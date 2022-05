Son los bordes de nuestro país, en la ribera del Usumacinta que divide Chiapas con Guatemala. Un grupo de migrantes descubre el cadáver de Dayana, una adolescente de 14 años presuntamente asesinada por su prima y su novio, no mayores que ella, en presencia de dos niños de ocho y diez años.

El caso despierta el interés de un grupo de eminencias de la neurociencia encabezado por el conspicuo doctor Luis Roth y Lucía Spinosi, su pupila más adelantada. Roth parece dispuesto a deshilvanar de una vez por todas el origen de la violencia con estos pequeños homicidas como si se tratara de conejillos de Indias.

Es culpa de la policía, es culpa de los migrantes; es el narco, es el gobierno, han sido todos los gobiernos anteriores; la prensa tiene parte de la responsabilidad... y las series que hacen apología de la violencia. Las acusaciones llueven de un lado al otro en el trasfondo de la historia.

El caso de Dayana se mediatiza hasta convertirse en un espectáculo más de la televisión. Su funeral se transmite prácticamente en tiempo real. Una presentadora de noticias de la televisora más poderosa no trastabilla en editorializar su información para repartir culpas mientras unta el micrófono en el rostro de los deudores.

Lo que empezó como una investigación detrás del cristal de los privilegios se revierte en un espejo inevitable que invoca las propias huellas de martirio en los investigadores, en especial de Lucía Spinosi, la protagonista y narradora. La objetividad científica se diluye en ese motín de contradicciones. ¿Quiénes eran los perpetradores de la violencia en esta historia?

Se trata de Partes de guerra (Alfaguara, 2022), la nueva novela de Jorge Volpi, una objeción al pensamiento generalizado de que la pobreza y la desigualdad son el único caldo de cultivo para la violencia.

Su historia, como advierte el argumento, es “una desafortunada coincidencia” con la tragedia de la joven regiomontana Debanhi Escobar, uno de los contados casos de desaparición, violencia, impunidad y revictimización que han desbordado la opinión pública frente al grueso de atrocidades que transitan directamente al olvido, al menos 11 cada día en nuestro país.

“Esta guerra que no llamamos guerra”

“Estamos en un país donde todos los días hay una enorme cantidad de asesinatos, historias importantes de víctimas de la violencia extrema que no estamos contando; los medios no podrían contarlas. No hay espacio ni capacidad de investigación, ni de asimilación, cuando nos enfrentamos a cifras como que desde el inicio de la guerra contra el narcotráfico debe haber 250 mil muertes, entre 40 y 100 mil desaparecidos y millones de desplazados. De vez en cuando hay una que acapara la atención y se convierte en sinécdoque del resto, como la historia de Debanhi, porque no seríamos capaces de asimilar el resto”, reflexiona Volpi Escalante.

Vivimos en un estado de excepción desde el 2006. En eso asiente el también autor de Una novela criminal (2018) y Las elegidas (2015). “Y en este gobierno, sorprendentemente y en contra de lo que se prometió, ese estado se ha recrudecido. Vivimos con muchas guerras a las que no llamamos guerras, porque son soterradas”.

¿Qué hay de la corresponsabilidad de los medios informativos en esta disputa disimulada por ganar la información? Así se le pregunta. “Lo acabamos de ver en el caso de Debanhi, la manera de cómo muy irresponsablemente los medios contribuyen a desinformar, deformar, escandalizar y revictimizar todo el tiempo”.

Hay un desgaste en los medios, afirma, sobre todo en los impresos por hacer prevalecer la información en las redes sociales, a pesar de lo efímera que pueda resultar, por la falta de profundidad en la investigación y “donde, además, todo está tamizado por lo ideológico en esta época terrible donde o eres 4T o anti-4T y todo se permea a partir de esa dualidad”.

¿Y qué hay del rol de la Academia?

En la investigación, responde, ha habido bastante altura desde distintos ámbitos académicos para tratar de discernir qué es lo que nos está pasando en las últimas décadas. “Más bien, una vez más, lo lamentable es la falta de apoyo a la investigación crítica”, señala.

Pero reconoce que las élites intelectuales sí han tenido periodos de distanciamiento con la cotidianidad. “Es cierto que el pensamiento neoliberal también afectó a la Academia y a las universidades en muchos sentidos”, concede ante la pregunta sobre los constantes señalamientos del gobierno federal en este sentido. “Similar a lo que sucedió con los medios y la dependencia de los números, para la Academia se convirtió en una carrera más cuantitativa que cualitativa”.

Sin embargo, señala, “lo más extraño es que, ante los ojos presidenciales, los neoliberales siempre son los otros, pero una postura neoliberal es recortar la acción del Estado, por ejemplo, en términos de cultura o de ciencia, que es lo que ha hecho este gobierno”.

Partes de guerra

Autor: Jorge Volpi

Editorial: Alfaguara

Año: 2022

235 páginas

Precio físico: 289 pesos

Precio digital: 199 pesos

Un extracto de la novela:

“... el féretro se abre paso por el cementario, un sacerdote empieza los rezos. Mimí continúa esparciendo su veneno, se resiste a soltar a su presa y vuelve a endilgarnos con sus datos de niños y mujeres asesinados, sus ataques al gobierno y la falsa empatía, que por desgracia tanto se parece a la empatía real, hacia las víctimas de esta guerra que no llamamos guerra (...) En la sociedad del espectáculo, ningún show como la guerra”.

