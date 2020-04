Hace poco más de medio año que Miguel vive en Milán, Italia. Es originario de México, pero obtuvo una beca para estudiar un doctorado en el extranjero, lo que le permitió trabajar en el Instituto FIRC de Oncología Molecular, uno de los centros de investigación más importantes de Italia; sin embargo, todo está parado debido a la pandemia de Covid-19.

“Todo empezó con los primeros casos después del (pasado) 14 de febrero. Primero hubo desconcierto, duda e incertidumbre. En lo personal, minimicé la situación, no lo creía tan grave. En una semana empezó la alarma, dos ciudades pequeñas cerca de Milán -Lodi y Codogno- empezaron a reportar un alto número de contagios y se establecieron como zonas rojas”, cuenta.

Recuerda que, si bien en Milán las cosas estaban tranquilas, la gente se empezó a preocupar y empezó la paranoia, porque no sabían cómo actuar ante la emergencia y el gobierno no daba indicaciones claras. Una semana antes del cierre del país -8 de marzo pasado- la gente vació los supermercados, los cuales se abastecieron en la semana, mientras que los casos empezaron a aumentar y el resultado fue la cuarentena, la cual se prevé termine a principios de mayo.

A finales de marzo, Italia se convirtió en el país con más muertes por coronavirus. Si bien ya fue superado por Estados Unidos -donde los casos positivos suman más de 778,000 personas, mientras que las muertes ascienden a 41,000- este país europeo continúa mostrando centenas de muertes al día.

Al lunes 20 de abril, los casos en Italia superaban los 181,000 casos de coronavirus, mientras que las defunciones sumaron más de 24,000, colocándose, así como el segundo país con más muertes por esta pandemia.

“Todo el país está en cuarentena. No se puede salir salvo para comprar comida, pasear al perro, por causa de salud o trabajo. Hay una forma que se llama 'autodichiarazione', el cual tienes que llenar si tienes que salir. Si no la llevas, te multan”, cuenta Miguel, quien se siente en una situación privilegiada ya que, al tener una beca, no se preocupa financieramente.

No obstante, estar en cuarentena ha resultado bastante agotador mentalmente para él, quien acepta que de vez en cuando cae el ánimo, pero trata de mantenerse positivo y llevar una vida de lo más normal que se pueda. Como joven de 26 años de edad extraña su vida social; sin embargo, sabe que debe mantenerse en casa incluso sin ser población de riesgo, ya que podría ser portador y enfermar a más gente.

“El gobierno tardó mucho en actuar y los casos se salieron de control. El sistema de salud no se dio abasto. Por suerte los números han empezado a ser esperanzadores en los últimos días, pero, a pesar de que van en descenso, va muy lento”.

“La navidad de los perros”

Jorge Arturo tiene trabajo en México; sin embargo, gracias a que lo puede hacer vía remota, pudo irse a vivir a Olecko, Polonia con su novia -originaria de allá- desde agosto del 2019. Al inicio de la epidemia de Covid-19, en marzo pasado, recuerda que hubo desabasto, pero después se tomaron medidas para evitar esto, como quitar los carritos y canastas del súper para que así las personas compraran sólo lo que les cabía en las manos.

“La gente respeta mucho la ley aquí”, señala. Olecko es una ciudad que desde antes de la pandemia era tranquila, por lo que ahora “está prácticamente vacío”. Sólo los supermercados y farmacias son las que dan servicio. Los otros negocios deben justificar que son esenciales para la población y así poder abrir, mientras que la gente debe quedarse en casa y salir sólo para lo necesario -ir por comida, atender su salud o pasear al perro- o, de lo contrario, ser acreedora a una multa.

“Mucha gente no tolera estar encerrada y lo que hace es sacar varias veces a su perro porque, al final, un policía no te cuenta las veces que lo sacas. Es la navidad para los perros, porque los están sacando muchas veces, aunque no son muchos, se ve una mayor afluencia de perros. Aun así, las calles siguen estando vacías”, añade.

Su familia, que vive en México, se encuentra tranquila, algo que él atribuye a que no ven mucho las noticias. “No lo ven tanto como algo muy muy grave, y pues acá (Olecko) según yo no están tan preocupados como debería ser la cosa”.

Al corte de la tarde del 20 de abril en Polonia se registraron 9,593 casos de coronavirus, de los cuales 380 personas han fallecido.

