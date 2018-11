Según Crown World Mobility, una firma especializada en servicios migratorios y reubicación, las empresas del sector farmacéutico, automotriz y de consumo masivo son las que más mexicanos envían al extranjero. Las principales razones de estas expatriación son para capacitación y especialización. Los sectores de manufactura automotriz, consumo masivo y financiero son los que más extranjeros traen a nuestro país, especialmente a puestos gerenciales y directivos.

Las empresas en México envían ejecutivos nacionales, sobre todo ingenieros, al extranjero a capacitarse y especializarse. Después de su estancia en otro país, retornan para impulsar proyectos de alto nivel, según la experiencia de Mario Torres, gerente de Crown World Mobility México, una firma con sede en Hong Kong especializada en trámites migratorios para compañías.

La situación de los extranjeros que llegan a nuestro país es distinta. Las empresas traen talento foráneo para puestos directivos y gerenciales.

Las industrias que más mexicanos envían al extranjero son la farmacéutica, la de manufactura automotriz y la de consumo masivo como alimentos o productos para el hogar. En tanto, los sectores que más extranjeros traen a nuestro país son el automotriz, el de consumo masivo y el financiero. Los ejecutivos alemanes, españoles y brasileños son los foráneos con mayor presencia en el mercado laboral mexicano, según los datos internos de Crown.

Cada país tiene políticas migratorias distintas. Hay naciones para las cuales resulta relativamente fácil conseguir una visa de trabajo. Por ejemplo, China, Vietnam y México, afirma Mario Torres.

Los procesos migratorios de países como Alemania y Polonia son mucho más complicados. “Los polacos hacen una revisión formal para verificar que la posición que ocupará el extranjero no se contrapone a la de un ciudadano local. Es decir, se cercioran de que la empresa traiga a un extranjero para cubrir una vacante porque el talento local no tiene la suficiente preparación para la posición”, explica Torres.

Las estadísticas globales de la consultora indican que países como China y Alemania están recibiendo muchos ejecutivos extranjeros.

¿Por qué es necesario un servicio para trámites migratorios?

El gerente de Crown World Mobility México reconoce que un trámite migratorio lo puede hacer cualquier extranjero por su propia cuenta en cualquier país del mundo. Pero no deja de tratarse de un proceso legal, que si no se hace bien puede ocasionarle inconvenientes al extranjero en un futuro. Por ejemplo, en México cuando un extranjero no hace bien su trámite migratorio puede tener problemas con el fisco.

Cuando una empresa no ofrece esta clase de servicios y deja solo al colaborador con su papeleo migratorio, este último no podrá enfocarse al cien por ciento en el trabajo.

Los costos de un servicio para trámites migratorios se determinan con base en el país de destino, el apoyo intercultural que necesitará el extranjero (información detallada sobre costumbres, gastronomía, entre otros aspectos), el número de familiares que le acompañen, la búsqueda de casa y la mudanza, incluyendo mascotas.

Si una empresa mexicana envía un empleado a Francia, por ejemplo, el precio del servicio de movilidad va de los 800 a 1,300 dólares (de 16 mil a 26 mil pesos, con el tipo de cambio en 20 pesos por dólar).

Crown World Mobility lleva en México desde el año 2000 y ha gestionado más de 10 mil trámites migratorios. Su plantilla mexicana es de 30 colaboradores con carreras como relaciones internacionales, relaciones comerciales, idiomas, finanzas y marketing. Actualmente en su cartera de clientes hay 50 empresas trasnacionales con operaciones en México y 120 organizaciones nacionales.