La huelga que preparan trabajadores de Walmart en México es una estrategia de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC) para “aparentar la defensa de los trabajadores”.

Para el abogado laborista Manuel Fuentes Muñiz, centrales sindicales como la CROC quieren hacerse presentes en este momento en el que se debate la ley secundaria de la reforma laboral.

Alejandro Velázquez, presidente del Sindicato de empleados y agentes de ventas en almacén y tiendas de autoservicio, opina que es necesario un nuevo sindicalismo en México. En el caso de Walmart, dice, están pidiendo más de lo que tiene la empresa.

El martes pasado, Isaías González Cuevas, secretario general de la CROC, anunció que unos 60,000 trabajadores de la empresa multinacional alistan un paro de labores para el próximo 5 de marzo. Exigen 20% más de salario y un bono de 4% sobre las ventas.

La CROC quiere mostrar poder

En general, los trabajadores de las tiendas de autoservicio no tienen una organización real, apunta en entrevista Fuentes Muñiz. El que ahora la CROC anuncie un movimiento laboral de esa magnitud “parece más bien un teatro”, agrega.

La Confederación está aprovechando la coyuntura de la reforma laboral, en la que se legislarán temas sindicales, como la libertad, la democracia y la transparencia en esas organizaciones.

La lectura que le da a este asunto el laborista de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD), es que la CROC “intenta lavarse la cara, aparentando la defensa de los trabajadores” para mostrar poder en la negociación de la reforma.

Esa institución, liderada por el diputado federal priísta Isaías González, ha sido expulsada de organizaciones sindicales internacionales por convalidar la violación a los derechos de los trabajadores, acusa Manuel Fuentes.

Hasta ahora, la CROC no ha velado por mejorar las condiciones de trabajo de los empleados de esas compañías, afirma. Bajos salarios, falta de pago de horas extras y la presión para firmar hojas en blanco son parte de lo que padecen muchos empleados, dice.

En esas corporaciones es donde hay más incidencia de accidentes laborales, recuerda. La mayor tasa ocurre en la carga y descarga de productos y en su manipulación, según información del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

El año pasado reportó 36,600 incidentes, de los cuales 83% sucedieron en las tiendas de autoservicio. El hostigamiento sexual a las trabajadoras es otro de los temas que la CROC no ha atendido, apunta el abogado de la ANAD.

Todo depende de la lana

Todos los trabajadores tienen derecho a la revisión salarial, contractual o las violaciones a su contrato colectivo. Pero no se pueden pedir de manera desproporcionada, “si no hay lana, pues no es posible”, expresa Alejandro Velázquez, presidente del Sindicato de Empleados y Trabajadores, Agentes de Ventas en Almacén, Tiendas de Autoservicio, Artesanías, Oficinas Particulares de Comercio en Particular, Similares y Conexos de la Ciudad de México.

En el caso de Walmart, antes de decidir un paro de labores, el sindicato debe solicitar un estudio socioeconómico de la empresa, “para saber si se puede o no se puede” incrementar los salarios y otorgar el bono.

De otra manera, expone, será “una terquedad del líder (sindical) para tratar de presionar a la empresa”. Desde su punto de vista, “quieren meter a chaleco un emplazamiento a huelga pidiendo lo que tiene Walmart”.

Todo depende de la cuestión económica, insiste el presidente de esa organización gremial, perteneciente a la Confederación de Trabajadores de México (CTM). “Hay que ser moderados”, lo primero es cuidar las fuentes de trabajo.

Considera que el papel de los sindicatos es buscar un equilibrio de los factores de producción y explicar a sus agremiados hasta dónde es posible pedir. “Y no ver por intereses personales u obligados por los trabajadores”, advierte.