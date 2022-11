5 consejos para negociar un mejor salario al postular a un nuevo empleo

Hablar del sueldo durante un proceso de reclutamiento es algo natural, aunque a veces no es sencillo. Pero la remuneración no tiene por que ser un tema tabú, de hecho, una encuesta de Indeed identificó que el 70% de las personas que buscan empleo en México investigan sobre el salario antes de postularse a una vacante.

Como señala Laura Anel Ambriz, académica de la Escuela Bancaria Comercial (EBC), “la gente no busca trabajo como pidiendo un regalo. Cuando pedimos empleo queremos ser contratados de forma respetuosa y dignamente. Ningún trabajo debiera verse como 'te estoy haciendo un favor', finalmente es una relación laboral en la que ganan las dos partes”.

En este sentido, la oferta salarial es un elemento indispensable antes de iniciar en un nuevo trabajo y es válido querer buscar un mejor ingreso del que ofrece la empresa. Computrabajo identificó que hasta el 38% de la población que busca una oportunidad laboral ha negociado la remuneración inicial para alcanzar una cantidad que sea aceptable para ambas partes.

¿Cómo pedir un mejor salario durante el proceso de reclutamiento? De acuerdo con Talently, aunque lograr una respuesta positiva de parte de un nuevo empleador depende de muchos factores, hay al menos cinco cosas que pueden poner en práctica los candidatos para obtener un mejor resultado:

» 1. Ten claridad sobre tus motivos personales

No tiene nada de malo desear un sueldo mayor al ofrecido, pero antes de pedirlo, es importante tener clara la razón por la cual se busca un ingreso más alto, puede ser por motivos familiares, por ejemplo.

Tener bien definido los motivos ayuda a que los candidatos se preparen mejor para este momento. También hay que tener presente que el aumento debe ser acorde a los resultados de la función.

» 2. Investiga cómo está el mercado

Es importante conocer cómo se mueve el mercado y cuál es la remuneración para el puesto al que te estás postulando, sin perder de vista el tamaño de la empresa que ofrece la oportunidad y las actividades a desempeñar.

Conocer el mercado laboral también ayuda a las personas a saber si su perfil tiene mucha demanda, esto puede facilitar la negociación de la oferta salarial.

» 3. Define cuánto vale tu experiencia

Algunas empresas no están abiertas a negociar un salario con quienes están por unirse a sus filas, por eso hay que tener claro el rango salarial para el puesto y pedir un ingreso acorde a ello.

Durante la negociación, los candidatos no deben olvidar que la experiencia, las capacidades y las competencias con las que cuentan son un factor determinante para fijar el valor monetario de su trabajo y su tiempo.

» 4. Prepárate para hablar con seguridad

Elaborar una guía y ensayar el discurso antes de comenzar la negociación es clave. Algunas recomendaciones son incluir una lista de éxitos y objetivos alcanzados, así como el impacto y la satisfacción que ha representado alcanzar las metas.

Las personas pueden hacer un resumen de su experiencia y logros y, con ello, presentar las razones por las que se pide un aumento en la oferta salarial. Esto ayudará a tener mayor confianza al hacer la solicitud. Los buenos argumentos son útiles para justificar la petición.

» 5. No olvides el esquema de beneficios

Si no es posible mejorar la oferta salarial, una buena opción puede ser plantear beneficios no monetarios, como vales de despensa, seguros médicos o seguros de vida, descuentos en comercios con convenios, flexibilidad de horarios, facilidad para adquirir un carro, apoyo para estudios, entre otros.

“Una de las preguntas más típicas y comunes en las entrevistas de trabajo sobre el salario. Pero que sin la preparación previa, puede ser incomoda e inclusive decisiva a la hora de avanzar en el proceso”, dice Felipe Ruiz, director de Negocios de Hays Chile.

Para el especialista, el mejor momento para solicitar una remuneración más alta de la ofrecida es cuando la persona está en la etapa final del proceso de reclutamiento porque “ya se han puesto sobre la mesa sus competencias, cualidades y existirá una ventana de negociación frente a lo pretendido”.

La importancia de la remuneración económica

El salario ha retomado fuerza como el principal elemento de fidelización del talento. Diversas mediciones posicionan a la remuneración como el aspecto que más valora la persona antes de tomar un nuevo empleo.

De acuerdo con la Estudio de Remuneración 2023 de PageGroup, la compensación es la primera prioridad de las personas cuando cambian de trabajo. La firma advierte que es probable que la rotación dependa de la capacidad de las empresas para ofrecer un mejor salario a sus empleados.

Por otra parte, en el informe El gran desgaste en México de OCC Mundial, GDV Group y Grupo Azimuth, se identificó que al menos cuatro de cada 10 trabajadores analizan la posibilidad de cambiar de empleo. El salario, las oportunidades de formación y el clima laboral son los tres elementos más relevantes que ayudaría a que permanecieran en su empresa actual.

Especialistas coinciden en que el contexto económico actual, como los altos niveles de inflación y su impacto en el poder adquisitivo, le da mayor relevancia a los salarios como factor para atraer y retener talento.