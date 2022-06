Hasta Lewis Carroll, autor del libro “Alicia en el país de las maravillas” se sorprendería con el concepto Unbirthday desarrollado por Sofitel Mexico City Reforma, un Pop Up para quienes prefieren experiencias en coctelería y una tarde-noche de ensueño.

La inmersión se concibe a partir de un mundo geometrizado que mezcla texturas, formas, sabores y colores vibrantes para seguir el trayecto de Alicia. Los visitantes no caen en un túnel infinito, más bien suben a una de las más hermosas terrazas en Paseo de la Reforma.

Jesús Duarte, el head mixologist del hotel francés, es el guía principal en la experiencia, quien platica de los rituales de las siete bebidas que son preparadas con Moët Hennessy.

La travesía inicia con una cortesía de té de cítricos para después hacer la selección del cóctel, por ejemplo, el ritual de Absolem, la sabía oruga, que revela una margarita tropical de tequila Volcán de Mi Tierra y escarcha de sal de gusano.

Otra opción es el gato Cheshire donde mágicamente desaparece su sonrisa en una bebida burbujeante de Chandon endulzada por un colorido algodón de azúcar, está basado en el cóctel French 75, ideal para iniciar tu mejor fiesta de No Cumpleaños.

Opciones

• The garden symphony

• Off with his head

• My queen of hearts

• A cat smile

• Absolem

• Wonder drink

• A mad tea party