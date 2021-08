El enfoque en el bienestar de las personas es más que una buena actitud de la empresa hacia sus colaboradores, realmente es una estrategia de negocio que puede influir en los resultados de la organización y, por lo tanto, en su rentabilidad. Además, ayuda en la retención y atracción de talento, evitando fugas de perfiles claves.

Desde la perspectiva de Alma Lagunas, socia directora de Karan Consulting Group, una empresa que realmente se enfoca en el bienestar de los colaboradores atiende tanto su salud física como la mental.

“Si no tienes a alguien sano integralmente, de nada sirve que duermas bien, que comas sanamente y que hagas ejercicio, si en la parte emocional estás dañado, no te concentras, cometes errores, no atiendes bien a los clientes y no tienes motivación para participar, innovar o proponer. Te despiertas sin ánimo de hacer las cosas y sólo vas al trabajo porque tienes que ir”, expone la especialista.

De acuerdo con Willis Towers Watson, el 68% de las empresas que operan en México prevé un impacto negativo de la pandemia en el desempeño de sus colaboradores en los próximos seis meses. “El estrés, la salud mental, física y financiera —éste último siendo el problema más grave durante los últimos seis años—, se han convertido en los principales desafíos de la fuerza laboral”, destaca la firma en su Encuesta de Diagnóstico de Bienestar 2021.

Los desafíos que dejó la pandemia en la salud mental de los trabajadores tienen un impacto directo en el negocio. Es por ello que en el contexto actual el cuidado de las personas cobra más relevancia.

Alma Lagunas considera que el gran desafío para las empresas no es sólo adoptar estrategias de bienestar con diversas prácticas y servicios, el reto es escuchar a los colaboradores para ofrecerles beneficios que realmente valoren.

“Si tú quieres un retorno de la inversión, tienes que preguntarle a las personas lo que necesitan”, subraya.

Según Karan Consulting Group, las características de una empresa con enfoque en bienestar son:

Atención a la salud física y mental de las personas Escucha activa de los trabajadores Cuentan con variedad de beneficios y prácticas concretas Los beneficios se establecen con base en las necesidades de los trabajadores Destinan, como mínimo, el 6% de las utilidades para soluciones y acciones para el bienestar Los líderes conocen a su equipo de trabajo y promueven el uso de los beneficios Tienen un ambiente laboral sano Cuentan con certificaciones especializadas

Alma Lagunas afirma que las organizaciones que incluyen en su ADN el cuidado de las personas, tienden a tener una fuerza laboral más feliz, comprometida con el negocio, dispuesta a colaborar, con sentido de responsabilidad. Además, la rotación disminuye y la retención y la productividad incrementan.

Una empresa que tiene interés genuino en el bienestar de su capital humano fija un presupuesto anual para acciones y beneficios que ayuden a mejorar la salud de su fuerza de trabajo, los líderes promueven el uso de estas soluciones y el colaborador aprovecha las oportunidades que brinda la organización, detalla la especialista.

La directora de Karan asegura que los negocios con un enfoque en la salud de las personas tienden a tener crecimiento constante y enfrentan de mejor forma las crisis.

De acuerdo con el estudio El bienestar y su impacto en el desempeño de los colaboradores de Factorial HR y GOintegro, la mayor dificultad para implementar iniciativas de bienestar es la falta de presupuesto, al menos el 78% de las empresas a nivel global así lo percibe.

Los pilares del bienestar

En su e-book Bienestar laboral: 5 claves para el éxito, Minu destaca que las organizaciones deben involucrarse en la salud de sus colaboradores porque las afectaciones que pueden tener el tema físico, mental o financiero tendrán un impacto en la productividad y, por ende, en el negocio.

Sin embargo, el éxito del bienestar depende de cinco pilares que deben estar presentes en los espacios de trabajo: felicidad, liderazgo inspirador y responsable, inclusión, flexibilidad y cultura digital.

Éstas son las acciones enfocadas en el bienestar que debe realizar una empresa para cada uno de estos aspectos:

1. Felicidad

Habla con tus colaboradores sobre qué les gusta y en qué actividades encuentran mayor satisfacción laboral para ubicarlos en el puesto que mejor concuerde con su talento.

Pregunta por las metas personales y profesionales de tus colaboradores y encuentra la manera de ayudarles a cumplirlas desde la organización.

Observa tu entorno e identifica las áreas de oportunidad para mejorarlo, pensando siempre en cómo alinearlo con los valores de la organización.

Desarrolla actividades que fomenten el sentido de pertenencia y comunidad.

Recuerda que es más importante construir una cultura organizacional de apoyo mutuo que una oficina con amenidades.

2. Liderazgo inspirador y responsable

Desarrolla un objetivo común e inspirador y busca la manera de traducirlo a distintos lenguajes que conecten con cada nivel de la organización.

Comunica las expectativas que tienes de tus colaboradores de manera clara y asegúrate de dar retroalimentación en el momento indicado.

Demuestra congruencia entre lo que dices a tus colaboradores y tus acciones.

Tómate el tiempo para conocer personalmente a tus colaboradores y construir lazos de confianza mutua.

Asume tu responsabilidad como líder ante los éxitos, pero también los fracasos y transmite esa misma responsabilidad a todos tus colaboradores.

3. Inclusión

Recuerda que la mejor perspectiva de género es la paridad.

Apoya a las mujeres a desarrollarse profesionalmente considerando sus necesidades individuales, pero sin perpetuar sus roles de género.

No preguntes por edad o género en tus procesos de reclutamiento, deja que la experiencia laboral y las competencias hablen por sí mismas.

Considera cómo puedes adaptar tus espacios de trabajo y actividades para hacerlas más accesibles a personas con discapacidad.

Fomenta una cultura de aceptación y orgullo sin presionar a tus colaboradores a compartir contigo su preferencia sexual o identidad de género.

4. Flexibilidad

Habla con tus colaboradores para entender mejor sus necesidades individuales.

Recuerda que los beneficios y compensaciones deben ayudar a cumplir los objetivos personales de tus colaboradores, no los de la organización.

Desarrolla paquetes de beneficios y compensaciones que se adapten a la realidad de cada uno de tus colaboradores

Plantea tus proyectos a partir de objetivos y no de horarios para fomentar la autogestión.

Crea esquemas de trabajo que permitan a tus colaboradores balancear mejor su vida personal con la profesional.

5. Cultura digital

Aprovecha herramientas como la automatización y la inteligencia artificial para reducir el trabajo operativo y concentrar tus esfuerzos en las relaciones laborales.

Busca la manera de transparentar los procesos de la organización a través de herramientas y plataformas digitales.

Crea programas de reskilling para ofrecer a tus colaboradores la capacitación que necesitan en materia digital para que puedan seguir creciendo dentro de la organización.

Sé paciente y comprensivo con los colaboradores que no tienen competencias digitales o son temerosos de adquirirlas.

Desarrolla estrategias para unir las distintas áreas de la organización a través de la digitalización para así impulsar nuevos modelos de negocios.

Los especialistas consultados por Minu coinciden en que la pandemia cambió “irremediablemente” el mundo del trabajo y especialmente el concepto de bienestar, lo que implica un desafío para las áreas de Recursos Humanos para entender las nuevas necesidades y afectaciones que puede tener la fuerza laboral