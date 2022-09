Rosa Montero llama a la reivindicación de la locura

Es cada vez más común el dilema de los libreros sobre cómo acomodar ciertos libros cuyos autores han decidido romper las barreras de los géneros. Es habitual saber de nuevas publicaciones que tienen mucho de novela, mucho de ensayo, de horror, de autobiografía y hasta de libro objeto. Todo puesto en la misma publicación.



Así como en el terreno social se lucha contra la clasificación a tajo y la condena de las preferencias sexuales y de identidad de género, las plumas contemporáneas están borrando las zanjas de los géneros literarios.



Un ejemplo de este tipo de libros es “El peligro de estar cuerda” (Seix Barral, 2022), de la multipremiada escritora española Rosa Montero. Así lo reconoce ella misma.



“Yo los llamo artefactos literarios, porque son una mezcla de todo. Este libro en parte es una autobiografía muy poco convencional, en parte es un libro de biografías de otros artistas tampoco convencionales; en parte es un ensayo que tampoco tiene mucho de convencional, y es también una ficción. Se agita bien y se toma frío, con hielo”, declara la Premio Nacional de las Letras Españolas 2017, quien ha viajado a nuestro país para tomar parte de las actividades del Hay Festival Querétaro 2022 este fin de semana y será ella quien clausure la IV edición de la Filuni, en la UNAM, el próximo domingo.

“Todos somos raros”

“El peligro de estar cuerda”, comparte este viernes en conversación con los medios que viajaron hasta la capital queretana, “de alguna manera, es el libro de mi vida”.



El libro comienza así: “Siempre he sabido que algo no funcionaba bien dentro de mi cabeza”. Ese enigma, reconoce Montero, una vez que lo verbalizó, le permitió darse cuenta que sentirse enrarecida, aislada, fuera de un canon de normalidad que nadie ha logrado definir, no es tan atípico como parece.



¿Qué es la cordura? ¿Qué es lo que llamamos locura y qué relación tiene con la creatividad? Estas preguntas, recuerda, han sido el móvil para la creación de su nuevo artefacto literario, rondaban su mente desde la infancia y se agudizaron en la adolescencia, con sus primeras crisis de pánico. Y quizás este camino vivencial tuvo una especie de desembocadura en el libro publicado en abril pasado.



“El libro concluye que la normalidad no existe, y no me lo digo yo sola. Un estudio de la Universidad de Yale de 2018 resuelve que aquellos que la gente llama normalidad no es más que la media estadística de un montón de medidas, con lo cual es altamente improbable que exista un solo hombre, una sola mujer en el mundo, que acierte en todos los parámetros de su vida con esa media estadística. Absolutamente todos somos divergentes en algo. Entonces, lo que realmente existe es un montón de rarezas. Todos somos raros, quizás unos más que otros. El libro es una reivindicación de las diferencias”.

La locura sigue siendo un tabú

Otra de las dimensiones centrales de “El peligro de estar cuerda” es el paralelismo entre esa divergencia mental y la capacidad creativa. Las personas creativas, argumenta Montero, tienen muchas similitudes con las personas que presentan algún grado de problemas mentales clínicos.



Sin embargo, pese a la evidencia científica y los postulados que invitan a cambiar el rechazo a la divergencia, lamenta la autora, la locura sigue siendo un tema tabú que, por la presión social, se silencia, se restringe, se oculta y se estigmatiza.



“Eso hace que esta sociedad sea muchísimo más enferma. Y la pandemia ha empeorado tanto la salud mental del mundo que de repente ha saltado la tapa. Publiqué en un artículo que el 2021 había sido el año de la salida del armario de las enfermedades mentales, porque la gente empezaba a reconocerlas. Esto, aunque tiene un origen dañino, quizás tenga una consecuencia muy buena: que finalmente podamos normalizarlo, sacar a la luz lo que somos, reconocer que la enfermedad mental forma parte del hecho de ser humanos. Cuando podamos reconocerlo y podamos insertar en la realidad al enfermo mental, conseguiremos que esta sociedad sea muchísimo menos enferma”.



Se sincera sobre su propio proceso vivencial: “lo que llamamos locura, en realidad es una ruptura de la narración común, cuando te quedas solo, y esa soledad psíquica es el dolor mayor que hay. Yo la he experimentado. Y doy las gracias por haber tenido aquellas crisis porque he aprendido, he estado en ese lugar de soledad brutal en el que, si no has estado, no sabes cómo es. No es la soledad normal, no es la soledad ante la muerte, es otra cosa, algo indecible, que no tiene palabras. Por eso no puedes hablar de la locura cuando estás con un ataque que implica un trastorno mental, porque te sientes fuera del género humano”.



Finalmente, remata: “estamos ante una oportunidad histórica grandiosa de quitar uno de los registros más penosos, dolorosos e inhabilitantes de esta sociedad para una enormidad de gente”.



“El peligro de estar cuerda”, remata, ha cobrado funciones sociales que la autora no anticipaba, ha generado que el público lector halle un espejo en sus palabras y a través de él, un remanso, un camino, una palmada. Después de todo, se celebra que las posibilidades funcionales de la literatura sean tan extensas como la imaginación lo permita.



ricardo.quiroga@eleconomista.mx

rrg