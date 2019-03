por Ale Marroquin (@a_marroquin), consultora en imagen y especialista en personal branding.

Tu branding personal y la construcción de mensaje de tu marca dependen de muchos elementos. Estos pueden ser tus talentos, habilidades, experiencia, metas y, sobre todo, el valor que ofreces. Este último puede ser lo que te convierta en excepcional y memorable.

Muchas personas pueden dedicarse a lo mismo, tener igual cantidad de años de experiencia y un gran talento para ofrecer. El diferenciador aquí, siempre es el valor agregado que ofrecen y cómo convierten lo que hacen en una gran experiencia.

En estos momentos de tanta información, crear una gran experiencia puede permitir a otros sobresalir. Con tantas personas similares, hacer una conexión y ser alguien excepcional en cada detalle, es lo que fortalece tu marca. Muchas personas se limitan a lo que hacen y olvidan ofrecer un poco más con tal de hacerse más visibles.

Un consultor que no se distinguió

Hay un CEO que le pide a su consultor que por favor le investigue de otros servicios que puede usar dentro de su organización relacionados a lo que están viendo. El consultor tiene dos opciones: la primera es hacer una lista de investigaciones y pasársela a su equipo para que ellos hagan la labor; la segunda opción es que él mismo haga la consulta, haga la evaluación y le dedique tiempo extra al que ya está ofreciendo a esta tarea.

Este consultor decide que en su propuesta ese tiempo no lo cobró, por lo que prefiere conectar a su equipo para que lleven a cabo las investigaciones. El problema se presenta cuando se pierde la comunicación y no se cercioran que se entendió correctamente. Cuando entregan al CEO, la información es desatinada. El equipo se lleva una regañiza y vuelven a intentarlo. Al consultor no le volvieron a hablar para sus servicios, porque no vieron un compromiso real con la organización.

Muchas personas deciden que si esto no estaba incluido en lo que ofrecieron, es trabajo extra y no lo harán. El que sobresale y se convierte en excepcional, es aquel que ve la oportunidad de distinguirse, invertir con visión a largo plazo. Ser excepcional, es justo hacer algo más allá de lo que se espera, es demostrar tu talento y brillar con el extra. Convertirte en memorable, es demostrar que pueden confiar en ti y tu capacidad de entrega con excelencia.

“Cuando tú no estás convencido de que lo que ofreces tiene un valor determinado, es muy difícil que otros te lo crean“.

6 consejos implacables

Los tiempos han cambiado tanto que hacer lo normal ya no funciona. Hoy en día hay que tener claro qué te hace excepcional en tu servicio, siempre respetando tus límites. Tu marca personal debe distinguirse por lo siguiente:

Proyecta la seguridad de que eres capaz de cumplir; siéntete seguro. Si no sabes la respuesta, sabes cómo encontrarla. Sé directo y claro. Si no está en tus capacidades hacer algo, así dilo, eso no te quita mérito ni debilita tu entrega. Al contrario, genera más respeto porque tienes la audacia de decirlo. Ofrece soluciones. Aun cuando no esté en tu capacidad hacer algo, traer a la mesa la posible solución te sigue poniendo al frente de la fila. En inglés se dice que eres “resourcefull” alguien que sabe a quién acudir y cómo resolver. Hazte presente y útil. En términos de marca personal, brillar y sobresalir es hacerte visible. Hay muchas formas de hacerlo y una de ellas es ofreciendo apoyo o ayuda. Cuando ofreces colaborar, permites que otros te vean. Esconderte para no trabajar extra te deja invisible. Actitud positiva. Formula tus frases con cuidado y siempre en forma positiva. Ayuda a verte con disposición más que con obstáculos de por qué las cosas no se pueden lograr. Abierto a escuchar. Aunque no te guste la información, piensa cómo usarla para mejorar y no cómo te desanima. Piensa que puedes aprender de cada oportunidad y suma para tu desarrollo profesional.

Así pues, convertirte en memorable, es cómo ese valor que ofreces que no sólo te hace excepcional, es lo que crea una conexión personal. El valor extra que ofreces hace de tus servicios una experiencia para recordar. Es cuando tu perseverancia, inversión y dedicación es tan notable, que otros te tendrán como primero en la lista.