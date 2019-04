“América Latina, per se, tiene un abanico enorme de géneros musicales. Queremos conocer más propuestas, escuchar algo nuevo, cómo se puede reinterpretar la bachata, los cantos andinos, y llevar esa esencia a un público que todavía no ha escuchado esa música. Queremos inundar el mundo con nuevas propuestas, que la gente mire hacia América Latina y sepa que hay mucho talento”. Ese es el manifiesto de la plataforma Musikplatz, en palabras de su fundador, el emprendedor español Alex Rojas, en entrevista para El Economista.

Aunque Musikplatz es nueva en el vecindario ya ha llamado la atención de los productores de música electrónica, o DJ, en toda América Latina y ha hecho de México su base para la región, con la convicción no sólo de descubrir sino desarrollar y posicionar a los nuevos DJ latinos a nivel internacional. Y para ello define tres vertientes fundamentales bajo las que el proyecto pretende trabajar con los músicos seleccionados: educativa, de producción y de exposición.

Una de las primeras acciones que Musikplatz ha tomado ha sido la puesta en función de dos convocatorias para los productores de música electrónica latinoamericanos para enviar sus propuestas musicales, mismas que después fueron evaluados por un comité especializado internacional. Tras su selección, los seleccionados tuvieron la oportunidad de generar retroalimentación de su trabajo a través de una serie de talleres que se llevaron a cabo en la Ciudad de México, entre febrero y marzo, bajo la dirección de mentores, experimentados músicos que también formaron parte del jurado, con los que cada seleccionado pudo depurar su música. Además, tres de ellos pudieron presentarse en la reciente edición del festival de música Nrmal.

“Es importante que esto no parezca una competición o un curso. Al final, todos los que participan en Musikplatz son ganadores porque están accediendo a un network de gente increíble. No queríamos limitarlo a sólo tres ganadores. Queremos mantener a la comunidad activa. Estamos lanzando, a través de nuestro Instagram (@dermusikplatz), un newsletter donde vamos a estar subiendo entrevistas, estamos estableciendo un vínculo con una empresa alemana de hardware y software para músicos y vamos a lanzar la primera serie de tutoriales en habla hispana para América Latina que tienen que ver con producción, grabación, masterización o algunos gadgets. Intentamos proporcionar a todo el talento emergente recursos a los cuales no tendrían acceso de ninguna otra forma. Queremos darles las herramientas que necesitan para poder desarrollarse”, detalla.

El objetivo de la iniciativa, como en la última convocatoria pudo concretarse la participación de tres DJ en Nrmal, es establecer redes de colaboración con espacios, marcas, estaciones de radio y productoras para generar oportunidades orgánicas de difusión.

Rojas afirma que ya era inevitable voltear la mirada a la región y poner atención en lo que se está haciendo con la música electrónica: “es un género que lleva muchos años explotado en Europa, pero América Latina está empezando a crecer cada vez más. Hay un intercambio cultural más grande entre países como Alemania y México. Los DJ quieren venir a tocar cada vez más aquí porque es un mercado que se está abriendo y produciendo cosas increíbles, pero hasta ahora no se le ha apoyado mucho. Hay mucho talento. Nos parece una fuente donde hay muchísima materia prima a nivel de talento musical”, expresa.

Por último, delimita que la intención de Musikplatz es funcionar como un fondo de inversión para los productores emergentes: que sean exitosos y logren una proyección internacional independiente del proyecto. “Queremos estar en ese estado semilla donde les ofrecemos todos los recursos posibles para que puedan empezar tours mundiales (...). Nuestra plataforma sí va a cumplir un poco la función de disquera”, concluye.

Musikplatz y sus representados tendrán presencia en el festival de música electrónica Night Embassy, en Berlín, en diciembre próximo. Puedes consultar nuevas convocatorias en las redes sociales del proyecto: dermusikplatz.

[email protected]