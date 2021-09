“En América Latina la novela negra tiene una tesitura muy distinta”, reflexiona el escritor nicaragüense Sergio Ramírez en conversación vía Zoom. “Nuestra realidad rompe las reglas (de la narrativa apegada a lo estrictamente policiaco), por la debilidad de sus instituciones y la corrupción que muchas veces alcanza a los policías mismos. Es una zona de penumbra entre el bien y el mal, donde no se sabe cuándo comienza uno y termina el otro. Y creo que esta realidad obliga a cumplir con un nuevo tipo de novela negra”.

En los días recientes, Ramírez ha estado conversando con la prensa mexicana por la presentación de su nueva novela Tongolele no sabía bailar (Alfaguara, 2021), la tercera entrega de su serie negra protagonizada por el inspector irónicamente bautizado como Dolores Morales. Le anteceden las novelas El cielo llora por mí (2009) y Ya nadie llora por mí (2017).

La obra es un motivo de denuncia, indica Ramírez, es su manera de asimilar y evidenciar el ambiente de terror en el que está inmersa Nicaragua, sobre todo por la violencia y la impunidad política, a poco más de dos meses de las elecciones nacionales, en las que el presidente Daniel Ortega buscará reelegirse ante una oposición encarcelada y los medios denunciantes acallados.

Los casos en aquella bruma de violencia son dramáticos. En abril de 2018, Álvaro Conrado, de 15 años, fue herido por la bala de un francotirador cuando se encaminaba a dejar agua a los estudiantes universitarios que se manifestaban en contra del gobierno de Ortega. Murió después de que le negaran la atención médica. Ese mismo año, un niño en el municipio de Masaya fue asesinado de rodillas por su propio instructor de futbol, que era integrante de la policía. Son solo dos ejemplos de historias de violencia perpetrada por las instituciones del Estado que hielan la sangre.

“Abrumado por todos estos hechos, hasta llegar a tener 400 personas asesinadas, sobre todo jóvenes, mi reflexión fue que estos muertos solamente se iban a quedar en la estadística, pero si examinamos la vida de todos ellos, tendríamos una historia que contar. Así que comencé a escribir crónicas sobre estos hechos, pero me di cuenta que habría estado escribiendo un libro de crónicas de segunda mano, porque no había hecho un trabajo de campo. Resolví que ese material valía más bien para una novela. Podía resolverlo por medio de la ficción sin dejar pasar hechos que me abrumaban. Y son la columna vertebral de la novela. Mi ambición es que se entienda qué es lo que está pasando en un país agobiado por una nueva tiranía”.

De obsolescencias políticas

El ganador en 2017 del Premio Miguel de Cervantes, el máximo galardón para la creación literaria en nuestra lengua, fue uno de los líderes intelectuales de la Revolución Sandinista a partir de los años 70. Militó en el movimiento antidictatorial precisamente junto al actual mandatario, Daniel Ortega, quien actualmente cumple su cuarto periodo de gobierno. Ramírez incluso fue vicepresidente en el primer mandato de Ortega, entre 1985 y 1990. No obstante, es bien sabido, ambos excompañeros han tomado posiciones diametrales. Ramírez se ha vuelto una de las voces intelectuales denunciantes de la “dictadura atroz” de Ortega en Nicaragua.

“Hoy en día, cuando leemos o escuchamos a los intelectuales que defienden el statu quo revolucionario, defienden el pasado como si fuera futuro, me suena falso, me suena hueco. Hay una gran obsolescencia de lo que es la izquierda ultratradicional en América Latina, una izquierda que se ha quedado atrapada en el pasado. Me convenzo cada vez más de que no tiene nada que decir, es algo que quedó en el pasado y ese pasado deforma el pensamiento del presente”, reflexiona.

No tiene reparo en reconocerse como uno de los intelectuales que en el pasado se alinearon con la defensa de un proyecto “que no importaba que contradijera las libertades y la democracia mientras se persiguiera un cambio social profundo, económico y social”. No obstante, ahora reconoce en los intelectuales, independientemente de sus afiliaciones políticas, una vuelta a la posición crítica frente a los sistemas de poder.

“Ahora vemos que intelectuales, antes alineados con la derecha o con la izquierda, coinciden en la defensa de las libertades públicas y la idea de que las tiranías no son soluciones, cualquiera que sea su signo político. Es muy importante para el futuro de la democracia en nuestros países que los intelectuales puedan sostenerse en esa posición crítica frente a los sistemas políticos que pretenden el monopolio de la verdad. Antes sí nos afiliábamos a esos monopolios, pero ahora es crucial que los sistemas de poder no lleguen a obnubilar la visión de los intelectuales”.

Por último, de manera paradójica en esta reflexión entre realidad y ficción, Ramírez lamenta: “una elección sin campañas políticas, sin medios de difusión, es una ficción. Y eso es lo que habrá en Nicaragua: elecciones ficticias que se celebrarán en noviembre”.

Tongolele no sabía bailar

Sergio Ramírez

Edita: Alfaguara

Año: 2021

344 páginas

Precio impreso: 369 pesos

Precio digital: 249 pesos

Fragmento:

“Estamos en pleno siglo XXI, en una Nicaragua en la que se están viviendo unas revueltas populares que son reprimidas brutalmente por el gobierno, apoyado en el siniestro brazo ejecutor del jefe de los servicios secretos. El inspector Dolores Morales debe enfrentarse en la distancia con ese ser terrible apodado Tongolele, responsable último de su exilio en Honduras, que se mueve con frialdad y cinismo (…) en esa Nicaragua siempre turbulenta, cualquier paso puede darse en falso y provocar el derrumbe definitivo de aquel que decida enfrentarse de algún modo, por ridículo que sea, al poder establecido”.

Algunas distinciones de Sergio Ramírez:

Premio Hammett de Novela 1990, por Castigo divino

Caballero de las Artes y de las Letras de Francia, en 1993

Premio Alfaguara de Novela 1998, por Margarita, está linda la mar

Medalla de Honor Presidencial Centenario de Pablo Neruda, en Chile, en 2004

Premio Internacional “Carlos Fuentes” a la Creación Literaria en Idioma Español, en México, en 2014

Premio de Literatura en Lengua Castellana Miguel de Cervantes, en 2017

