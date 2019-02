La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) cuenta este año sólo con 40.3% del presupuesto para cumplir el objetivo del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, de acuerdo con cálculos del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP).

El organismo explica que el programa requerirá de 99,360 millones de pesos para cumplir el objetivo de capacitar a 2.3 millones de jóvenes que no estudian y no trabajan, otorgándoles una beca de 3,600 pesos mensuales hasta por un año.

Sin embargo, la STPS cuenta solamente con un presupuesto de 40,000 millones de pesos este año para ese propósito, monto que permite becar sólo a 925,926 jóvenes por ese periodo, lo que representa 40.3% de la población objetivo.

En un estudio de la investigadora Thamara Martínez Vargas, el CIEP señala que se requieren casi 60,000 millones de pesos adicionales para otorgar becas al total de los 2.3 millones de jóvenes que conforman la población objetivo de este programa.

Asimismo, existe una diferencia de género en la población objetivo, ya que 83% de los jóvenes que no estudian y no trabajan son mujeres, en su mayoría dedicadas a quehaceres del hogar, por lo cual una estrategia para integrarlas al mercado laboral requeriría de un enfoque especial, detalla la especialista.

Notimex

El CIEP destaca en su análisis que el programa será ejecutado por dos instituciones gubernamentales: la STPS, que se encargará de becar a jóvenes que no estudian y no trabajan, para que adquieran capacitación, y Secretaría de Educación Pública (SEP), que otorgará una beca mensual a estudiantes de educación superior.

No obstante, indica, todavía no se ha informado sobre una estrategia coordinada entre ambas y se desconocen los lineamientos de operación por parte de la SEP, por lo que no es posible conocer las diferencias que hay entre estas becas y otras que ya existen para nivel superior.

El programa Jóvenes Construyendo el Futuro busca incidir en la población de 18 a 29 años por medio de un programa de capacitación laboral en alianza con varias empresas. El pago mensual de los trabajadores será con cargo al presupuesto federal.