En la escena clave de The Post: los secretos oscuros del Pentágono (¿por qué no le pusieron simplemente El Post?), el personaje de Meryl Streep, Katherine Graham, tiene que decidir si es sólo una señora de sociedad o está dispuesta a sentarse debajo de la espada de Damocles que significa ser dueña de un periódico. Es un momento de duda: no de una mujer curtida en la redacción del Washington Post, sino de una heredera que no sabe qué hacer. Y de repente, decide. Ese momento le dio a Streep su nueva nominación al Oscar. ¿Se lo llevará? No lo creo.

Y no es porque Streep sea mala actriz o porque The Post sea una mala película, es porque la cinta no tiene el impulso necesario, la potencia.

Nadie como Steven Spielberg para edulcorar una historia compleja llena de varias aristas (bueno, tal vez Clint Eastwood le pueda hacer competencia) y eso hace precisamente en The Post, su más reciente cinta, que por cierto de refilón se llevó también nominación a mejor película.

La cinta es una celebración de la libertad de prensa, muy hollywoodense, y de la historia que convirtió al Washington Post en la potencia periodística que hoy conocemos. Es el caso de los Papeles del Pentágono, un estudio que se extiende durante las varias administraciones presidenciales que vivieron la guerra de Vietnam, que demuestra que los presidentes estadounidenses, de Eisenhower a Nixon, sabían que Estados Unidos no tenía nada qué hacer en aquellos lares, que la guerra estaba perdida a pesar de que le decían al pueblo lo contrario, y que la única razón por la que seguían mandando adolescentes a morir en la selva era la pura soberbia de no aceptar que habían perdido.

Es un caso del que se ha hablado de manera reciente, a la luz de las revelaciones de Wikileaks y de Edward Snowden. En el caso del Post el “avisador del fuego” fue el académico Daniel Ellsberg (aquí interpretado por Matthew Rhys), que coló la información primero al New York Times, y cuando el Times fue silenciado por las amenazas de Nixon, al todavía pequeño Washington Post.

Un gran acierto de Spielberg fue darles los protagónicos a Meryl Streep y Tom Hanks, pero todavía mayor fue el tino de llenar la cinta de grandes actores de carácter para pequeños grandes papeles: Sarah Paulson, Michael Stuhlbarg, Bob Odenkirk y Jesse Plemons.

The Post es, como suele ser con Spielberg cuando se quiere poner serio, una celebración del modo americano. La libertad de prensa es esencial del modo de ser estadounidense. ¿Pero es así? La cinta es una gran hurra que cierra con un asuntito que se llamó Watergate. El Post ya no es la empresa familiar que fue durante décadas (ahora le pertenece a Jeff Bezos, el dueño de Amazon) y la libre prensa en EU no podría estar más en problemas bajo el gobierno de Trump.

Salve por los buenos periodistas y la empresaria que los apoyó. No sé si eso podría suceder hoy.

