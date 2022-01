Pese a que el número de puestos de trabajo se ha ido recuperando, luego de la pérdida masiva de plazas por las medidas de contención de la covid-19, muchas personas aún siguen desempleadas o tienen empleos precarios, y para ese problema la capacitación laboral es una de las soluciones.

La formación profesional “debe encarar el desafío de recalificar a los trabajadores que perdieron aquellos empleos que no volverán”, según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), y tiene que ser asequible para la mayor cantidad de personas, sobre todo para quienes no pueden pagar un curso precisamente porque no tienen ingresos.

A la salida de la pandemia, muchos puestos de trabajo habrán cambiado y para ocuparlos las personas necesitarán nuevas habilidades, advierte la OIT en el documento Formación profesional en la respuesta a la crisis y en las estrategias de recuperación y transformación productiva post covid-19.

Si bien aún no se puede tener certeza de todas las actividades económicas que demandarán más empleos, hay indicios en sectores como la construcción, comercio, educación, salud y cuidados, recreación y gestión de empresas, entre otras, según el reporte.

“Por ejemplo, durante la crisis covid-19 se incrementaron las compras a través de Internet. Ello seguramente incidirá en la demanda por ocupaciones asociadas con el comercio electrónico. Probablemente quede un cierto arraigo de la tendencia a comprar en línea más allá de la crisis sanitaria, al igual que ocurrirá con la mezcla de trabajo en oficina vs trabajo a distancia”, se puntualiza en el documento.

Cursos y diplomados abiertos

» Procadist

El Programa de Capacitación a Distancia (Procadist) es una estrategia de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS). A través de una plataforma en línea, brinda formación gratuita, “con el fin de contribuir al perfeccionamiento o desarrollo de competencias, capacidades y habilidades laborales”. Está dirigida a mayores de 18 años para el aprendizaje autodidacta.

Algunos de los 31 cursos disponibles son:

Comunicación efectiva en el trabajo

Desarrollo de cursos de formación en línea

Prevención de adicciones en el ámbito laboral

Desarrollo de habilidades directivas

Formación en materia de conciliación

» Icat

El Instituto de Capacitación para el Trabajo de la Ciudad de México (Icat) ofrece formación gratuita para fortalecer o adquirir nuevos conocimientos. Cuenta con cursos a distancia, por lo que no es necesario residir en la capital del país para acceder a ellos, esa característica también permite flexibilidad de horario para ingresar.

Están dirigidos a personas buscadoras de empleo o empleadas. Al terminar, obtendrán un certificado de competencias expedido por la Secretaría de Educación Pública (SEP). Algunos de los cursos vigentes son:

El abc de las ventas

Administración de Recursos Humanos, parte I y II

Atención a comensales

Inspección laboral

Ortografía y redacción

Teletrabajo

Excel

Debido a la pandemia sólo hay dos cursos de manera presencial, los cuales inician en febrero:

Inglés básico 1

Capacitación estratégica de capital humano

El Icat se encuentra en Calzada San Antonio Abad 32, Piso 2, Colonia Tránsito, Alcaldía Cuauhtémoc. Teléfono: (55) 5740-0237. Correo electrónico: icat@cdmx.gob.mx Horarios: lunes a jueves de 9:00 a 18:00 y viernes de 9:00 a 15:00.

» Capacítate para el empleo

Esta iniciativa es de la Fundación Carlos Slim. Cuenta con cursos y diplomados sin costo alguno, además de una bolsa de trabajo. Es totalmente en línea, por lo que cada persona puede elegir el momento en el que puede tomar la capacitación.

La oferta de formación es amplia, en 16 sectores, desde administración y finanzas, pasando por minería o moda y belleza, hasta salud, servicio al cliente o sustentabilidad.

Estos son algunos de los cursos en el área de tecnología:

Administración de bases de datos

Analista de datos

Asesor de servicios de infraestructura en la nube

Desarrollador de aplicaciones móviles

Desarrollador de JavaScript

Fundamentos de blockchain

Introducción a la programación

Técnico en reparación de laptops

Visualizador de Big Data

En el área de digitalización:

Analista de mercadotecnia de motores de búsqueda

Analista de SEO

Trabajo remoto

Otras alternativas de cursos y diplomados son:

Asesoría de energías renovables

Asesoría de lactancia materna

Barista

Corte y confección

Cuidados paliativos

Diseño de interiores

Instalación de paneles solares

Prevención de enfermedades obstétricas

Promotoría turística

Comercio digital

Seguridad e higiene en el ambiente laboral

Alternativas para personas con discapacidad

» Éntrale

La Alianza por la inclusión laboral de personas con discapacidad es una iniciativa del Consejo Mexicano de Negocios (CMN) para impulsar la inserción de estos grupos de la población en el mundo del trabajo.

Al registrarse, en la página, las personas buscadoras de empleo podrán “recibir asesoría y orientación para su capacitación y habilitación laboral”, así como acompañamiento y vinculación al trabajo.

» Inclúyeme

Es una organización regional que ofrece capacitación y bolsa de trabajo para personas con discapacidad en México, Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Panamá.

Sus cursos son gratuitos y en línea, algunos de ellos son:

Excel básico

Community manager

Ventas

Mejora de CV

Auxiliar administrativo

Habilidades técnicas de Accenture – SAP

Manejo integral de Youtube/Instagram/Twitter/Facebook

La importancia de certificar las competencias

Luego de haberse capacitado y haber aprendido una nueva habilidad, la autentificación de las mismas podría darles a las personas más oportunidades laborales. Si bien los cursos ofrecen un documento con el cual acreditan que estudiaron o asistieron a clases, en México existe otro tipo de certificación que emite el Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales (Conocer).

“La certificación de competencias es el proceso a través del cual las personas demuestran por medio de evidencias, que cuentan con los conocimientos, habilidades y destrezas necesarias para cumplir una función a un alto nivel de desempeño de acuerdo con lo definido en un Estándar de Competencia, sin importar como los hayan adquirido”, explica el organismo en su página.

A diferencia de los certificados o constancias que emiten otras instancias, el Estándar de Competencia es un documento oficial válido en todo el país. Para obtenerlo, las personas deben evaluarse en el Registro Nacional de Estándares de Competencia (Renec). En la página de internet de Conocer está disponible toda la información para llevar a cabo este proceso.