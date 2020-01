Rodrigo Prieto es el mexicano del que todos hablan de cara a la próxima entrega de los Oscar, premio para el que fue nominado en la categoría de Mejor fotografía por su trabajo en El irlandés (The irishman, de Martín Scorsese).

La década que acaba de terminar fue escenario para la consolidación del idilio entre Hollywood y el cine mexicano, en particular, durante las temporadas de premios, que aún no ha llegado a su fin. Durante los últimos 10 años, el trabajo de cineastas, actrices, actores, fotógrafos, directores de arte, vestuaristas y demás mexicanos integrados a la industria del séptimo arte ha sumado más de 30 nominaciones a los premios de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas.

Desde la 83ª entrega de los Premios Oscar, en el 2011, cuando Alejandro González Iñárritu recibió la nominación a Mejor película extranjera por Biutiful, ninguna gala de las estatuillas se ha efectuado sin la presencia de uno o varios mexicanos dentro de las listas de nominados. El 2013 fue el año más flojo para la delegación nacional, pero no ausente, puesto que José Antonio García recibió la nominación a Mejor sonido por Argo.

El año que comienza no fue la excepción, puesto que este lunes se dieron a conocer las nominaciones de dos mexicanos como parte del tradicional anuncio de cara a la 92ª gala de los Premios Oscar, que se efectuará el 9 de febrero en Los Ángeles. Primero, se encuentra la diseñadora de vestuario de nacionalidad mexicana y estadounidense Mayes C. Rubeo, por Jojo Rabbit, del director Taika Waititi.

Rubeo tiene más de 25 años trabajando para la industria del país vecino, aunque comenzó a destacar a partir de su trabajo en Apocalypto. Más tarde trabajó para James Cameron en Avatar (2009) y el mismo Taika Waititi en el Thor: Ragnarok.

La segunda mención fue para el fotógrafo Rodrigo Prieto, quien, con su trabajo en El irlandés suma su tercera nominación en la categoría de Mejor fotografía. Antes había sido aspirante al Oscar por Secreto en la montaña (Brokeback mountain), de Ang Lee, en el 2005, y por Silencio (Silence), en el 2017, de Martin Scorsese.

Prieto, además, trabajó en cintas como El lobo de Wall Street (2013), Argo (2012), Biutiful (2010), Babel (2006), 21 gramos (2003), Frida (2002) y Amores perros (2000).

Así como Rodrigo Prieto, Pavlovich, además fundador de Fábrica de cine, generó buena sinergia con Scorsese y colaboraron como productores en proyectos como The hologram of the King (2016) y El estudiante (2009), además de Silencio (2016), dirigida por el propio Scorsese.

Aunque no aparece en la lista que dio a conocer la Academia, el mexicano Gastón Pavlovich también estaría nominado al Óscar por El Irlandés en el pool de productores que integran: Martin Scorsese, Robert De Niro, Jane Rosenthal y Emma Tillinger entre otros.

La ceremonia de la 92ª entrega de los Premios Oscar se efectuará el próximo domingo 9 de febrero.

Mexicanos nominados en los últimos 10 años

2011 • Alejandro González Iñárritu, Biutifil

2012 • Demián Bichir, A better life • Emmanuel Lubezki, The tree of life

2013 • José Antonio García, Argo (Mejor sonido)

2014 • Alfonso Cuarón, Gravity (3) • Emmanuel Lubezki, Gravity

2015 • Alejandro González Iñárritu, Birdman (3) • Lupita Nyong’o, 12 years a slave • Emmanuel Lubezki, Birdman • Gabriel Serra Arguello, La parka (Mejor Corto Documental) • Martín Hernández, Birdman (Mejor edición de sonido)

2016 • Alejandro González Iñárritu, El renacido (2) • Emmanuel Lubezki, El renacido • Martín Hernández, El renacido

2017 • Rodrigo Prieto, Silence

2018 • Guillermo del Toro, La forma del agua (3)

2019 • Alfonso Cuarón, Roma (5) • Yalitza Aparicio, Roma •Marina de Tavira, Roma • Eugenio Caballero y Bárbara Enríquez, Roma •Sergio Díaz y José Antonio García, Roma (Mejor sonido) • Sergio Díaz, Roma (Mejor edición de sonido)

2020 • Mayes C. Rubeo, Jojo Rabbit • Rodrigo Prieto, El irlandés (Fotografía)

