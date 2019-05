Este 1 de mayo, a la par de que cuantiosos colectivos sindicales desfilaban por Avenida Juárez y Eje Central, y emitían consignas en favor de los derechos laborales con dirección al zócalo de la Ciudad de México, en el marco de la conmemoración del Día del Trabajo, un grupo de miembros del Sindicato Nacional Independiente de Trabajadores del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (SINITINBAL) se apostó en la explanada del Palacio de Bellas Artes para exigir ser escuchados por la directora del INBAL, Lucina Jiménez.

Llevaban consigo pancartas con exigencias distintas: “No al Tren Maya”, “No a la reforma educativa”, “El patrimonio cultural no se vende, se defiende” y “Burgos, no nos vendemos ni nos rendimos”, en alusión al subdirector general de Administración del INBAL, Pedro Fuentes Burgos. Mientras que de viva voz sumaban otras consignas como: “Lucina se esconde, se esconde y no responde”, “Mayer, entienden, la cultura no se vende”, “Cultura y educación para salvar a la nación”.

Eran encabezados por el secretario general del SINITINBAL, Francisco Albarrán Villanueva, a quien El Economista se acercó para conocer la postura y las peticiones del gremio convocados ahí este miércoles por la mañana.

“Estamos decepcionados con la llamada Cuarta Transformación. Se iba a terminar con la corrupción, con las problemáticas del país, pero hoy nos damos cuenta que los más afectados hemos sido los trabajadores de abajo, no los altos funcionarios, quienes vienen destruyendo al país desde hace 70 y 80 años. Vamos a seguir cooperando con el gobierno, pero esperamos que las cosas mejoren, se regularicen, porque nosotros también estamos en el proceso de negociaciones sobre el aumento salarial y prestaciones”, argumentó.

Agregó que con las medidas de austeridad instruidas por el gobierno federal a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, “nos están poniendo muchos peros para lograr obtener beneficios en prestaciones en el periodo del 2019-2020”.

Argumentó que hasta antes de la creación de la Secretaría de Cultura federal, en diciembre del 2015, los trabajadores de varios sectores centrales dependientes del extinto Consejo Nacional para la Cultura y las Artes y, a su vez, de la Secretaría de Educación Pública, como Radio Educación o el Instituto Mexicano de Cinematografía, cuyos trabajadores estaban agremiados a delegaciones del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, quedaron descobijados.

“Varios grupos nos organizamos para crear otros sindicatos. Pero se han creado muchos y eso resultó en una situación complicada para las propias autoridades y para nosotros como trabajadores. Bien lo dicen: ‘divide y vencerás’. Es difícil salir adelante como sindicalistas bajo esta situación”.

Actualmente, el SINITINBAL está integrado por 480 trabajadores entre administrativos, técnicos y trabajadores manuales, pero, únicamente de empleados del INBAL existen 12 sindicatos distintos, entre docentes, artistas, administrativos y otros trabajadores técnicos y manuales, con exigencias distintas en la mayoría de los casos.

Las exigencias

Albarrán Villanueva explicó que son aproximadamente 32 peticiones las que los miembros del SINITINBAL han tratado de hacer llegar a las autoridades del INBAL, encabezadas por Lucina Jiménez, y van desde los mencionados aumentos salariales hasta las más específicas, como prestaciones para la adquisición de lentes y prótesis dentales, cursos de verano para los hijos de los trabajadores o eventos en fechas conmemorativas como el Día de las Madres.

A la pregunta de si han tenido acercamiento con la directora del INBAL, Lucina Jiménez, el líder sindicalista declaró que “no nos ha querido recibir. Le ha dado vida a los demás sindicatos, pero a nosotros, como sindicato independiente, nos ha cancelado en tres o cuatro ocasiones”.

Confirmó que para los próximos días contemplan acudir a las oficinas centrales de la dependencia, en Polanco, en espera de que les resuelvan no sólo el tema de las prestaciones sino que se les explique de qué manera los beneficia que les hayan restado responsabilidades para trasladarlas parcialmente a la Secretaría de Cultura. “A final de cuentas consideramos que se trata de duplicidad de funciones, porque aquí se lleva a cabo una parte y en la secretaría se hace otra parte. Las actividades de difusión se están haciendo casi todas allá y el área de difusión del INBAL ya casi no tiene trabajo. En temas de licitaciones para recursos materiales para el personal, como herramientas y uniformes, se lo llevaron para allá para que, dicen, todo salga más barato. El año pasado hicieron lo mismo y no salimos beneficiados. La ropa era de mala calidad y todo siguió igual o empeoró porque se tardaron más tiempo de lo normal en entregarnos esa prestación”, concluyó.

