Ileana llega a su casa, después de ocho horas de trabajo como enfermera general en la primera línea de atención a la emergencia por la propagación del virus SARS-CoV-2, causante de la enfermedad Covid-19. Trabaja cinco días a la semana sin calendario semanal fijo en una de las clínicas de referencia regional, en la zona norte de Baja California, el tercer estado con mayor incidencia de contagio.

“Tengo un mes sin ver a mi familia. No la puedo visitar. A veces llego y me siento muy mal. Tengo días muy desgastantes, mental y emocionalmente. Algunos, ni siquiera quiero levantarme por las mañanas para salir a trabajar. Es tanto el cansancio, el agotamiento físico, que mi cuerpo me exige no hacer nada más”.

Le resultan inverosímiles los pocos días que han transcurrido desde el comienzo de la emergencia, comparados con todo aquello que le ha tocado presenciar al interior del núcleo para la atención de pacientes con Covid-19. Su nombre real ha sido reservado para protección de su identidad.

“Hoy hubo tres fallecimientos. Me tocó preparar los cuerpos, amortajar. Es el pan de cada día. Están censando a gran cantidad de personas fallecidas con neumonías atípicas o con neumonías no especificadas. Esto es porque las pruebas del Covid-19 están tardando en llegar. Días después de que hacen el censo y emiten el acta de defunción como neumonía no especificada, llegan los resultados de la prueba y gran parte de las veces son confirmatorios de coronavirus”.

Desde hace tres semanas, ella y varios compañeros de la primera línea en su clínica han estado acudiendo a citas psiquiátricas y han sido medicados con fluoxetina, un psicotrópico inhibidor de la recaptación de serotonina, entre otros medicamentos ansiolíticos y neurolépticos, a fin de llevar este esfuerzo lo mejor que se pueda.

“Aquellos compañeros que son padres de familia han tenido que salirse de sus casas y rentar, porque son un riesgo para sus familias. Algunos tienen tres semanas sin ver a sus hijos. Entran al turno muy tristes y desanimados. El tema de la salud mental es un reto para nosotros: tenemos que motivarnos, sacar fuerza de donde hay incertidumbre”.

Ileana es una de los más de 11,500 trabajadores de Enfermería que el director del IMSS, Zoé Robledo, anunció que estarían listos o ya en activo para la atención específica de pacientes infectados en todo el país durante la fase 3 de la contingencia sanitaria.

“En las semanas anteriores, aquí hubo muchas incapacidades por la ausencia de equipo y muchos contagios. Se registró un brote muy grande, porque no estuvieron dando el equipo de protección a tiempo. La jefatura y el área administrativa nos decían: no es necesario, no les vamos a dar cubrebocas N95, porque los estamos guardando para cuando se necesiten”.

La salud de médicos, enfermeros y el resto de personal de la salud siempre ha estado al límite, lamenta, pero no culpa de este desborde a las autoridades actuales.

“Sabemos que hacen su esfuerzo, estamos conscientes de que estas deficiencias han sido de siempre. Este es el resultado de años y años en los que no se ha dado la prioridad a las cosas que de verdad son importantes, como la salud y la educación”, concluye.

