas tienen un compromiso de ofrecer a los usuarios opciones para reportar las ofertas que consideran fraudulentas y darle seguimiento.

¡Cuidado con las redes sociales!

Ambas especialistas coinciden que los mayores riesgos se encuentran en redes sociales, pues carecen de filtros y canales de queja como las plataformas de búsqueda trabajo. De acuerdo con el estudio de Búsqueda de empleo por internet de la Asociación de Internet MX al menos tres de cada 10 candidatos ha buscado una oportunidad laboral a través de una red social, especialmente los jóvenes.

“Los agregadores y redes sociales comparten ofertas sin pasar por estos filtros y esos son los riesgos a los que nos exponemos con este desarrollo tan acelerado con la tecnología. Hay que tener clara la diferencia entre lo que es una bolsa de trabajo, un agregador y la búsqueda de empleo a través de redes sociales”, puntualiza Alejandra Martínez.

En ello coincide Ivette Rubio, en especial en grupos de Facebook donde es muy fácil dejar los datos. “Los cibercriminales están usando estas herramientas para conseguir los datos de las personas, por eso es importante que las personas estén alerta y sepan cómo detectar y protegerse ante estas amenazas”.

Conscientes que en las bolsas de trabajo puede ocurrir, la ejecutiva de OCC Mundial recomienda a las personas estar alerta y reportar las ofertas de empleo que presenten las siguientes señales:

Solicitan dinero o piden hacer depósitos

Los correos no son corporativos o están alertados (ejemplo: @oc.cmundial o @occmundial1)

Solicitan documentos personales para la primera entrevista de trabajo

Ofrecen una remuneración muy superior a lo que paga el mercado por el puesto

En Computrabajo han identificado que lo más frecuente entre las vacantes laborales engañosas es solicitar un pago por adelantado para un examen médico, que un exempleado de una empresa se ponga en contacto a través de un correo personal solicitando documentos notariados o dando la opción de recibir un depósito para pagar un notario y la suplantación de identidad de empresas, falsificando membretes o razones sociales y ofreciendo trabajo en el extranjero.

¿Qué están haciendo las bolsas de empleo?

En el caso de OCC Mundial, las empresas que publican vacantes aceptan términos y condiciones como la restricción de pedir dinero a los candidatos, difundir información falsa y utilizar la plataforma para fines legítimos. “Adicionalmente, cuando una empresa va llenando una vacante se van pasando filtros de seguridad”, comparte Ivette Rubio.

Sin embargo, si una organización logra pasar los filtros, la plataforma ofrece una opción para reportar una vacante fraudulenta, ofensiva o incluso discriminatoria. Cuando se presenta esta queja, un equipo de la plataforma realiza una investigación para verificar la práctica inadecuada, se elimina la oferta de empleo y se desactiva la cuenta que la publicó.

Computrabajo, por su parte, tiene un equipo especial que revisa todos los datos de la compañía que publicará la vacante. “Se llama a la empresa para confirmar y si no se consigue contactar con ellos, no se publica ni la empresa ni las ofertas asociadas con ella”, expone Alejandra Martínez. Pero también la comunicación está cifrada para que los datos se transmitan a través de un encriptado SSL.

Además de esto, también cuenta con un canal de reporte que es revisado también por un equipo. “La parte de monitoreo está sumamente controlada y los equipos que se encargan de hacer esta gestión”.

Adicional a los reportes que se pueden realizar en las plataformas, Ivette Rubio recomienda a los candidatos verificar la empresa, en especial cuando se reciben ofertas directamente. “Si ya detectaste que hay algo extraño, no contestes el mensaje, no abras documentos adjuntos, no hagas clics en los mensajes que te mandan y mucho menos mandes información como datos bancarios. Siempre les pedimos que desconfíen del dinero fácil”.

En ese sentido, Alejandra Martínez sugiere revisar que los enlaces por internet correspondan a bolsas de trabajo reales, también verificar que la vacante tiene la información básica e ignorar las ofertas que llegan a través de mensajes instantáneos.