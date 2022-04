El paso constante del fabricante en los primeros meses del año harían pensar a más de uno que los problemas de abastecimiento y disponibilidad quedaron en el pasado. Rafael Paz, Director de Jeep y Ram en Stellantis México adelantó buena parte de los lanzamientos para los siguientes meses sin dejar a un lado el buen momento que vive la marca.

“El primer semestre tuvimos un desempeño muy bueno con un crecimiento de 22% sobre el año pasado a pesar de una caída de la industria de 3%. Todos nuestros modelos llevan un crecimiento contra el año pasado, incluso marzo fue un mes muy bueno porque tuvimos 2 récords de ventas. Tanto Wrangler como Renegade tuvieron el mejor mes de toda su historia. Este es un logro muy importante porque, por ejemplo Renegade está en un segmento en donde tiene 20 competidores además su posicionamiento es Premium y hay que considerar que se encuentra muy cerca del rediseño. Todo esto nos habla de lo bien que está funcionando. Y en el caso de Wrangler, a pesar de que nos ha salido un competidor fuerte, establecer un récord de ventas justo en este momento nos habla de la preferencia de nuestros clientes por Wrangler”.

La ofensiva de producto considera a cada uno de los modelos que actualmente comercializa Jeep en México y la cantidad de lanzamientos garantiza que la marca atraerá los titulares del sector motor.

“Con Renegade estamos por lanzar la edición Night Eagle que viene con rines en acabado negro, techo con color bitono e interiores en negro. Para el cambio de Año/Modelo, traemos -hacia el mes de agosto- un rediseño importante. Además de los cambios visuales como nueva parrilla, luces, un rediseño en interiores, lo más importante es el nuevo motor que mejorará significativamente su segmento. El motor será un 1.3 litros turbo con 185 caballos de potencia. Un vehículo que además de ser muy bonito, estará mejor equipado y con mayores características de seguridad a las que llamamos ADAS. Para Compass, a mediados de año, traemos una versión especial que lanzaremos a mediados de año y que se llama Red, que tendrá un tono especial nunca antes ofrecido y que formará parte la estrategia que llamamos 'Drive the colors', y que la presentaremos más adelante. También para diciembre tendremos un cambio de motores para el Año/Modelo 2023, y llegará el motor 2 litros turbo que se sumará al 1.3 litros turbo que te mencioné antes. En Wrangler acabamos de lanzar la versión Rubicon con Sky Freedon en el color Tuscadero y en breve tendremos Rubicon Sun Rider. En general estamos ofreciendo equipo que no teníamos antes y combinaciones de colores que no habíamos ofrecido, y se trata básicamente de una versión base a la que agregamos equipamiento que antes no habíamos traído para de esta forma hacerlo único. En Wagooner llegarán las versiones Long Wheel Base, con lo que tendremos una cobertura total del segmento de los suvs grandes”.

Pero será el suv más querido y conocido en nuestro país el que marque el inicio del camino hacia la electrificación.

“Para el cambio de Año/Modelo 2023 de Grand Cherokee lanzaremos las versiones 4xe. Recordemos que hoy tenemos las versiones Mild Hybrid en Wrangler que podríamos catalogarlas como el paso inicial hacia la electrificación, sin embargo, iremos un paso adelante con estas versiones e iniciaremos con Grand Cherokee. Además de todas las capacidades de Jeep y Grand Cherokee, vendrá equipada con un motor 2 litros, turbo, de 4 cilindros con dos motores eléctricos. La potencia es de 357 caballos y un torque de 470 lb-pie. Su autonomía en modo eléctrico es de 40 kilómetros, lo cual es suficiente para las actividades diarias de casi cualquier persona. Para una distancia más larga y en un modo combinado, la autonomía llega hasta 712 kilómetros. Mantendrá la transmisión automática de 8 velocidades, tracción 4x4, la suspensión de aire Quadra Lift con 5 niveles de altura, entre otros, y en general no pierde nada de equipamiento”.

marcos.martinez@eleconomista.mx

