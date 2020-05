Contigo en la distancia, de la Secretaría de Cultura, sigue en problemas. Ahora, tuvo que eliminar los requisitos que representan un obstáculo para muchos beneficiarios del programa.

“Hemos recibido una gran cantidad de correos evidenciando los problemas que han tenido muchos de ustedes para realizar trámites ante el SAT (Servicio de Administración Tributaria), entendemos lo complicado de la actual situación y queremos privilegiar la entrega del apoyo a todos los seleccionados por lo que después de varias consultas, ya tenemos autorización para eliminar los requisitos que representan un problema, a fin de acelerar el proceso de la entrega del apoyo”, señalan la dependencia federal.

Fueron 1,351 los proyectos seleccionados; sin embargo, una gran cantidad de artistas se encuentran atorados en tramites, evidenciando un desorden adminitrativo y falta de planeación

“Quiero hacer público que el sistema del SAT ha fallado por completo. Tengo desde el jueves pasado intentando resolver una actualización de mis declaraciones fiscales que necesito comprobar en una carta que necesito presentar al Fonca para que me otorguen apoyo económico al haber sido seleccionado . Pues bien horas por teléfono, horas por chat y al final te cuelgan cuando ya no quieren ni siquiera intentar. El SAT además de estar truncándome un apoyo del Fonca me vulneró al tener que ir a sus oficinas. Todavía peor ya en sus oficinas se negaron totalmente a recibirme”, escribió el director de cine Octavio Maya, uno de los beneficiarios.

Contigo en la distancia: cultura desde casa tiene como objetivo incentivar a la comunidad artística y cultural durante la contingencia nacional por la pandemia del Covid-19 y, a la vez, garantizar a la sociedad el acceso a contenidos culturales de calidad.

“La convocatoria Contigo en la distancia está nuevamente atorada en la administración, hubo otra vez ineptitud en el manejo administrativo, se están postergando pagos porque la convocatoria fue apresurada y de manera ineficaz”, señaló Emilio Lome, escritor, compositor e investigador de arte y cultura infantil

La SC informa que, pese a la eliminación de algunos requisitos, hay documentos que son indispensables y deben presentarse en pdf o fotografiados: identificación oficial vigente del seleccionado, por ambos lados (INE, pasaporte o cédula profesional); carátula del estado de cuenta bancaria registrada en México a nombre del seleccionado, con vigencia no mayor a 2 meses, donde aparezca el nombre del cuentahabiente, nombre del banco, CLABE interbancaria, y número de cuenta; cédula de identificación fiscal o constancia de situación fiscal del seleccionado y carta de cesión de derechos y declaración de autoría firmada.

“Si tú ya generaste factura electrónica, te sugerimos cancelarla, ya no es un requisito para recibir el apoyo. Si ya enviaste los documentos mencionados, no es necesario volver a mandarlos, estamos conscientes de que realizaste un gran esfuerzo para reunirlos, pero pedimos tu comprensión ya que tomamos esta decisión para que nadie se quede sin el apoyo económico”, afirman en un email enviado a beneficiados.

Los artistas seleccionados tenían como plazo para entrega de documentos el jueves 30 de abril del 2020.

“Te pedimos que a partir del día 4 de mayo, estés pendiente de tu correo y cuenta bancaria, ya que inicia el periodo en donde comenzarán a reflejarse los pagos a cada seleccionado”, finaliza el comunicado de la dependencia.