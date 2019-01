Timbrar nómina, identificar el origen y las etapas de producción, crear y administrar contratos con los colaboradores, son algunas de las tareas de recursos humanos que podrían simplificarse con el uso de Blockchain.

La lista es tan amplia como la imaginación y necesidades de cada empresa, dice David Castillo, ingeniero en sistemas en entrevista con Factor Capital Humano.

Pero las posibilidades de esta tecnología llevan las cosas más allá. Castillo habla de cambiar la relación “unidireccional” del patrón hacia el empleado, incluso del patrón y gobierno hacia el empleado. Con Blockchain “todos son iguales”.

“Lo que hay que entender es por qué con esta tecnología sería diferente. Es por la descentralización y por la seguridad: es incorruptible”, afirma el joven ingeniero en sistemas por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO).

Así funciona esta tecnología

“El japonés Satoshi Nakamoto desarrolló esta tecnología orientada al bitcoin”, o monedas virtuales. Es como una base de datos contenida en un bloque, el cual está encadenado a otro, y ese otro y a otro. La información está descentralizada, es decir, no hay una sola persona que tenga el control de ella, sino todos los, digamos, dueños de la cadena.

Una de las aplicaciones es la plataforma Etereum. En ese sitio se pueden crear contratos inteligentes. Por ejemplo, explica pedagógicamente, una empresaria quiere levantar un edificio de departamentos. Para tener el dinero suficiente para la construcción comienza a vender los futuros pisos, “vende aire”, dice Castillo.

Una manera de asegurar a quienes invertirán en el lugar es ofrecerles que los contratos serán inteligentes. Es decir, con este mecanismo todos estarán al tanto de cada paso que realice la empresaria, como la compra del terreno o el permiso de las autoridades para construir.

“Digamos que no obtiene el permiso del gobierno para edificar en ese sitio, no hay forma de que lo oculte como se ha dado en otros casos, porque ella no tiene el control de la información. Al estar en Blockchain no puede alterar ningún dato de los bloques, todo aparece en la cadena”.

Contratos inteligentes empresa-trabajador

Los contratos inteligentes también se pueden aplicar en materia laboral, dice. “En un contrato de prueba, por ejemplo, donde se estipule el tiempo y todas las funciones. Nadie puede manipularlo, ahí estarán todos los reportes, pagos y toda la trazabilidad”.

A David Castillo considera que también podría funcionar para el timbrado de nóminas, o sea el comprobante digital que expide el Servicio de Administración Tributaria (SAT) cuando un empleador reporta el pago de la plantilla.

Mediante la base de datos de Blockchain puede transparentarse todo: el pago de la empresa y verificación del SAT. “Por eso es importante que los gobiernos incluyan esta tecnología a sus procesos, les ahorraría la evasión fiscal”.

El evangelista de Blockchain

Blockchain –traducido al español como cadena de bloques— es una tecnología basada en la criptografía y el encadenamiento de bloques, explica Castillo.

Entre las certificaciones del especialista está la del Capability Maturity Model Integration (CMMI) Institute –en español, Instituto de Integración de modelos de madurez de capacidades—. El aval de ese organismo estadounidense es el más importante a nivel internacional en el ámbito de desarrollo de aplicaciones y programas informáticos.

Sus padres son científicos, así que siempre ha estado familiarizado con la tecnología, “la verdadera. No la que hace creer el marketing”. Es fundador e inversionista de varias compañías en Silicon Valley, como Inbrightcor.com, Ixolab.com y Cardinal Education.

Hace cuatro años creó Uxlon, una compañía mexicana con operaciones en Israel y Estados Unidos, para profesionalizar los servicios de Blockchain en México. “Primero hay que evangelizar, cambiar el chip a los clientes. Luego, aplicarlo a lo que necesitan”.

El valor de la verdad

Actualmente las áreas de recursos humanos de muchas empresas establecen una relación unidireccional, opina. Es decir, son ellas quienes se entienden con las instituciones públicas en trámites en los que también debería participar el colaborador.

“El patrón dice ‘este es mi empleado y esto gana’. Pero en ningún momento el gobierno recibe una señal del trabajador para afirmar que, efectivamente, ése es su patrón y esa cantidad es la que recibe”.

Para Castillo, la sociedad y la legislación parten del supuesto de que la verdad la establece el patrón, “si él dice que paga tanto a su trabajador, para el gobierno no hay duda de ello”. Con la tecnología del encadenamiento de bloques se podría involucrar al empleado para verificar que labora en las condiciones que la empresa reporta”.

Aquellos empleadores que desean implementar estos sistemas “es porque entendieron que el valor ya no radica en ocultar las cosas. Generalmente son empresas tecnificadas” que quieren ofrecer el valor agregado a sus colaboradores y clientes. “Estamos tratando de volver a la verdadera democracia en diferentes ámbitos de nuestras vidas. En unos 5 o 10 años todos usaremos esta tecnología y quienes no lo hagan, simplemente quedarán atrás”.