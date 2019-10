Al haber una reducción en el presupuesto gubernamental dedicado a las asociaciones sociales, Be The Match no se quedó con los brazos cruzados y se han dado a la tarea de abrir diversas estrategias para tratar de llegar a la sociedad.

Son dos años que esta asociación llegó a México, la base de su trabajo radica en juntar posibles donantes de medula ósea, a través de células madre y conectarlos con pacientes genéticamente compatibles, hoy la idea para recaudar llega a través del arte y una subasta que reúne a 21 artistas latinoamericanos.

Existen más de 70 enfermedades que pueden ser tratadas con un trasplante de células madre, incluso para algunas representa la única cura. Entre los tipos más comunes se encuentran la leucemia (6,325 casos), linfoma (6,012) y mieloma múltiple (1,380 casos).

En México, el 30% de los pacientes con enfermedades en la sangre logran que un familiar les done, eso significa que el 70% de los enfermos dependen de la generosidad de un donador anónimo.

A nivel mundial Be The Match es el registro más grande del mundo con 21 millones de personas inscritas. En México se están alcanzando los 30,000 donadores registrados en solo dos años, y la meta es llegar a un millón. Al momento se han dado 25 cruces, es decir, gente que por esta vía ha encontrado un donante y se ha realizado la donación con éxito.

“Un trasplante de esta naturaleza en México llega a los 995 mil pesos aproximadamente, con estas cifras tan elevadas requerimos el apoyo de la gente”, dijo Laura Chávez, gerente de recaudación de fondos de la organización, quien además explica que las becas que se dan son de 395 mil pesos, el resto se da a través de distintos apoyos que la familia recolecta con apoyo y orientación de la organización. “no es una labor sencilla, por ello los invitamos a que participen en la subasta”.

De la mano con la galería de arte contemporáneo Baga 06, del 25 al 31 de octubre, se abre esta subasta de manera virtual mediante la plataforma Bidsquare, habrá que crear una cuenta de manera sencilla y al validarse la cuenta se puede buscar la subasta de “El Arte de Salvar Vidas de Be The Match México”.

La puja estará abierta hasta las 13:00 horas del 31 de octubre y las notificaciones de ganadores serán vía e-mail. También se puede acudir a la galería ubicada en

Pedro Luis Ogazón #59, Guadalupe Inn, Ciudad de México, para apreciar las piezas en vivo.

Todo el dinero recaudado se destinará a estudios, medicamentos, gastos del traslado de células madre y cuotas de hospital de los pacientes que sufren de alguna enfermedad en la sangre y necesitan de un trasplante de médula ósea para sobrevivir.

Accionar la cultura de la solidaridad

“En general las organizaciones en México deben transitar a distintos espacios”, asegura la representante de Be The Match, algunos ejemplos son las donaciones digitales, “apostar por tener suficiente información vía digital, pues las nuevas generaciones están habidas de esta información, para ello una buena página web bien documentada y con apartados específicos de donación, se hacen indispensables”.

Explicó que también las donaciones en calle han crecido, donde jóvenes bien identificados brindan información a los mexicanos sobre las maneras de apoyar y colaborar en las causas sociales. En el mismo sitio hay maneras para que a través de tarjetas de crédito o débito se haga el cargo y que en una bolsa común pueda ayudar de manera significativa a las organizaciones. “En Be The Match estamos por iniciar esta dinámica”.

Otras estrategias son donaciones de corporativos y fundaciones de las empresas, “en el país hay muchas de ellas dispuestas a devolver un poco de lo que ellos obtienen a la población, solo hay que acercarse a las convocatorias, los requisitos y así identificar los temas que mueven a esos corporativos y los tipos de proyectos que apoyan”.

También hay fundaciones internacionales con fondos dirigidos a países como el nuestro, considerado una economía emergente, con necesidades e indicadores muy concretos, que permiten un conteo claro, eso hace que organizaciones europeas o estadounidenses volteen hacia México.

Por último, recomendó dar visibilidad al trabajo de las asociaciones mediante eventos como subastas, o desayunos con causa, que no solo sirven para recaudar el fondo, sino que la gente pueda conocer lo que se hace, los avances y planes a futuro.

Que la sociedad se haga cargo de esta, es un transitar paulatino, asegura Chávez, “hay sectores de la sociedad listos para accionar y otros a los que se les debe dar más información para poder entender esta cultura de la solidaridad, que va más allá de lo que el gobierno puede hacer, se trata de lo que hacemos por nosotros mismos. Hoy en México la información va llegando de manera puntual, con mayor interés mediático y esto contribuye a difundir este mensaje”.

