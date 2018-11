La banda de pop británica Spice Girls anunció el lunes que se reunirá para una gira británica en junio, aunque no mencionó si Victoria Beckham participará.

"Noticias sobre Spice (...) Entradas en venta el sábado 10:30 am", dijo la banda en Twitter.

Formado en 1994, el grupo alcanzó ventas por decenas de millones de discos con exitosos temas como "Wannabe" y "Say You'll Be There" que encabezaron los rankings mundiales.

La banda original tenía cinco integrantes. Victoria Beckham (Posh Spice), Melanie Chisholm (Sporty Spice), Emma Bunton (Baby Spice), Mel B (Scary Spice) y Geri Horner, anteriormente Geri Halliwell (Ginger Spice).

En un video que acompañó el tuit, había imágenes de todas sus integrantes, menos Beckham, acompañadas por el titular: "La amistad nunca se termina: Spice Girls anuncia impactante gira por Reino Unido".

"Sólo nosotras cuatro estamos totalmente confirmadas", dijo Mel B al programa "Loose Women" de ITV. "Pero (...) Vic podría sumarse en algún momento".

En 1998, Halliwell se retiró y las otras integrantes de la banda siguieron caminos separados después de lanzar el álbum "Forever" en 2000. El grupo se juntó para una gira en 2007-2008 y había insinuado una nueva reunión en 2018.