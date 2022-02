Cuando las mujeres se dedican por completo al cuidado de hijas, hijos, pareja y casa, no les queda tiempo ni energía para otro trabajo en el que obtengan ingresos. Trabajan todo el día, todos los días, pero no generan antigüedad ni experiencia que le interese al mercado laboral y tampoco adquieren bienes. Pero gracias a que ellas realizan todas esas tareas, sus parejas pueden tener un empleo y un salario.

Si se divorcian, aparentemente nada es de ellas, pues no aportaron dinero. Se enfrentan a buscar empleo con la dificultad de la edad o de no contar con una trayectoria satisfactoria para las empresas, mientras su cónyuge no se ve afectado en ninguno de esos sentidos.

La Cámara de Diputados reconoció esta deuda histórica con las mujeres y con el trabajo del hogar y de cuidados, el cual no ha sido valorado socialmente. Por mayoría, el pleno aprobó una reforma al Código Civil Federal para compensar a las mujeres que durante el matrimonio se dedicaron principalmente a esas tareas, hasta con el 50% del valor de los bienes.

“La compensación significa colocar en igualdad de derechos a las mujeres”, quienes “al asumir las cargas domésticas y familiares no lograron desarrollar en el ámbito laboral las mismas posibilidades”, explicó en tribuna el diputado proponente de la iniciativa Vicente Onofre Vázquez (Morena).

Por 459 votos a favor, 7 en contra y 18 abstenciones, el pleno avaló modificar el artículo 273 del Código Civil Federal para que en el convenio de divorcio se establezca el porcentaje de restitución. En ese ordenamiento también se especificará que si la mujer sí pudo laborar no será impedimento para obtener dicha indemnización. La minuta pasó al Senado, donde deberá ser votada.

“Cuando las mujeres se insertan en el mercado laboral, lo hacen en condiciones desfavorables porque generalmente tienen la carga del trabajo doméstico y de cuidado”, señaló. Por esa razón muchas buscan empleos flexibles, donde los salarios son bajos y no tienen seguridad social ni prestaciones de ley.

No trabaja, es ama de casa

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), el valor del trabajo del hogar y de cuidados no remunerado representa el 27.6% del Producto Interno Bruto (PIB), es decir, 6.4 billones de pesos. De esta cantidad, el 72.2% lo aportan las mujeres con su trabajo y su tiempo, y el 26.7% restante los hombres.

Es decir, que las mujeres generan riqueza con su trabajo al sostener la vida cotidiana, la crianza de las personas. Pese a ello, muchas dependen económicamente de sus parejas, a veces, aunque ellas trabajen, pues en algunos sectores las mujeres ganan hasta 34% menos que los hombres por la misma actividad.

La falta de independencia económica las pone en una situación de vulnerabilidad en caso de violencia. En promedio, las mujeres en México pierden un mes de trabajo remunerado y 28 días de trabajo no pagado al año a causa de la violencia de sus parejas, según la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (Endireh).

Por otra parte, es común escuchar decir que tal mujer “no trabaja, se dedica al hogar”. Una tarea que nunca tiene descanso, que comienza desde muy temprano y acaba a altas horas, a veces también en las madrugadas.

“La distribución inequitativa del trabajo del hogar y una inserción desigual del mercado laboral provocan que las mujeres interrumpan su carrera profesional, limiten sus posibilidades de desarrollo, empoderamiento económico y calidad de vida”, dijo el diputado Vicente Onofre Vázquez al pedir el voto de sus compañeras y compañeros.

La reforma indica que cada caso se resolverá de manera particular. Y que será el juez o la jueza de lo familiar quien resuelva las circunstancias y fije el porcentaje de la compensación.

Antecedentes en la Corte

“¿Es decir que yo puedo ser diputada, puedo ser abogada postulante, tener despacho jurídico y concurrir con un juez y decirle que mi marido, al divorciarse, me tiene que dar el 50% de los bienes porque yo, además de hacer todo eso, cuidaba a mis hijos? Hay que tratar de ser equitativos, esto va a generar un revuelo allá afuera”, dijo la diputada Susana Prieto Terrazas (Morena), quien presentó una reserva a la iniciativa.

Proponía que la compensación sólo fuera para las parejas que se hayan unido bajo el régimen de separación de bienes. Además, que en caso de que la mujer sea profesionista, no podrán obtener la indemnización. Sin embargo, la reserva fue rechazada.

Desde 2018, la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitió una sentencia en la que reconoció la importancia de las labores domésticas.

Las ministras y los ministros analizaron el caso de una pareja quien se había divorciado después de varias décadas de matrimonio. La mujer se había dedicado a la familia, por lo que no tuvo un empleo remunerado. Sus hijos eran mayores de edad, por lo que su exmarido se negaba a dar alguna pensión.

Sin embargo, la primera sala resolvió que ella tenía derecho a una compensación, pues por haber dado todo su tiempo a cuidar de hijos y esposo, ahora no tenía los medios de supervivencia.