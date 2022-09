“Un libro es como un objeto permanentemente mutable”: Clyo Mendoza

La noche del pasado miércoles, la escritora debutante como novelista, pero ya destacada por la crítica y la prensa nacional y latinoamericana por su talento lírico y narrativo, Clyo Mendoza, por su obra “Furia”, resultó ganadora de la segunda edición del Premio Primera Novela que impulsa el gobierno de México en sociedad con Amazon México.

A diferencia de otros certámenes literarios, el Premio Primera Novela galardona a obras ya publicadas, por lo que el jurado decide sobre obras que no están protegidas por un seudónimo sino que directamente emite un juicio sobre piezas que en la mayoría de los casos ya tienen vida propia y se han hecho de las impresiones en los medios masivos.

“Furia” fue publicada por Almadía en marzo de 2021, por lo que para el galardón fue juzgada por Guillermo Arriaga, Fernanda Melchor y Laia Jufresa no como una novedad sino como una obra que, como la fruta fresca que comienza a madurar, se va haciendo de su mejor dulzura.

“Es libro es como un hijo que camina pero que hay que seguir amamantando”, declara Clyo en enlace telefónico desde Villahermosa, Tabasco, momentos después de haber recibido el premio con una nada despreciable bolsa de 250,000 pesos.

“Me da gusto que siga circulando y siga siendo leído. El acompañarlo implica un trabajo. Yo quisiera escribir y presentar otra cosa, y de pronto ‘Furia’ está bien presente, lo cual se agradece porque me ha dado mucho regocijo y por eso estoy feliz, que siga teniendo un camino que cada vez parece más largo y que ha sido muy inesperado para mí”.

El título de la obra publicada suele acompañarse por el nombre de quien lo escribió, pero es un consenso generalizado entre el gremio literario que la obra deja de ser de este nombre una vez que otros la interpretan, le confieren propiedades, caminos y detonantes, se apropian de ella.

“Eso también es lo increíble, que un libro siempre cambia. Es como un objeto permanentemente mutable. Eso muy emocionante, que de pronto alguien te escriba y lo que percibió fue un libro romántico, alguien más te escriba y te diga que percibió una novela de guerra, mientras que alguien más percibió fue una novela sobre feminicidios. Es muy variable y me impresiona. Platicar con la gente que está leyendo el libro me da mucha visión sobre lo que quiero escribir también”.

¿Qué tanto te ha dejado escribir este apogeo prolongado del libro y, en su caso, sobre qué estás escribiendo?

“El libro me ha dejado muchas preguntas”, reconoce la autora. “Y creo que el género literario que trata de responder más preguntas es el ensayo. Aunque he querido escribir historias y he escrito algunos cuentos que se han publicado en periódicos y revistas, lo que me tiene más ocupada ahora mismo es un libro de ensayos.

“Me parece que somos una sociedad sumamente abocada a la imagen. Estoy haciendo un ensayo sobre fotografía que no sé realmente si algún día voy a publicar, pero por lo menos ahí respondo algunas de las preguntas que me ha provocado este ‘Furia’ que tiene muchas interlocuciones. El libro es sobre cómo la fotografía construyó todo el género de la pornografía”, adelanta brevemente.

Antes de “Furia”, Clyo Mendoza publicó “Silencio”, un libro de poesía narrativa que en 2017 resultó con el premio único de poesía del IX Certamen Internacional de Literatura “Sor Juana Inés de la Cruz”, y en 2016 publicó su primer libro, también poemario, “Anamnesis”.

“Es raro el hecho de que ‘Furia’ ha revivido a sus hermanos perdidos. Hay gente en Argentina y en México que está interesada en publicar ‘Silencio’. Ese es otro de los grandes gozos que me ha dado este libro, que convoca a los otros y eso se agradece mucho porque los libros de poesía siempre están un poco olvidados”.

Por lo pronto, adelanta, su primera novela se traducirá pronto al inglés, al italiano y al portugués. El libro que camina y había que amamantar, en breve se convertirá en el niño que habla varios idiomas.

Narrar con lujo de poesía

El relato de Clyo Mendoza en “Furia” es prácticamente rítmico, lírico. Es su primera novela, pero se acerca y toma distancia del sujeto narrado como un vaivén de olas, con callo de narradora. La novela es el relato de un nudo múltiple que es abordado desde cada uno de sus extremos. Ese nudo está adherido además por una masa de hechos que los humanizan, su amor, su identidad sexual, la pulsión sexual, la pulsión de muerte, el resentimiento, la guerra que está detrás y lo ha derruido todo pero sin revelarse finalmente.

En ese contexto, el lector hallará en Juan, Lázaro, Vicente, Cástula, Sara a seres que sin haberse conocido en el pasado, lo comparten, y el desierto, con sus bellezas y terrores bellamente descritos, será la palangana donde finalmente sus vidas habrán de entremezclar.

Extractos de “Furia”

“La madre no estuvo orgullosa, le dijo: hijo, quédate. Hijo, mejor vamos a morirnos juntos, no me dejes aquí sola. Pero el rencor ya era un monstruo de una masa espesa, impenetrable. Él le dijo que volvería, le puso un beso frío en la frente y partió a pelear una guerra en la que no sabía qué defendía, a quién, ni por qué causas”.

“Fui feliz, aunque vine de una raza en la que todos murieron lamentándose. Tuve un compañero en el mundo, en estos tiempos en los que el humo de la guerra se nos metió por los ojos, nos ha dañado la cabeza y el cerebro ya no nos permite imaginarnos el futuro.”

Los libros de Clyo Mendoza:

*“Furia”

Almadía

2021

Páginas: 264

Premio Primera Novela

*“Silencio”

Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de México

2018

Páginas: 192

Premio Único de Poesía del IX Certamen Internacional de Literatura “Sor Juana Inés de la Cruz”

* “Anamnesis”

Ediciones Cuadrivio

2016

Páginas: 2016.