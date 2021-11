México no es la excepción en cuanto a escasez de talento para posiciones digitales. De acuerdo con el Institute for Business Value (IBV) de IBM, el 45% de las empresas en nuestro país afirma que no encuentra las competencias necesarias en los candidatos. Esto es así porque el mercado evoluciona tan rápido a la par de la tecnología que los nuevos profesionistas tienden a tener brechas de habilidades que dificultan su empleabilidad.

Sin embargo, esta realidad contrasta con la población joven y con estudios universitarios que no tienen un empleo. La Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) indica que el 30% de la población desocupada se concentra en el nivel de edad más bajo, entre los 15 y 24 años, y el 55% de la desocupación actual corresponde a personas con bachillerato y formación universitaria.

“Es una paradoja”, asegura Mercedes de la Maza, directora ejecutiva de la organización Generation México. La especialista considera que el desarrollo de competencias digitales es una vía para disminuir esta escasez de talento reportada por las empresas y para que los jóvenes mejoren sus posibilidades de acceder a un empleo, en especial en un contexto como la pandemia que aceleró la digitalización de los negocios.

La organización sin fines de lucro cuenta con un programa gratuito en desarrollo Java Full Stack para que los jóvenes de entre 18 y 29 se especialicen en esta área. “Hemos detectado una alta demanda de estas posiciones”, apunta Mercedes de la Maza.

La convocatoria estará abierta hasta el 11 de noviembre para jóvenes de la Ciudad de México y Guadalajara y la inscripción es en línea a través de la página de Generation México. El curso tiene una duración de 12 semanas y los aspirantes deben tener su bachillerato concluido y disponibilidad de conectarse de lunes a viernes a sus clases en vivo, además de conexión a internet y equipo de cómputo.

“La promesa es que el 85% de los egresados van a poder conseguir un empleo en menos de 90 días, porque la capacitación que reciben es para trabajar en proyectos frontend y backend de cualquier desarrollo, una aplicación, una página web, un e-commerce, cualquier sistema de conexión. Por pandemia han surgido muchas necesidades al respecto y pueden trabajar desde empresas de sistemas que están desarrollando software, hasta en la banca o el retail”, detalla la directora ejecutiva de la organización.

Esta es una opción gratuita para mejorar la empleabilidad de los jóvenes recientemente anunciada. Pero Google no se queda atrás, en alianza con Junior Achievement Americas, ofrecerá un programa gratuito para jóvenes de entre 18 y 30 años pertenecientes a grupos vulnerables para formarlos en el uso de herramientas digitales, conocimientos de marketing digital y habilidades blandas.

El programa “Crece con Google para Jóvenes” también tiene una duración de 12 semanas y su inscripción es en línea, el objetivo es mejorar la empleabilidad de este grupo de la población.

“Sabemos que las habilidades blandas son universalmente necesarias, pero si éstas no se combinan con formación desde lo técnico, es difícil pasar de la teoría a la acción”, expresó Leo Martellotto, Presidente de Junior Achievement Americas.

El programa está dirigido a jóvenes de México, Argentina, Colombia, Chile y Perú que no cuentan con un trabajo formal y que ya concluyeron sus estudios.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Egresados (ENE) de la UVM, el principal obstáculo que enfrentan los jóvenes para incorporarse a un empleo es la falta de experiencia; la segunda barrera, es la falta de vacantes en el campo de estudios.

Mercedes de la Maza afirma que esta clase de programas es una alternativa para que los jóvenes que no encuentran oportunidades laborales vinculadas a su campo de estudio, les den un giro a sus carreras y encuentren un empleo en posiciones de alta demanda.

Capacitar a 30 millones de personas

En el marco de anuncios de formación gratuita para mejorar la empleabilidad en el futuro del trabajo, IBM se comprometió a capacitar para el 2030 a 30 millones de personas de todas las edades en competencias indispensables para los empleos del mañana, este objetivo se alcanzará a través de una alianza con 170 instituciones como universidades, organismos gubernamentales y organizaciones sin fines de lucro, particularmente las enfocadas en jóvenes y mujeres.

“Hemos hablado mucho de que la pandemia aceleró la transformación digital, pero después el problema que encontramos es que no necesariamente contamos con las capacidades en el mercado para que las empresas afrontaran ese reto que se presentó en diferentes aspectos, como el uso de la nube o la inteligencia artificial”, expuso Eduardo Gutiérrez, presidente y director general de IBM México.

El gigante de tecnología extenderá su oferta educativa que va desde la formación técnica para adolescentes en las escuelas públicas y universidades, pasantías y prácticas profesionales remuneradas en la empresa, hasta los programas de habilidades y educación de la compañía como mentorías con estudiantes y planes de estudio en línea sin costo y personalizables para los aspirantes profesionales.

“En 2020 se dio una profunda reflexión sobre los desafíos de nuestro mercado laboral y las brechas de habilidades que deberían abordarse para seguir siendo competitivos” subrayó Eduardo Gutiérrez. En ese sentido, el desarrollo de nuevas competencias es un eje central para el crecimiento de las empresas.