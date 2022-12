Sofá, café y libro: ¿qué leer estas vacaciones?

Llega el descanso de fin de año y, aunque vamos a dedicarle mucho tiempo a comprar regalos e intentar acertar con los obsequios perfectos, también tendremos tiempo para descansar y disfrutar de la lectura.

Le hemos preguntado a varios de nuestros expertos en literatura qué libros recomiendan para gozar de esos ratitos libres. Y si dan en el clavo y surge la ocasión puede que acabemos envolviéndolos para algún ser querido.

Los años ligeros (Crónicas de los Cazalet) de Elizabeth Jane Howard. Traducción de Celia Montolío

“Esta es la primera de las cinco novelas que conforman la saga de los Cazalet. No es casualidad que la historia vaya precedida por un árbol genealógico: la familia es el eje de todo lo que les sucede a unos personajes que poco tardarán en robarnos el corazón.

Tres generaciones con voces muy distintas se reúnen en Sussex para disfrutar de los últimos veranos ‘ligeros’ que vivirán en una larga temporada. Aquellos lectores y lectoras que decidan continuar con la saga tras la lectura de Los años ligeros crecerán de la mano de los personajes e inevitablemente acabarán sintiéndose parte de la familia Cazalet”.

Recomendado por Silvia Hernández Hellín.

Monsters in America: our historical obsession with the hideous and the haunting, de W. Scott Poole

“Esta obra parte de una hipótesis central: la imposibilidad de conocer la cultura estadounidense sin atender a sus monstruos. Como explica Poole, estos seres amenazantes surgen de traumas históricos que permean a los villanos del presente. Más allá del contexto cercano, que también es analizado, la esclavitud, el racismo o la violencia estructural resultan fundamentales para comprender a Candyman o a Freddy Krueger.

En definitiva, se trata de un ensayo que los interesados por la historia cultural y el cine encontrarán apasionante y fundamental para comprender la misma sociedad que es capaz de albergar tanto a Donald Trump y a Michael Myers como a Betty Friedan y Laurie Strode”.

Recomendado por Erika Tiburcio.

Hamnet, de Maggie O'Farrell. Traducción de Concha Cardeñoso

“En Hamnet (2020), la escritora norirlandesa Maggie O’Farrell narra la historia de la trágica muerte del hijo del dramaturgo más importante de la literatura inglesa (ya que en la novela no es nombrado, tampoco lo haré aquí) y de las consecuencias emocionales y artísticas que esto conlleva.

Pero el protagonista no es Hamnet, ni su famoso padre, sino Anne Hathaway, la esposa y madre que carga con la pérdida un hijo. Es una historia sobre el duelo que seduce al lector desde el primer momento y le mete de lleno en esa casa de Stratford-Upon-Avon donde hay sitio para enamorarse, emocionarse, reír, llorar, e incluso (por qué no) para un poco de magia”.

Recomendado por Alicia Muro.

La confession anonyme, de Suzanne Lilar

“El escritor uruguayo Ercole Lissardi declaró que ‘pocas obras como La confession anonyme muestran cómo, vivido en todo su esplendor, el deseo puede llevar a una mutación espiritual, a un acceso a lo sublime’. La confession anonyme es una novela autobiográfica, femenina, y también de amor, porque la aventura amorosa se encuentra en el centro de la misma. Es la única realidad, lo invade todo y las ocupaciones pasan a un segundo plano. Amor-pasión, amor fatal, amor total… es como un regalo divino y todo se acepta con la única condición de que ese misterio profundo se realice en los amantes.

Novela polifónica que habla directamente al corazón, en ella se demuestra que la vida es una experiencia privilegiada porque puede convertirse en literatura. La novela dio origen a una película de André Delvaux en 1983 titulada Benvenuta, con Fanny Ardant y Vittorio Gassman como protagonistas”.

Recomendado por Àngels Santa.

La velada en Benicarló. Diálogo sobre la guerra de España, de Manuel Azaña

“El autor, presidente de la Segunda República, escribe este ensayo en forma de diálogo en el que intervienen once personajes ficticios. Azaña, protagonista, está desdoblado en dos de ellos. El lugar de la velada es un albergue de la costa castellonense; su momento, la insurrección de 1937 en Cataluña. Francisco Caudet ha realizado una documentada y revisada introducción a este libro publicado en Buenos Aires en 1939 y corregido por el propio Azaña.

La parte republicana y sus luchas endémicas, la preeminencia entre la revolución social o la guerra contra los rebeldes, la educación de las muchedumbres, el examen histórico del pensamiento español y las consecuencias imprevisibles pero trágicas, que se adivinan tras la guerra, son algunos de sus temas: ‘Ninguna política puede fundarse en exterminar al adversario’, proferirá el también autor de El jardín de los frailes. La perspectiva histórica y la racionalidad del análisis aconsejan su lectura”.

Recomendación de Santiago Fortuño.

La uruguaya de Pedro Mairal

“Divertida, de fácil lectura y plenamente rioplatense, La uruguaya (2017) del escritor argentino Pedro Mairal es una gran novela para regalar y regalarse en estas navidades.

El libro narra la historia de Lucas Pereyra, un escritor que ronda los cuarenta años y no atraviesa el mejor momento de su matrimonio. Pereyra emprende un viaje desde Buenos Aires a Montevideo para cobrar unos dólares, debido a la crisis cambiaria en Argentina, y aprovecha la ocasión para reencontrarse con una joven uruguaya que había conocido unos años antes. Una novela ligera, sorprendente y perfectamente construida que no debería dejar de leer”.

Recomendado por Micaela Moya.

Tostonazo, de Santiago Lorenzo

“¿Por qué leer Tostonazo? Porque es una ingeniosa sátira escrita en tiempos en los que escasea el sentido del humor inteligente. Porque se ríe de las insoportables contradicciones de quienes no saben reírse de sí mismos. Porque revela las miserias de los trepas mediocres que desean más que nada figurar y mandar sin estar a la altura. Porque caricaturiza al rancio, quejumbroso y nostálgico intolerante que en sus incoherencias no puede ser sino esperpéntico. Porque quizás nos enseñe que no hay que perder el tiempo con tostones-humanos que hacen imposible la vida. Y, finalmente, por el placer de imaginar felicísimas vidas que escapan al Tostonazo General”.

Recomendado por Antonio Fernández Vicente.

Silvia Hernández Hellín, Doctora en Estudios Literarios y Lingüísticos en sus Contextos Socioculturales, Universidad de Las Palmas de Gran Canaria; Alicia Muro, Doctora en Filología Inglesa. Profesora en el Dpto. de Filologías Modernas de la UR. Miembro del Centro de Estudios Irlandeses BANNA/BOND y del grupo de investigación GRID (Representaciones de Identidades en Textos Literarios y Fílmicos de Habla Inglesa), Universidad de La Rioja; Antonio Fernández Vicente, Profesor de Teoría de la Comunicación, Universidad de Castilla-La Mancha; Erika Tiburcio Moreno, Profesora asociada en Historia Contemporánea, Universidad Carlos III; María Ángeles Santa Bañeres, Catedrática emérita de Filología Francesa de la Universidad de Lleida, Universitat de Lleida; Micaela Moya, Investigadora predoctoral de la Universidad de Salamanca- Doctorado en Español: estudios avanzados en Lengua y Literatura, Universidad de Salamanca, and Santiago Fortuño Llorens, Catedrático de Literatura Española, Universitat Jaume I

Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation. Lea el original.