La conversión digital de la banca continuará propiciando cambios en la fuerza laboral. El año pasado Citibanamex desvinculó a 2,000 colaboradores, pero este 2019 optará por “el camino difícil”: volver a formar al personal para afrontar las nuevas necesidades del mercado, dice Juan Domínguez, director ejecutivo de Recursos Humanos.

En entrevista para Factor Capital Humano dice que este año la plantilla de más de 36 mil empleados pasará por un “intensiva” recapacitación. “Estábamos enfocados en la transacción y ahora los estaremos en la relación con los clientes”.

Este año el Banco Nacional de México, ahora CitiBanamex, filial del estadounidense Citigroup, cumplirá 135 años. Y si bien no es el mayor banco digital en el país, fue el que más creció en ese formato en los últimos tres años, según Domínguez.

Hace una década, dice, si un usuario quería hacer un depósito, necesitaba que alguien lo recibiera y lo operara. Ahora lo pueden hacer ellos mismos en los cajeros automáticos, en una computadora o en su celular.

Los clientes necesitan a asesores para resolver dudas sobre el sistema digital o sobre los productos del banco. “Cuando asiste a la sucursal no espera hacer una operación, sino una relación. Eso es un cambio fundamental del modelo bancario de hace unos años”.

Y si las nuevas tecnologías han cambiado las actividades de muchos puestos, también con las nuevas tecnologías habrán de afrontarlo. Actualmente la formación del personal se imparte 80 % en aulas y 20 % con otros mecanismos. El propósito del equipo de recursos humanos es darle la vuelta este 2019: que sea 80 % virtual y 20 % en aula.

Movimiento de personal

La digitalización de los servicios no son la única razón de los cambios en las funciones de los colaboradores. También las transacciones del propio banco han obligado a reformular posiciones.

En septiembre de 2018 la compañía global BlackRock compró a Citibanamex su negocio de gestión de activos. “Nuestro rol ya no es administrar fondos de inversión, sino servir como vendedores de ese producto”. Esto ha implicado la desaparición de posiciones y la creación de nuevos puestos.

“Al año reclutamos entre 5,000 y 6,000 colaboradores” para ocupar un puesto nuevo o remplazar posiciones que quedan vacantes “por un cambio natural y reformulación de perfiles”. El sector financiero, en general, tiene un alto porcentaje de rotación voluntaria, que alcanza 20 % anual.

En los últimos cuatro años Citibanamex logró reducir ese porcentaje a 11 %. “Es de las más bajas en la historia”, dice Domínguez, quien reconoce que en gran parte se debe a “situaciones macroeconómicas, como la recesión en la generación de empleos”. Esto benefició a varias industrias con una menor rotación laboral en el segundo semestre.

Citibanamex, agresivo con la flexibilidad laboral

Empresas –entre ellas Citibanamex— trabajadores y sindicatos esperan que este año los diputados federales terminen por legislar los temas pendientes de la reforma laboral de 2017. “Lo hemos venido discutiendo en los últimos cuatro años y para nosotros son tres los temas importantes”, dice Juan Domínguez.

El primero es la flexibilidad laboral. Los horarios adaptables o el trabajo remoto tendrán más presencia no solo en los bancos, sino en la industria en general, opina. Cada organización debe adecuar estas prácticas según sus necesidades y las del empleado, y esas políticas deben estar respaldadas por la ley, considera.

En el primer trimestre de 2019 en Citibanamex “seremos agresivos” al propiciar que todos los colaboradores tengan modelos flexibles de trabajo. “Si alguno no lo tiene, será porque decida no tenerlo. No porque no se lo da el banco”.

El segundo tema que le parece relevante es la ratificación del convenio 98 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre la libertad sindical. “Estamos a la espera de cómo se concretan los cambios. De entrada, habrá mayor libertad sindical, lo cual será positivo para las empresas y los trabajadores”. En 2015, según cifras del propio banco, 7,443 de sus empleados eran sindicalizados.

El tercer tema es la separación de la justicia laboral del Poder Ejecutivo. Actualmente los conflictos laborales se dirimen en las juntas de conciliación y arbitraje (JCA), donde, de no alcanzar un acuerdo, se dicta una sentencia.

Una vez que los diputados definan cómo y cuándo se crearán los nuevos órganos, encargados solo de la conciliación y la toma de nota de sindicatos, las JCA desaparecerán. “Es un cambio que promovemos, que creemos que es hacia donde va el mundo”.