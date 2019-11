Cultura Comunitaria, el programa estrella de Alejandra Frausto, titular de la Secretaría de Cultura (SC), con un presupuesto de más de 400 millones de pesos, tiene problemas.

Alrededor de 180 personas, entre talleristas, gestores, artesanos y artistas que participaron en los Jolgorios (Misiones por la diversidad) no han recibido su pago desde agosto.

Además, señalan que la Secretaría de Cultura licitó el proyecto por adjudicación directa a una agencia de viajes muy conocida en gobiernos anteriores: Viajes Premier.

“La cual contrató vía outsourcing a creativos, ejecutantes, talleristas y gestores en todo el país para realizar los Jolgorios. Dicha empresa lleva desde 2010 recibiendo presupuestos millonarios para actividades culturales en todo el país, y retrasando pagos a artistas por todos lados. No me explico por qué siguen asignando dinero público a una empresa con una reputación semejante, y me arrepiento de no haberla investigado antes, para poder decir que no”, dijo una artista que por temor a represalias prefiere no dar su nombre.

Sin embargo, compartió con El Economista copia de los emails donde le piden una cuenta y los datos para emitir su factura.

“A los artistas, talleristas y gestores que participamos en los Jolgorios no nos contrató directamente Secretaría de Cultura ni alguno de los organismos culturales de los estados, si no que fuimos convocados por la Secretaría, pero nos solicitaron elaborar facturas por prestación de servicios a nombre de un tercero: Viajes Premier S.A.”.

Según datos publicados por El Economista, la agencia de Viajes Premier registró ventas en el 2015 por 1,300 millones de pesos, de estos, 50% fue por ventas al gobierno: SEP, Consejo de Promoción Turística de México, Fonatur y la Comisión Nacional de Fomento Educativo.

Viajes Premier fue una de las agencias consentidas del extinto Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta), hoy convertido en la Secretaría de Cultura, y trabajó con el Gobierno de la CDMX en el famoso Día de Muertos, entre otros eventos.

El Economista se comunicó con Viajes Premier y efectivamente, hasta ahora, de los 2,000 artistas participantes, solo el 30% ha recibido su pago; la mayoría tiene un retraso de cuatro meses.

“Sí van a salir los pagos, pero se han retrasado y es por el tramite administrativo que hacen 2,000 artistas de 350 eventos. Se hace el trabajo y desafortunadamente tienen que firmar varias áreas internas de la Secretaría de Cultura. Pero si me das nombres o eventos, pues metemos velocidad ”, señaló en entrevista Juan Carlos Arnau, asesor del director general de Viajes Premier

El entrevistado, reveló que ellos "ganaron" la licitación y desde hace tres meses trabajan con la Secretaría de Cultura, que, por cierto, anunció en febrero dicho programa y finalmente lo arrancó hasta junio de este año 2019.

“Es una chamba nueva, precisamente porque la Secretaría de Cultura no hizo mucho al principio, pero ahora ha hecho muchos eventos por la república mexicana y se juntó la chamba”.

Viajes Premier se encarga de todos los requerimientos y eventos de la Secretaría de Cultura: elenco, silla, lonas, transporte aéreo y terrestre y el pago de todos los servicios.

Para participar en este programa, la Secretaría de Cultura y la convocatoria estaba dirigida a más de 4,000 artistas y promotores culturales.

La artista denunciante aseguró que “trabajamos en agosto y se suponía que nos pagarían 30 días después, pero nada. Son 2,000 pesos lo que nos deben a varios. Además, varios realizamos facturas para ayudar a las compañeras que no están dadas de alta en Hacienda (SAT), como es el caso de las tejedoras de Zongolica o las señoras que practican medicina tradicional”.

Los Jolgorios son parte del programa Cultura Comunitaria, que la secretaria Frausto destaca como una innovación para reconstituir el tejido social y llevar la cultura a los grupos más vulnerables. Tiene cuatro ejes: Misiones por la diversidad cultural (Jolgorios), Semilleros creativos, Territorios de paz y Comunidades creativas y transformación social y opera en 720 municipios de la República.

Respecto al viacrucis que ha significado trabajar con la dependencia cultural, la entrevistada dice: “Llamé y escribí a la Secretaría de Cultura para pedir informes sobre el pago. Me respondió un señor muy amable llamado Fernando López, cuyo puesto no me queda del todo claro, pero parece que está en la parte administrativa, y me mandó un correo pidiendo datos detallados sobre las actividades realizadas. Finalmente, me envió un folio para darle seguimiento al tema de los pagos. Basándome en el número de folio, puedo deducir que, a lo largo y ancho del país, esta empresa le adeuda pagos a 185 artistas o agrupaciones culturales, y contando”, explicó.

Dado que se termina el ejercicio fiscal 2019 y no hay respuesta clara “sobre cuándo nos van a pagar, decidí asesorarme con un abogado experto en temas laborales y me recomendó que elaboráramos un oficio en el que solicitemos información referente al proceso de pagos, principalmente para poder tener evidencias por escrito de lo que sea que nos respondan”, dijo.

Los trabajadores que no han recibido su pago enviarán una carta a Alejandra Frausto, secretaria de Cultura para exigir lo que se les debe.

Viajes Premier, empresa encargada del pago, promete hacerlo antes de que termine el año.

