Con la colaboración de Carlos Bonavides, la escritora Sol San German realizó la presentación y firma de su primer libro Flores de jabón. Historia de una resiliencia voluntaria, en Galería Plaza de las Estrellas, el pasado sábado a las 6 de la tarde.

El libro es la historia novelada de dos mujeres que se encuentran unidas por un vínculo que trasciende la sangre; asimismo, se juega con los tiempos narrativos y esto le permite profundizar en la historia, además de crear la perspectiva narrativa de lo que implica la búsqueda de un ser querido, la madre de la autora.

Ésta es la primera etapa de este proyecto que tengo pensado desde tiempo atrás, pero de algo estoy totalmente segura: este proyecto llegará al séptimo arte; con fortuna y alegría, el día de hoy sale a la venta el libro, pero incluso desde antes de que saliera a la venta las personas han seguido el crecimiento del mismo. Puedo decir que incluso en preventa la aceptación fue sorprendente y de ello me encuentro complacida; esto me motiva e impulsa a no detenerme , afirma Sol San German.

Entre las dedicatorias del libro, la autora reconoce el apoyo e impulso que siempre ha encontrado en su familia y sus amigos, mismos que son su propio impulso para realizar un legado del que se siente arropada por los presentes.

Por su parte, el actor Carlos Bonavides, amigo de la editora, dijo en su participación: Hablar de Flores de jabón es hablar de un seguimiento, sobre la fortaleza del alma de Sol, su seguimiento y su gran fortuna; además, el que su primer acercamiento a los libros sea en una historia propia .