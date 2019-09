Con un valor de 393,600 libras la "Fedora" de la película Indiana Jones en busca del arca perdida se cotiza como una de las piezas más costosas de la subasta de arte cinematográfico a la que llamó la empresa Prop Store el día 30 de septiembre y 1 de octubre.

Cráneos de dinosaurios de Jurassic Park, el casco de un soldado imperial de la película Star Wars, también con un precio entre los 180,000 libras, el accesorio aún tiene escrito adentro el nombre de Syd Wragg, el actor inglés que lo usó en esa entrega, así como la Santa Granada de mano de Antioquía de los Monty Python se ofrecerán este mes en Londres.

Será una subasta de objetos coleccionables de películas que los organizadores esperan recaude más de 6 millones de libras (7,5 millones de dólares).

La tienda especializada exhibe cerca de 250 de los 900 lotes en el edificio BFI Imax en Waterloo, en el sur de Londres.

Aunque no hubo una explosión tres segundos después de que se retiró el seguro de la Santa Granada de Antioquía, los vendedores esperan un gran interés en la pieza de Monty Python and the Holy Grail. La comedia británica celebra medio siglo este año.

Entre los objetos también están el hacha de Jack Nicholson en The Shining y el traje morado que usó el actor cuando encarnó al Joker en la película Batman de 1989.

