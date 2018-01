“A nivel mundial estamos regresando a un pensamiento de extrema derecha, y como en la obra, parece que se están filtrando en las casas y en las cabezas de los jóvenes. Esto impide que haya una unión general y está dañando a la sociedad”, nos comenta Maricarmen Nuñez Utrilla, productora ejecutiva de la obra Solsticio de invierno que se reestrenará el próximo lunes 8 de enero en el Teatro Orientación.

Es precisamente sobre los pensamientos de extrema derecha (fascismo), el tema sobre el cual gira Solsticio de invierno, producida por la compañía Por piedad teatro, dirigida por Ana Graham y estelarizada por Antonio Vega y la misma Graham; en la cual ambos actores interpretan y narran las acciones de diversos personajes.

“En esta propuesta hay muchos zooms, por decirlo de alguna manera. Están los actores narrando la historia y también actuando de los personajes principales, pero de pronto ocurre que narran lo que ocurre con los otros personajes. Es como un metateatro constante, un mundo dentro de pequeños mundos. Y en la escenografía hay unos títeres que ayudan a que los actores hagan estas referencias. Todo se desarrolla en una gran maqueta, es como si viéramos de lejos el mundo”, nos dice Maricarmen.

La obra Solsticio de invierno, de Roland Schimmelpfennig, trata sobre una pareja: Albert (un escritor) y Bettina (una cineasta), quienes se disponen a pasar una Navidad agradable en compañía de su hija, cuando de pronto llega la madre de la protagonista, un personaje extraño y exótico que genera ruido en la familia.

Pero eso no es todo, la madre viene con un desconocido, un personaje que mete tensión pues posee ideas radicales, pero a la vez es encantador. La pareja no tiene forma de correrlo de su casa porque son buenas personas, cultas, educadas y de buenas costumbres y no lo pueden sacar. Es un personaje fascista.

Para Maricarmen, Solsticio de invierno es una obra donde se ve el trabajo en conjunto, en donde las partes involucradas hablan en franca armonía. Por ejemplo, la música es un elemento que se convierte en una voz más, y que acompaña todo el tiempo los diálogos de los personajes: “La música forma parte del texto, de hecho es el autor quien propone la música”.

Solsticio de invierno abre la temporada 2018 del INBA, y en esta ocasión, no cuenta con apoyo de ninguna entidad gubernamental, sino que es la misma compañía la que apuesta por la taquilla: “Hacer teatro en México es un volado y sin ningún apoyo es todavía más arriesgado. Afortunadamente no somos un equipo grande, aunque sí ha sido un gran esfuerzo remontar esta obra. Hemos tenido que reconectar fuerzas para poderlos sacar y estamos esperando que de taquilla se recupere todo, le estamos apostando a que al público le guste y se pueda recuperar la inversión y salir avante”, finaliza Maricarmen, quien confía en la propuesta de la compañía, basada en el éxito obtenido en el montaje realizado en abril del 2017.

Solsticio de invierno se presentará todos los lunes y martes a las 8 de la noche en el Teatro Orientación del Centro Cultural de Bosque.

@faustoponce