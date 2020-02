Una semana antes de los Oscar, la película de acción histórica "1917" de Sam Mendes triunfó el domingo por la noche en la ceremonia de entrega de premios del cine británico, superando a "Joker", un gran éxito de taquilla que había llegado como favorita.

Ya premiada con los Globos de Oro, la película de guerra ganó siete Bafta, incluidos los de mejor película y mejor director.

El film ambientado en la primera guerra mundial se impuso a "The Irishman" de Martin Scorsese, "Joker" de Todd Philipps, "Once Upon a Time ... in Hollywood" de Quentin Tarantino y "Parasite" de Bong Joon-Ho.

En la vereda opuesta la decepción fue para "Joker", que llegó con 11 nominaciones y sólo se quedó con tres premios, entre ellos el de mejor actor para Joaquin Phoenix.

Phoenix, impresionante e inquietante en su encarnación de "Joker", logró el galardón de la Academia Británica de Artes de Cine y Televisión (Bafta), frente a Leonardo DiCaprio ("Once Upon a Time ... en Hollywood "), Adam Driver ("Historia de matrimonio "), Taron Egerton ("Rocketman") y Jonathan Pryce ("Los dos papas")

Por el lado de las mujeres, Renée Zellweger ganó el premio a la mejor actriz por su interpretación de la legendaria Judy Garland en la película biográfica "Judy".

Otra decepción le cupo a la última película de Quentin Taratino, "Once Upon a Time ... in Hollywood", que tuvo 10 nominaciones y un único premio: el de mejor papel secundario masculino para Brad Pitt.

En cuanto al thriller político-mafioso de Martin Scorsese "The Irishman", producido por Netflix y también nominado en diez categorías, se fue del Royal Albert Hall con las manos vacías.

Quien salió satisfecho fue el director surcoreano Bong Joon-Ho, ganador del Bafta por mejor película en lengua extranjera y mejor guión por "Parasite".

Este año la selección de nominados, a cargo de los aproximadamente 6.500 miembros del Bafta, en particular los profesionales de la industria cinematográfica, fue muy criticada por su falta de diversidad.

Poco antes de la ceremonia, la presidenta de Bafta Pippa Harris lamentó la ausencia de nominaciones de mujeres en la categoría de mejor director, y juzgó "exasperante" que ningún actor negro haya sido nombrado dentro de las categorías principales.

