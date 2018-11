Al Parque Bicentenario llegan personas de todos los tamaños. Algunas tienen todos los dientes, otras están en ese proceso. Todas llegan desde muy temprano. Hay grupos de pequeñas personitas, todas uniformadas con ropa deportiva, que bajan de los camiones y caminan sujetas a un listón, siempre encabezadas por una persona más grande que les indican por dónde y qué tan rápido ir. Mientras unas van en una dirección, tal vez la misma cantidad camina al lado contrario.

Hay unos peques que vienen con sus papás. Esos, aunque menos numerosos, son los más duros de controlar. Lucen impetuosos, quieren ir a todos lados. Les llama a atención el Foro de Madera, donde desde la distancia se escucha que una cuentacuentos confiesa que cuando era niña tenía la facilidad de salir volando, así nada más, porque sí, y que sus papás para retenerla tenían que amarrarla a un árbol, y que desde ahí, dependiendo de lo largo de la cuerda, parecía un papalote, atada de un extremo pero mirándolo todo desde lo alto.

También los hay más grandes pero no menos inquietos. Algunos tienen voces gruesas e imponentes y otros como que todavía no lo definen bien: sin querer se les escapa uno que otro “gallito”. Ellos no necesitan una cuerda que los guíe, más bien se reúnen en pequeños grupos a visitar los stands de cómics o los de novela gráfica, los de libros de cuentos de hadas o las ediciones pop-up.

Lugares divertidos en la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil hay en todas direcciones. Por eso los visitantes van y vienen. La gran mayoría tiene un boleto que le han obsequiado en la entrada que vale por la compra de un libro con un costo máximo de 100 pesos. Hay un estudiante de unos 10 años con lentes de pasta gruesa que alterna entre dos actividades: está decidido a arrancarse de una vez esa pequeña costra que llevan en el brazo izquierdo, pero se distrae mirando su boleto de canje que trae en la mano, como pensando muy bien en qué lo gastará.

Al fondo pasa caminando Gandalf el Gris y aunque luce más bajito que en la película y no tiene ese peculiar parecido a Magneto de los X-Men, se le arremolinan los niños y sus maestras para tomarse una foto con él.

En la parte posterior del stand de Penguin Random House hay unas bancas donde está sentado un grupo de estudiantes de secundaria comiendo pepinos con chilito. También hay parejitas que, como si se tratara del secreto mejor guardado, apenas y se rozan las manos mientras observan el anuncio de las ediciones a la venta de ¿Dónde está Wally?, y se empeñan en hallar al susodicho escurridizo en una playa en un día soleado en el que a todo el mundo se le ocurrió vestir de rayas blancas y rojas.

A media tarde muchos de los estudiantes ya están haciendo sus formaciones para abordar su transporte. Los alumnos de tercero de la secundaria EMC llevan consigo bolsas de Algarabía, de Grupo Planeta, de Ibby México y demás stands. Son los nuevos dueños de libros diversos. Unos se hicieron de títulos serios como Ideas para formar buenos lectores y otros más divertidos como Letras bonitas, de la Editorial Gustavo Gili.

Antes de la lluvia de la tarde, el mar de personitas tempraneras se ha marchado. Se fueron brincando, como cuando se van brincando, inagotables, después de un día en la feria. Unos cuantos, los que venían con sus papás, todavía corren desbocados por los largos jardines del Parque Bicentenario. Ya están vestidos con sus playeras de 31 Minutos o llevan consigo una estrella en la frente porque seguramente impusieron su destreza en alguno de los retos de memoria o de conocimiento que los distintos ponentes organizan. Adiós, peques; hola nuevos lectores.